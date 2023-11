Black Friday Rue du Commerce : 10 offres à saisir maintenant

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday sur Rue du Commerce ? On a fait le tour. Découvrez ici le top des bons plans à saisir sur le site e-commerce.

Rue du Commerce fait aussi son Black Friday. Et comme souvent, c'est surtout les produits du rayon informatique qui font le gros des offres en cours. Si vous souhaitez profiter des promotions de la Black Friday Week pour acheter un nouveau PC portable, plusieurs modèles et notamment de la catégorie gaming sont à des prix intéressants.

TOUTES LES OFFRES DE LA BLACK FRIDAY WEEK SUR RUE DU COMMERCE

Le Black Friday 2023 sur Rue du Commerce : c'est quand ?

Comme tous les marchands du web, Rue du Commerce a lancé sa Black Friday Week bien à l'avance, dès le 17 novembre 2023. Les offres sont disponibles jusqu'au 24 novembre, le jour J où on assistera à une nouvelle vague de bons plans. La semaine Black Friday se poursuivra tout le week-end avant de s'achever le lundi 27 novembre 2023, jour du Cyber Monday.

Au cas où une offre vous intéresserait chez Rue du Commerce, nous vous recommandons de ne pas attendre, car les prix ne descendront pas plus bas sur les produits déjà en promotion. Il y aura par contre certainement de nouvelles offres d'ici le 27 novembre.

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday sur Rue du Commerce ?

Le site brade surtout les produits du rayon informatique. Vous pouvez ainsi acheter plusieurs PC portables gaming à prix cassé. Pour les meilleurs prix en entrée de gamme, vous avez le Medion Erazer Deputy P60 à 839 €. Ce modèle dispose d'un processeur Core i5 de 12e génération, en l'occurrence le Core i5-12450H épaulé par 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Notez que ce modèle n'a pas d'OS installé par défaut, mais il y a des licences Windows 11 à moins de 10 € pour le Black Friday et le système d'installation de Microsoft peut être facilement installé en moins d'une trentaine de minutes. Dans une configuration similaire, vous pouvez vous offrir un modèle signé Gigabyte, en l'occurrence le modèle Aorus 15 9KF. Il est à 999 € cette fois (avec Windows) au lieu de 1287 € sur Amazon par exemple.

D'autres PC portables gaming performants sont disponibles au meilleur prix chez Rue du Commerce pour le Black Friday. Et si vous recherchez une TV, plusieurs modèles sont aussi en promo sur le site e-commerce. C'est le cas, entre autres, de la TV QLED Samsung Q60C de 2023 qui est disponible dès 589 €.

Et si vous préférez le format “tableau d'art” du modèle Samsung The Frame, ce dernier est aussi à bon prix pour le Black Friday dans sa version LS03 de 55 pouces (2023). Elle est à 999 € au lieu de 1299 €.

D'autres offres à saisir pendant le Black Friday :