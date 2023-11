Black Friday : une licence à vie Office 2021 à 24,24€ et Windows 10/11 Pro à partir de 6€ !

Le Black Friday 2023 arrive enfin et pour l'occasion, on a trouvé des licences Office 2021 et Windows 10 et 11 à prix mini. Découvrez toutes les offres ci-dessous.

Le Black Friday, qui se tiendra le vendredi 24 novembre cette année, est l'occasion idéale pour réaliser de grandes économies, notamment sur les clés de logiciels. C'est le moment de préparer vos achats, notamment pour les derniers logiciels, afin de bénéficier des meilleures réductions. Godeal24 lance sa promotion exceptionnelle du Black Friday, vous permettant d'acquérir des logiciels Microsoft authentiques à des prix défiant toute concurrence, avec des réductions pouvant atteindre 90% ou plus. Profitez d'Office 2021 Professionnel à seulement 24,24€ ou de Windows 10 Pro à 8,24€. Ces achats uniques vous appartiendront à vie. Pour davantage d'économies, Godeal24 recommande l'achat groupé d'Office 2021 pour 5 PC à 74,24€, soit 14,85€ par PC. Les utilisateurs de Mac ne sont pas en reste, avec Office 2021 Home and Business disponible pour eux à 42,99€. Plus vous achetez de clés, plus les économies sont importantes.

N'ayez aucune inquiétude quant à ces prix très avantageux : Godeal24 assure que tous ses produits sont 100% authentiques. En tant que plateforme de vente de logiciels fiable, vous achetez simplement une clé d'activation chez Godeal24, puis téléchargez le logiciel sur le site officiel pour l'activer. Ainsi, vous êtes assuré d'utiliser un logiciel totalement sûr et légitime. De plus, Godeal24 offre un support technique 24/7 et s'engage à fournir un service après-vente à vie lors de l'installation et de l'utilisation du logiciel.

Les offres Godeal24 pour le Black Friday

Retrouvez par exemple Microsoft Office au prix le plus bas :

Il y a aussi une vente limitée sur les licences Windows 10/11 à partir de 6€ :

Profitez également de réductions exceptionnelles avec le code SGBF62 :

Pour des packs avec plusieurs licences Windows OS et Microsoft Office :

Economisez jusqu'à -50% avec le code SGBF50 :

Et des outils informatiques pratiques :

Profiter des offres

Comment payer sa commande Godeal24 ?

Rendez-vous sur la page de confirmation de commande et créez un compte ou continuez en tant qu'invité et remplissez vos informations bancaires.

Sélectionnez ensuite “CWALLETCO” et cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez bien votre commande et cliquez sur “Passer la commande”. Attention, vérifiez notamment les prix qui peuvent évoluer à tout moment.

Vous êtes ensuite redirigé vers une nouvelle page et cliquez sur “Choisir une méthode de paiement”.

Finalement, vous pouvez par exemple choisir Paypal pour payer votre commande.

Chez Godeal24, vous avez l'opportunité de réaliser des économies substantielles, aussi bien en temps qu'en argent, grâce à une gamme de licences Microsoft à tarif préférentiel, ainsi que des logiciels majeurs de sécurité informatique et d'autres outils essentiels pour votre ordinateur. Profitez de Windows OS et de MS Office à des prix défiant toute concurrence. L'expérience d'achat est simplifiée avec le système de livraison numérique de Godeal24, qui vous permet de recevoir votre logiciel directement par e-mail, en quelques secondes seulement après l'achat. Avec une note excellente de 98% sur TrustPilot et un support technique expert disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez avoir une totale confiance dans la qualité du produit que vous acquérez.

Godeal24 s'engage à offrir un support technique professionnel disponible 24/7 et un service après-vente à vie, vous garantissant une utilisation fluide et sans souci de votre produit.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.