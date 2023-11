Echo Dot, Echo Show… Jusqu’à -70% sur les enceintes et écrans connectés d’Amazon

Juste avant le Black Friday, Amazon a décidé de brader le prix de ses enceintes et écrans connectés. Grâce aux promotions qui font chuter leur prix jusqu’à -70%, vous pouvez obtenir les Echo Show et Echo Dot à tout petit prix. Si vous voulez acheter un assistant vocal, c’est le bon moment !

Echo Show et Echo Dot : voici les meilleures offres du Black Friday

Grâce au Black Friday Week actuellement en cours sur Amazon, les meilleures offres du Black Friday sont déjà en ligne. Les Echo Show et Echo Dot sont ainsi bradés à petit prix. Voici notre sélection des plus belles promotions sur les enceintes et écrans connectés sur Amazon.

Amazon propose une large gamme d’enceintes et d’écrans connectés pour la maison. Grâce à l’assistant vocal Alexa, vous pouvez entre autres formuler des requêtes pour connaître la météo, accéder à différentes fonctionnalités comme la programmation d’un minuteur, la lecture d’une musique, le lancement d’un podcast, vous pouvez contrôler les appareils connectés compatibles ou encore passer des appels.

À l’occasion du Black Friday Week, l’enceinte connectée la moins chère est l’Echo Pop. Cette petite enceinte connectée compacte mais puissante est actuellement en vente à seulement 17,99€. Elle délivre un son qui est amplement suffisant pour une petite pièce comme une chambre par exemple. L’Echo Studio est l’enceinte la plus haut de gamme proposée par Amazon. Elle dispose de 5 haut-parleurs qui offrent un excellent son puissant et immersif. Elle est capable de détecter automatiquement l’acoustique des espaces pour offrir un son optimal. Elle est affichée à 179,99€ au lieu de 239,99€.

La gamme des Echo Show est également en promotion pour le Black Friday. Ces enceintes connectées sont dotées d’un écran tactile pour vous permettre de regarder des vidéos et, grâce à la présence d’une caméra intégrée, vous avez la possibilité de passer des appels en visio. La dernière génération de l’Echo Show 5 sortie en 2023 est actuellement en promotion à 49,99€ au lieu de 109,99€. Avec son écran de 5,5 pouces d’une résolution de 960 x 480 px, c’est le plus petit et le moins cher des écrans connectés d’Amazon. À l’inverse, l’Echo Show 15 dispose d’un large écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 px. Il dispose aussi du Fire TV intégré, ce qui vous permet d’accéder aux différents services de streaming comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, ou encore Molotov. Il se fixe au mur ou sur un support vendu séparément.

