Cette carte microSD SanDisk 1 To avec son adaptateur est à son prix le plus bas

À la recherche d'une carte mémoire ayant une grosse capacité de stockage ? Profitez vite de ce bon plan Amazon qui vous permet d'avoir une carte microSD de 1 To à un très bon prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le géant du commerce en ligne Amazon vous permet de faire des économies sur l'achat d'une carte mémoire de type microSD. En ce moment, la SanDisk Ultra incluant 1 To d'espace de stockage est vendue par le célèbre marchand au tarif de 94,99 euros au lieu de 119 euros. Cela correspond à une remise de près de 25 euros par rapport à l'ancien prix constaté avant la réduction. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile. Aussi, le produit bénéficie d'une garantie de deux ans de la part du fabricant.

Proposé dans un coloris rouge/gris, le modèle Ultra de SanDisk lié à l'offre Amazon (référence SDSQUAC-1T00-GN6MA) est une carte mémoire qui embarque la classe 10 pour le visionnage des vidéos en Full HD, et la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications Android. Fourni avec un adaptateur SD, le petit accessoire dispose de vitesses de transfert qui peut avoisiner les 150 Mo/s. Conçue pour étendre la mémoire des tablettes, des smartphones et des ordinateurs portables, la carte mémoire de type microSDXC est résistante à l'eau, aux températures extrêmes, aux rayons X, aux aimants et aux chocs.