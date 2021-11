Black Friday Fnac Darty 2021 : les meilleurs bons plans à ne rater sous aucun prétexte !

Le Black Friday Fnac Darty est lancé ! Pour l'occasion, les deux enseignes proposent des promotions sur une large sélection de produits high-tech. Si vous souhaitez préparez vos cadeaux de Noël en économisant un max, c'est le bon moment. Jusqu'au 29 novembre, les smartphones, tablettes, TV, barre de son, écouteurs et casques audio sont affichés au meilleur prix de l'année. Voici les meilleures offres Black Friday Fnac Darty de cette édition 2021.

Le Black Friday chez Fnac Darty c'est maintenant ! Pour l'occasion, les deux géants du commerce français lancent des offres exceptionnelles et proposent des bons plans Black Friday qui valent vraiment le coup. Toutes les catégories de produits font l'objet de réductions.

Bien évidemment, cette sélection de bons plans Black Friday sera mise à jour au fur et à mesure du déroulement de l'évènement. Enfin, si un bon plan a expiré, n'hésitez pas à nous le faire remarquer dans les commentaires afin que nous le remplacions par un nouveau.

Le top des offres high-tech Black Friday 2021 Fnac Darty

Bracelet connecté Huawei Band 6 à 34,99 €

On commence notre top offres Black Friday Fnac Darty avec un bracelet connecté. Le Huawei Band 6 habituellement commercialisé à 59,99 € fait donc l'objet d'une réduction de 24 euros durant la plus grosse journée de promotions de l'année. Il est disponible à ce prix avantageux dans les coloris Pink, Black, Orange et Green.

D’un format rectangulaire, l'écran du Huawei Band 6 offre une diagonale de 1,47 pouce (soit plus de 3,73 cm) contre moins de 1 pouce habituellement. C'est son gros points fort qui le démarque de ses principaux concurrents. Comme tous les bracelets connectés, le Band 6 fonctionne avec un système d’exploitation propriétaire.

Celui de Huawei qui anime également ses montres s’appelle Lite OS. Compatible avec les smartphones à partir d’Android 5.0 et iPhone à partir de 9.1, cet OS a eu le temps de s’améliorer en quelques générations de dispositifs de santé. L’utilisation du Band 6 au travers de ses propres menus tout comme au travers de l’application Santé de Huawei s’avère simple et efficace. Les fonctions mises à disposition en termes de suivi d’activités, notifications, personnalisation sont nombreuses, presque aussi riches que sur certaines montres.

Abonnement 12 mois au PlayStation Plus à 39,99 €

Les joueurs sur PS4 et PS5 ne sont pas oubliés pendant le Black Friday. Pour preuve, un bon plan Black Friday Fnac leur permet de souscrire à l'abonnement 12 mois au service PlayStation Plus de Sony pour 39,99 €. C'est plutôt une belle offre sachant qu'habituellement il faut débourser 59,99 €. On a donc droit à une réduction de 20 euros. Au final, le coût mensuel de l'abonnement revient donc à seulement 3,33 € au lieu de 4,99 €. Une économie toujours bonne à prendre !

Pour rappel ou à titre d'information, le PlayStation Plus permet de bénéficier de deux jeux PlayStation à télécharger chaque mois (parfois plus) sans frais supplémentaires, le Share Play pour partager vos parties en cours et un accès prioritaire à des démos et versions bêta publiques. Il offre également des avantages comme le multijoueur en ligne, des réductions exclusives, et un espace de stockage de 100 Go sur le Cloud.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock 2 à 39,99 €

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock s'affiche au prix inédit de 39,99 € pendant le Black Friday ! Très intéressant compte tenu qu'on le trouve généralement à 69,99 €. La Fnac et Darty proposent donc une réduction non négligeable de 30 euros. Un bon plan qui donne le ton pour cette journée exceptionnelles de promotions ! L'appareil connecté vous permettra de vous réveiller avec votre musique favorite, mais pas que.

En effet, le Lenovo Smart Clock comme son nom le laisse entendre fait également office d'enceinte intelligente. Il intègre l'assistant vocal de Google et peut être utilisé pour contrôler de nombreux appareils connectés. On y retrouve aussi les technologie Wifi et Bluetooth pour une connexion sans fil. Il est en outre doté d'un écran tactile IPS d'une diagonale de 4 pouces tactile, de 1 Go de mémoire RAM, d'un processeur Mediatek 8167S et une mémoire interne de 8 Go sans oublier l'essentiel, une fonction réveil intégrée.

Écouteurs intra-auriculaires sans fil JBL Tune 225 à 49,99 €

Proposés habituellement à 79,99 €, les écouteur intra-auriculaires sans fil True Wireless JBL Tune font l'objet d'une réduction de 30 euros pour le Black Friday Fnac Darty. Si vous souhaitez vous en équiper, vous pouvez le faire à moindre coût, pour la modique somme de 49,99 €.

Ces écouteurs True Wireless offrent une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 25 heures. Ils vous permettent d’écouter votre musique mais aussi de répondre à vos appels en toute facilité. Ils sont livrés dans leur boitier de recharge Ghost Edition qui propose un design transparent du plus bel effet et vous permet d'accéder rapidement à vos écouteurs.

Casque HyperX Cloud Alpha à 49,99 €

Le Black Friday Fnac Darty est lancé depuis le vendredi 19 novembre 2021. On a vu jusqu'à présent de nombreux bons plans Black Friday qui valent vraiment le coup. Pour cette deuxième journée de promo, les deux enseignes proposent une offre exceptionnelle sur un casque pour les gamer. Le Pro Gaming HyperX Cloud Alpha sans sa robe rouge et noir et en effet affiché à 49,99 € au lieu de 99,99 €. Ce qui représente tout de même une remise de 50%.

A ce prix attractif, les stocks disponibles risquent de fondre comme neige au soleil. Ne tardez donc pas trop si vous êtes intéressés. Pour en venir au caractéristiques et fonctionnalité qu'offre ce casque Gaming, on retrouve un un câble tressé, amovible et très résistant. Son microphone amovible à suppression de bruit est également certifié par Discord et TeamSpeak.

L'assurance de bénéficier de remarquables communications interpersonnelles. Il offre aussi la possibilité de jouer sur plusieurs plateformes telles que sur les PC, PS4 et PS5, Xbox Series, Xbox One. Mais également sur tous les autres appareils équipés d'une connexion 3,5 mm, tout en profitant de la puissance et la clarté sonore de ce casque HyperX Cloud Alpha.

Clavier sans fil Logitech MX Keys Plus à 79,99 €

Alors qu'il est habituellement vendu pour 119,99 €, le Logitech MX Keys Plus voit son prix chuter sous les 80 euros pendant le Black Friday Darty. Ce clavier sobre, performant, avec rétroéclairage intelligent est adapté tout type d'usage bureautique. A 79,99 €, il profite d'une belle réduction de 40 €, sur son prix conseillé. Le clavier est livré avec son repose-poignets premium et antidérapant pour saisir confortablement pendant des heures.

Les touches du clavier offrent des frappes fluides, précises et silencieuses. Un revêtement mat appliqué à chacune d'elle permet à vos doigts de glisser facilement sur la surface du clavier. Vous bénéficiez également d'un rétroéclairage intelligent qui fait appel à un capteur de proximité. Ce dernier détecte vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches.

Et ce n'est pas tout. L'intensité du rétroéclairage s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage et vous pouvez également la définir manuellement. Les touches rétroéclairées s'éteignent par ailleurs d'elles mêmes lorsque vous vous éloignez afin d'optimiser l'autonomie de la batterie. Parlant d'autonomie, celle-ci est de 10 jours en une charge complète avec le câble USB-C. Avec la désactivation du rétroéclairage, vous pouvez utilisez le MX Keys Plus jusqu'à 5 mois sans le recharger.

Enfin, le clavier sans fil MX Keys de Logitech est multi-dispositifs. En d'autre termes, il peut être relié à plusieurs appareils en même temps. Grâce au bouton Easy-Switch, passez d'un appareil à un autre sans effort. Cerise sur le gâteau, cette fonctionnalité permet de partager facilement des fichiers entre les différents appareils associés.

Pack Découverte Philips Hue à 119,99 €

Pour le Black Friday Darty, il est possible de s'équiper d'un pack connecté à prix réduit. Pour l'espace de quelques jours encore, jusqu'au 29 novembre 2021 et dans la limite des stocks disponibles, le pack démarrage Philips Hue est proposé avec une réduction de 40 %. Au lieu des habituels 199,99 € demandés, il coûte seulement 119,99 €.

Pour ce tarif contenu, vous avez un pack domotique pour commencer à connecter votre maison. En effet, ce pack comprend le pont de connexion Hue, indispensable pour connecter vos appareils à votre réseau Wifi ou Bluetooth. En plus de ce dernier, on retrouve deux ampoules Philips Hue White & Color (E27), un interrupteur avec variateur qui fait également office de télécommande et avec laquelle il est possible de contrôler jusqu'à 10 lumières simultanément.

Mais aussi une prise connectée Philips Hue, petite, blanche et avec un design subtil, cette prise vous permet d'ajouter n'importe quelle lumière à votre système Hue. Enfin, les ampoules Hue fournies offrent une autonomie pouvant atteindre 25 000 heures, une puissance de 9 Watt pour une efficacité lumineuse de 1055 lumens.

Elles sont compatibles avec l'écosystème HomeKit d'Apple, les assistants vocaux Amazon Alexa, HomeKit (via pont Hue), l'Assistant Google, Microsoft Cortana (via pont Hue). Elles peuvent être contrôler directement depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application Philips Hue disponible à partir de Android version 7.0 ou ultérieure et iOS version 11 ou ultérieure.

Pack Galaxy Buds Pro + chargeur rapide à 169,99 €

Le Black Friday est vraiment le moment opportun pour faire de belles affaires avant les fêtes de fin d'année et à l'approche de Noël. Du coté de la Fnac, il est par exemple possible d'économiser 60 euros sur un pack Samsung comprenant des écouteurs sans fil haut de gamme avec en prime un chargeur rapide offert.

Ainsi, jusqu'au 29 novembre prochain et dans la limite des stocks disponibles, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont proposés dans un pack exclusif Fnac avec un chargeur sans fil Pad Samsung offert. Le tout est affiché pendant le Black Friday 2021 à 169,99 € au lieu de 229,99 € soit une réduction de 60 euros. Ces écouteurs True Wireless sont les meilleurs conçus à ce jour par Samsung.

Principaux concurrents des AirPods Pro d'Apple, ils embarquent comme eux la fameuse technologie de réduction de bruit active. Leur autonomie de 13 heures constitue un gros atout. De la partie également, un micro intégré, des commandes tactiles ainsi qu'un indice de protection contre l'immersion provisoire dans l'eau jusqu'à 1 mètre. Si vous souhaitez de plus amples informations, nous vous invitons à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds Pro.

Montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 à partir de 199,99 €

Envie de vous offrir une montre connectée pour le Black Friday ? Fnac et Darty propose justement de belles réductions allant jusqu'à 100 euros sur la Samsung Galaxy Watch 4. Plusieurs modèles, en boitiers 40, 42, et 46 mm, décliné dans plusieurs coloris sont disponibles. Ci dessous, vous avez un rapide aperçu des différents modèles de Galaxy Watch 4 en promotion pendant ce Black Friday Fnac Darty.

Galaxy Watch 4 (40 mm) à 199,99 € au lieu de 269,99 € et 4G à 249,99 € au lieu de 319,99 €

Galaxy Watch 4 Classic (42mm) à 269,99 € au lieu de 369,99 € et 4G à 319,99 € au lieu de 419,99 €

Galaxy Watch 4 (44 mm) à 229,99 € au lieu de 299,99 € et 4G à 279,99 € au lieu de 349,99 €

Galaxy Watch 4 Classic (46mm) à 299,99 € au lieu de 399,99 € et 4G à 349,99 € au lieu de 449,99 €

Oppo Find X3 Lite à 329 €

Belle offre à saisir sur le smartphone Oppo Find X3 Lite pour le Black Friday Fnac Darty. Généralement vendu 369 €, une réduction de 40 euros fait chuter son prix sous la barre des 330 euros, à exactement 329 €. Le Find X3 Lite de OPPO est un téléphone équipé d'un écran OLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+, un taux de rafraichissement à 90 Hz et une fréquence d'échantillonnage à 180 Hz.

Le smartphone est aussi doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide Super VOOC et du système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche ColorOS 11.1. La partie photo se compose d'un quadruple capteur principal de 64 MP (f/1.7, double autofocus) + 8 MP (f/2.2, objectif ultra-grand angle 119°) + 2 MP (f/2.4, monochrome) + 2 MP (f/2.4, macro) et d'un capteur frontal de 32 MP (f/2.4).

TV Xiaomi Mi TV P1 43″ (108cm) à 349,99 €

La Xiaomi Mi TV P1, dans sa diagonale 43 pouces fait l'objet d'une réduction immédiate de 150 € sur les sites et dans les magasins des deux commerçants français. Généralement commercialisée à 499,99 €, elle voit son prix chuter sous la barre des 350 euros, à très exactement 349,99 €. Une aubaine pour les personnes ne disposant pas d'un gros budget pour l'acquisition d'une TV pendant ce Black Friday.

Pour en venir à ses caractéristiques, cette TV connectée de 43 pouces (108cm) conviendra particulièrement aux personnes ne disposant pas d'un grand espace. Elle offre une définition 4K UHD, de très bons angles de vision (178°) et surtout une compatibilité avec les technologies de l'amélioration de l'image Dolby Vision et HDR10. Pas de HDR10+ en revanche qui est réservé aux diagonales 50 et 55 pouces.

La partie audio n'est pas en reste avec deux haut-parleurs stéréo de 10 W proposant une prise en charge du format Dolby Digital 5.1 et les effets surround Virtual Dolby Digital, DTS et Dolby Digital. Pour la connectique, on retrouve 3 ports HDMI pour y connecter une console de jeu, un ordinateur, une box TV, un lecteur multimédia.

Un port Ethernet (LAN) pour une connexion réseau filaire, une entrée composite (AV) permettant la connexion à d'autres équipements comme les lecteurs DVD, une sortie Optique, deux ports USB 2.0. Enfin, pour couronner le tout, elle tourne sous Android TV et embarque le Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz et le Bluetooth 5.0. A ce prix, difficile de faire mieux.

Trottinette électrique Xiaomi Mi Sccoter 1S à 349,99 €

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S s'affiche au meilleur prix du moment. Grâce à une réduction immédiate de 100 euros, son prix chute de 449,99 € à 349,99 €. Pour rappel ou à titre d'information, ce modèle est celui qui a succédé à la M365. On retrouve donc un design similaire, des dimensions et un poids identiques.

Cependant, avec la Mi Electric Scooter 1S, Xiaomi a corrigé quelques points qui étaient assez perfectibles. Tout d'abord, il y a ajouté un écran LED sur le tableau de bord qui permet dorénavant à son conducteur d'avoir en un coup d'œil des informations essentielles telles que la vitesse, l’autonomie restante ou bien encore le kilométrage de l’appareil.

Ensuite, on retrouve uniquement deux modes de conduite : Eco et Normal. La 1S, limitée à 25 km/h fait donc logiquement l'impasse sur le mode Sport que l'on retrouvait sur la M365. En ce qui concerne sa fiche technique, la Mi Scooter Electric 1S est équipée d'un moteur d'une puissance de 250W capable de gravir des pentes de 14%. Sa vitesse maximale limitée à 25 km/h et son autonomie peut atteindre jusqu'à 30 km pour une charge.

En parlant de charge, le temps de chargement de la batterie est réduit de 30 minutes par rapport à la M365 et passe désormais de de 5 heures 30 minutes à 5 heures. Plutôt pas mal donc. A ce tarif, vous avez donc une trottinette sûre niveau sécurité, offrant une conduite stable avec une bonne autonomie et une vitesse maximale de 25km/h respectant la réglementation française concernant ce dernier point.

Samsung Galaxy S20 FE 4G à 399 € et 5G à 499 €

La Fnac et Darty sacrifient le prix du Samsung Galaxy S20 FE pour ce Black Friday 2021. La variante 4G et celle 5G font l'objet d'une réduction exceptionnelle de 260 euros. Il est alors possible de s'en équiper au meilleur prix du marché, à respectivement 399 € et 499 €. Une affaire en or à ne pas laisser passer si vous souhaitez acheter un smartphone performant sous la barre des 500 euros. Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme, proposé dans ce cas précis au prix d'un milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy S20 FE est doté d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Coté hardware on retrouve d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865 ou Exynos 990, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2.0.

On retrouve le système d'exploitation mobile Android 10. Pour la photo, un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.

Tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro à 599,99 €

Pour le Black Friday, la tablette Lenovo P11 Pro fait l'objet d'une réduction de 100 euros du coté de Darty et la Fnac. Il est ainsi possible de s'en équiper pour 599,99 € au lieu de 699,99 €. Pour en venir à ses caractéristiques techniques, on retrouve un superbe écran OLED 11,5″ 2K (2 560 x 1 600) compatible avec la technologie d'amélioration de l'image Dolby Vision. D'un poids de 485 grammes et des dimensions de ‎26.4 x 0.6 x 17.1 centimètres, la Lenovo P11 Pro est conçue dans un boîtier monocoque ultra-mince en alliage d’aluminium de 5,8 mm d’épaisseur.

Elle est également équipée de la certification TÜV Rheinland Eye Comfort, qui permet d'éviter la fatigue oculaire lors de vos visionnages marathons. Sous le capot, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon 730G épaulé par 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage interne que l'on retrouve. Enfin, elle tourne sous Android 10 et le clavier ainsi que le stylet sont vendus séparément.

TV OLED LG C1 à partir de 999 €

Le Black Friday Fnac Darty continue avec une excellente offre qui permet de s'équiper de la TV OLED LG C1 à moindre coût. Alors qu'on trouve le modèle 55 pouces généralement aux alentours des 1599 €, une réduction de 300 euros permet de l'acheter à 1 104,15 €. Ce modèle 2021 OLED C1 de LG est particulièrement adapté aux personnes à la recherche d'une TV compatible avec les nouvelles fonctionnalités des consoles next gen telles que la PS5 ou la Xbox Series X.

Notamment grâce à la présence de ses 4 ports HDMI certifiés 2.1 et sa dalle à fréquence de balayage de 100 Hz. De la partie également, les technologie Dolby Atmos et Dolby Vision, très appréciées des cinéphiles, que l'on retrouve sur les plateformes de VOD telles que Netflix. Enfin, si la diagonale de 55 pouces vous paraît trop imposante, sachez que la variante en 48 pouces du LG C1 est également en promotion pendant le Black Friday Fnac Darty à 999 € au lieu de 1 199 € en moyenne soit une réduction de 200 euros. Au contraire, si 55 pouces vous semble être trop juste, le modèle 65″ est également en promotion à 1 614,15 € au lieu de 2 299 €.

Apple MacBook Air 13” puce M1 à 999,99 €

Le MacBook Air M1 13,3 est au meilleur prix du marché pour le Black Friday Fnac Darty. Grace à une réduction de 120 euros, le PC portable d'Apple chute sous la barre des 1 000 euros, à 999,99 €. C'est le bon moment si vous souhaitez vous en équiper ! Le MacBook M1, embarque la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un œil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air. D'autres configurations, avec 16 Go de RAM et un SSD de capacité plus importante sont aussi proposé à prix réduits. N'hésitez pas à parcourir la page dédiée au promotions sur le MacBook Air M1 pendant le Black Friday Fnac Darty.

TV QLED Samsung The Frame QELS03A à partir de 1 199 €

On continue notre sélection des meilleures offres Black Friday chez Darty et la Fnac avec la TV QLED Samsung The Frame QE55LS03A qui est pour l'occasion proposée à 1 199 € au lieu de 1 499 €. Une belle réduction de 300 euros donc. Le modèle 65 pouces fait lui aussi l'objet d'une remise, cette fois-ci de plus de 500 euros pour voir son prix chuter à 1 274,15 € au lieu de 1 999 € en moyenne.

Sorti en 2021, le QE55LS03A embarque 4 ports HDMI dont un certifié 2.1 (idéal pour profiter des fonctionnalités avancés proposées sur les dernières consoles nouvelle génération comme la PS5 ou la Xbox Series X) ainsi que deux ports USB. Il dispose d'un fréquence de balayage de 120 Hz, une puissance sonore de 40 Watt répartis sur deux canaux. Une Smart TV complète qui peut également se transformer en tableau lorsque vous ne l'utiliser pas.

PC Ultra-Portable Huawei MateBook X Pro 13.9″ à 1 199,99 €

Si vous n'êtes pas fan de macOS mais que vous cherchez un PC portable aux allure de MacBook Pro, le MateBook X Pro de Huawei devrait vous séduire. Le design de ce nouveau cru 2021 s'inspire très fortement de l'ordinateur portable professionnel de la firme à la Pomme. Pour le Black Friday, le MateBook X Pro voit son prix fondre comme neige au soleil. Fnac et Darty proposent en effet une superbe réduction de 600 euros permettant de l'acheter au meilleur prix depuis sa sortie soit à 1 199,99 € au lieu de 1 799,99 €.

Ce PC ultra-portable se démarque par son superbe écran tactile de 13,9 pouces au format 3:2 d'une définition de 3000 x 2000 pixels. Pour la partie hardware on retrouve un processeur Intel Core i7 1165G7 à 2,8 Ghz (jusqu’à 4,7 GHz en mode Turbo Boost) avec 12 Mo de mémoire cache, un GPU Intel Iris Xe, une mémoire vive de 16 Go et un SSD d'une capacité de 1 To. La partie connectique se compose de un port USB-A 3.2, deux ports USB Type C USB 3.2 Gen2.

La partie sans fil est assurée par les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. De la partie également un capteur d'empreinte digitale, un capteur de lumière ambiante et une batterie lithium polymère d'une capacité de 56Wh lui assurant une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 10 heures. Enfin, le MateBook X Pro a des dimensions de 30,4 x 21,7 x 1,75 cm pour un poids plume de 1,324 kg. Le tout tourne sous Windows 10.

