Black Friday : sur Rakuten, les prix sont en chute libre

Rakuten fait aussi son Black Friday. De nombreux produits sont proposés à des prix très intéressants sur le site. On a fait le tour et vous faisons découvrir les meilleures offres sur les produits high-tech.

La Black Friday Week se poursuit et les offres continuent de s'enchaîner. C'est le cas chez Amazon, Cdiscount, Fnac/Darty ou encore chez Boulanger. Rakuten n'est pas en marge de l'événement et propose des réductions allant jusqu'à 60%. Smartphones, PC portables, objets connectés, voici les meilleures offres sur les produits high-tech.

Rakuten : des offres de folie pour le Black Friday

Comme vous avez pu le remarquer, de nombreux produits populaires sont à prix cassé sur Rakuten pour le Black Friday. Le site propose des réductions allant jusqu'à 60%. Parmi les coups de cœur de notre sélection, vous avez les AirPods Pro 2 à 229 € au lieu de 299 €, la Nintendo Switch OLED à 290 € au lieu de 359 €, ce qui représente le meilleur prix sur la console portable de Nintendo pour le Black Friday.

Si vous recherchez une nouvelle tablette et que l'iPad d'Apple est un must pour vous, vous avez le modèle standard de 2022 (iPad 10) qui est affiché à seulement 449 € sachant qu'il a été lancé l'année dernière à 589 €. L'iPad Air 5 de 2022 est lui aussi en promotion à 574 € au lieu de 789 €.

Dans la catégorie smartphones, nous avons également identifié quelques offres alléchantes, notamment sur l'un des milieux de gamme les plus appréciés du marché : le Galaxy A54. Celui-ci est à 304 € sur Rakuten pour le Black Friday au lieu de 499 € à son lancement cette année. Sur le segment haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra 256 Go est à 865 € sachant qu'il a été lancé au prix de 1419 €.

Et enfin, si vous cherchez plutôt un smartphone Apple pendant le Black Friday. Il y a l'iPhone 14 679 €, ce qui est beaucoup moins cher que son prix de lancement de 869 €. Et pour 75 € de plus, vous avez le tout dernier modèle sur Rakuten. L'iPhone 15 est en effet à 754 € au lieu de 969 € à son lancement il y a seulement quelques semaines. Et il est évidemment toujours à ce prix sur le site officiel d'Apple.

Enfin, l'iPhone 15 Pro Max en ce qui le concerne perd 150 € sur son prix initial à l'occasion du Black Friday sur Rakuten. Vous pouvez l'avoir à 1379 € au lieu de 1429 €. C'est la meilleure offre sur ce modèle en ce moment.