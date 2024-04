La carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 256 Go est à moins de 24 €

Besoin d'une carte mémoire pour augmenter le stockage de votre smartphone ou de votre console portable ? Chez Amazon, la carte microSDXC SanDisk Extreme d'une capacité de 256 Go est à moins de 24 euros.

Pour améliorer la mémoire d'un smartphone, d'une tablette, d'une console de jeu ou d'un ordinateur portable, rien de tel que d'avoir une carte microSD en sa possession. Si vous êtes à la recherche d'une carte mémoire pas trop chère, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser.

Sur le site Amazon France, la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme de 256 Go est disponible au prix de 23,99 euros au lieu de 29,49 euros. Cela fait une remise immédiate de près de 20% de la part du célèbre site marchand. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite en point relais puisque le montant de l'article est inférieur à 35 euros d'achat.

Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la SanDisk Extreme est une carte mémoire de type microSDXC qui peut atteindre des vitesses de transfert de 190 Mo/s en lecture et de 130 Mo/s en écriture. Fourni sans adaptateur SD et garanti deux ans de la part du fabricant, l'accessoire affiche des dimensions de 12.7 x 10.2 x 1.3 centimètres et un poids léger de 5 grammes seulement.