Galaxy Book : jusqu’à 600 € de remise sur les ordinateurs portables Samsung

Ce week-end, Samsung baisse le prix de ses ordinateurs portables. Grâce à un code promotionnel et à des bonus de reprise, la marque offre jusqu’à 600 € de réduction sur les séries Galaxy Book 4, 3 et 2. La marque vous offre en plus les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro.

C’est donc tout un ensemble d’avantages que propose Samsung sur ses PC portables pour une durée limitée. Si vous recherchez un ordinateur portable léger, puissant et aux finitions haut de gamme, les Galaxy Book font partie des meilleurs ultrabooks du marché. Les derniers modèles en date sont les Galaxy Book 4, Book 4 Pro et leurs déclinaisons 360, ainsi que le Galaxy Book 4 Ultra.

Jusqu’au lundi 15 avril à 11h59, le code promotionnel GEEK10 permet de profiter de 10 € de remise tous les 100 € d’achat dans la limite de 3000 € au panier. En d’autres termes, Samsung offre jusqu’au 300 € de remise immédiate grâce à ce coupon sur son site officiel.

Et comme si cela ne suffisait pas, il est également possible d’obtenir jusqu’à 300 € de remise supplémentaire sous la forme d’un bonus de reprise. Celui-ci vous est accordé si vous décidez de revendre l’un de vos anciens PC portables, smartphones, une tablette, des écouteurs ou une montre connectée.

Ce bonus vient s’ajouter à la valeur de reprise de l’appareil échangé. Les deux montants sont déduits immédiatement du prix du Galaxy Book que vous aurez choisi.

Jusqu’à 270 € de remise sur le Galaxy Book 4 + Galaxy Buds 2 Pro offerts

Si vous préférez le modèle d’entrée de série, le Galaxy Book 4 fait l’objet d’une réduction allant jusqu’à 270 €. D’abord sous la forme d’une remise de 170 € sur la configuration la plus avancée grâce au code promo GEEK10. À cela s’ajoute un bonus de reprise de 100 € si vous revendez un ancien appareil.

La remise maximale (sans bonus) de 170 € s’applique au modèle 2-en-1 : le Galaxy Book 4 360 qui est convertible en tablette grâce à son clavier pivotable sur 360°. La version non-hybride (Book 4) bénéficie quant à elle d’une remise maximale de 120 € avec le code GEEK10 en plus d’un bonus de reprise potentiel de 100 €.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre également les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro d’une valeur de 200 € pour l’achat du Galaxy Book 4 360. Les Galaxy Buds FE d’une valeur de 100 € vous seront offerts pour l’achat du Galaxy Book 4.

Jusqu’à 500 € de remise sur le Galaxy Book 4 Pro + Galaxy Buds 2 Pro offerts

Le Galaxy Book 4 Pro est une version un peu plus puissante. Il se décline également en deux versions : le Book 4 Pro et le Book 4 Pro 360. C’est justement ce dernier qui fait l’objet d’une réduction allant jusqu’à 500 €.

Cette réduction se décompose en une première remise de 70 € + 230 € avec le code promo GEEK10. À cela s’ajoute un bonus de reprise de 200 €.

Si vous préférez le modèle non-convertible, la remise totale potentielle est de 400 €. Et pour tout couronner, Samsung offre les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro d’une valeur de 200 €.

Jusqu’à 600 € de remise sur le Galaxy Book 4 Ultra + Galaxy Buds 2 Pro offerts

Le Galaxy Book 4 Ultra est l’ultrabook le plus puissant de Samsung. Il fait office de PC portable professionnel, mais aussi d’un modèle de gaming puisqu’on retrouve une déclinaison avec une carte graphique RTX 4070 de chez Nvidia.

Sur ce modèle, Samsung offre une réduction allant jusqu’à 600 €, soit 300 € de remise avec le code GEEK10 + 300 € de bonus reprise.

Galaxy S24 Ultra : 50 € de remise immédiate + Galaxy Tab A9+ offerte

Un petit bonus pour finir. Samsung propose aussi une offre spéciale ce week-end sur le Galaxy S24 Ultra. Jusqu'au lundi 15 avril 2024 à 10h, pour l'achat d’un Galaxy S24 Ultra, vous pouvez bénéficier de 50 € de remise immédiate avec le code WEEKEND50.

De plus, Samsung vous offre la tablette Galaxy Tab A9+ d’une valeur de 300 euros avec le code GALAXYTAB. Il est possible d’appliquer les deux codes promo l’un après l’autre.