Superbe affaire à saisir sur le site de la Fnac ! Pendant une durée de quelques heures, les gamers peuvent s'offrir le casque sans fil gaming SteelSeries Arctis Nova Pro sous les 260 euros grâce à la saisie d'un coupon de réduction.

Sur le site de la Fnac, vous avez jusqu'à ce jeudi 24 avril 2024 pour profiter d'une réduction de 21% sur l'achat d'un casque sans fil gaming de la marque SteelSeries. Affiché en temps normal au prix de 337,99 euros, le SteelSeries Arctis Nova Pro voit son tarif diminuer à exactement 257,99 euros.

La réduction de 80 euros se fait par l'intermédiaire du code NOVAPRO21 qui doit être saisi manuellement au cours de l'étape de la commande. Pour information, la livraison du casque peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin Fnac.

Conçu pour une utilisation de type gaming, l'Arctis Nova Pro de SteelSeries est un casque sans fil au son spatial à 360 degrés qui dispose de la suppression active du bruit (afin d'éliminer toutes les distractions inutiles), d'un microphone rétractable, d'une compatibilité avec la technologie Tempest 3D Audio de la PS5, du système ComfortMAX pour un port confortable pendant de longues heures et d'un bandeau en acier durable. On retrouve aussi le système Infinity avec double batterie, une autonomie estimée à 44 heures et un connecteur USB/Bluetooth. Pour terminer, l'appareil est fourni avec une station de base sans fil DAC, deux câbles USB-C vers USB-A (1,5 m), un câble audio 3,5 mm, deux plaques d’écouteur magnétiques amovibles et une bonnette pour micro.