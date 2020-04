Xiaomi présente le Mi Scooter 1S, une trottinette électrique pliable avec 30 km d’autonomie

Xiaomi vient de lever le voile sur le Mi Scooter 1S, une nouvelle trottinette électrique pliable. Digne héritière de la Mi Electric Scooter, elle est équipée d’un moteur de 500W et dispose d’une autonomie de 30 kilomètres. Fiche technique, date de sortie et prix…On fait le point sur ce nouveau bolide.

Xiaomi a présenté le successeur du Mi Electric Scooter lors d’une conférence dédiée au marché chinois. Cette nouvelle trottinette électrique, développée dans le cadre de la marque Mijia, vient compléter l’offre déjà bien fournie du constructeur dans le domaine.

Quelle fiche technique pour le Mi Scooter 1S ?

Le Mi Scooter 1S est construit autour d’un design pliable. Un bouton permet en effet de replier aisément le bolide en l’espace de quelques secondes. Facile à transporter, elle ne pèse que 12,5 kg. C’est parfait pour les usagers qui embarquent leur trottinette dans les transports en commun par exemple. Disponible dans les coloris noir et blanc, elle reprend le même design que ses prédécesseurs. Sans surprise, Xiaomi accompagne l’appareil d’une application mobile qui permettra de garder un oeil sur vos statistiques et l’état de la trottinette.

L’engin est alimenté par un moteur de 500W, contre seulement 300W pour le précédent modèle. Réglementation oblige, la vitesse maximale de la trottinette est limitée à 25km/h. L’autonomie est confiée à une batterie plus imposante qu’à l’accoutumée. Malheureusement, la firme n’en a pas dit plus sur le sujet. On notera la présence d’un système de récupération d’énergie. Lors de vos trajets, il vous suffira de lâcher l’accélérateur ou de presser le frein pour convertir l’énergie cinétique emmagasinée en électricité. Ce mécanisme vise à booster l’autonomie du Mi Scooter 1S.

Quelle date de sortie et quel prix ?

Le Mi Scooter 1S est déjà disponible en Chine au prix de 1999 yuans, soit approximativement 250 euros HT. Au vu des habitudes de la marque chinoise, la trottinette électrique devrait débarquer à l’international dans les mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur une sortie en France. Que pensez-vous de cette nouvelle proposition ? La Mi Scooter 1S va-t-elle s’imposer comme l’une des meilleures trottinettes électriques du marché ? On attend votre avis dans les commentaires.