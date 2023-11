Black Friday smartphone et tablette : le top des bons plans Xiaomi, Samsung, Pixel…

Si vous recherchez un nouveau smartphone pour Noël, le Black Friday offre de nombreuses opportunités pour faire des économies. Vous trouverez dans cet article notre récapitulatif des meilleures offres. Xiaomi, Samsung, Pixel, iPhone… toutes vos marques préférées sont représentées.

Il ne vous a sûrement pas échappé que le Black Friday a démarré chez la plupart des marchands. La prochaine semaine s'annonce intense jusqu'au 24 novembre, le jour J où il y aura une ultime vague de bons plans sur de nouveaux produits. Mais il y a déjà de nombreuses offres intéressantes et les sites n'ont pas prévu une nouvelle baisse de prix sur les articles déjà soldés.

Si vous avez prévu d'acheter un nouveau smartphone pendant le Black Friday, vous êtes au bon endroit. Nous avons fait le tour du web et vous proposons ici les deals les plus intéressants, avec des réductions allant parfois jusqu'à plus de 50%. Alors, c'est parti !

Black Friday : belles réductions sur une sélection de smartphones et tablettes

Voilà pour notre sélection. Vous avez y trouverez des smartphones de toutes les gammes. Pour les modèles à petit prix, nos coups de cœur sont les Poco X5 et F5, le Galaxy A33 5G ou encore le Redmi Note 12. Mais si vous recherchez un modèle milieu de gamme un peu plus équilibré, vous pouvez opter pour le Redmi Note 12 Pro, le Poco X5 Pro, le Honor 90, le Pixel 6a ou encore le Sony Xperia 10 V, un smartphone dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a de bons arguments.

Enfin, plusieurs smartphones haut de gamme sont disponibles à des prix très intéressants. Pour ceux qui veulent un modèle très performant, plusieurs modèles sont disponibles à bon prix. C'est le cas du Xiaomi 12 à 419 € ou des Xiaomi 13T et 13T Pro, du OnePlus 10 Pro à 405 € ou encore de l'iPhone 14 à 699 € sur Amazon Italie. Et si vous préférez un pliable, le Galaxy Z Flip 4 est disponible à bon prix : 599 €.

