Samsung multiplie les écouteurs True Wireless et les derniers en date sont les Galaxy Buds Pro. Misant sur une réduction de bruit active ainsi qu’une utilisation intelligente, ce nouveau produit impressionne par sa qualité et ses finitions.

C’est maintenant devenu une tradition chez Samsung. À chaque nouvelle ligne de smartphones, une paire d’écouteurs True Wireless est annoncée. Le constructeur a ainsi sorti quatre modèles depuis 2019 : les Galaxy Buds, les Galaxy Buds + accompagnant le S20, les Galaxy Buds Live avec le Note 20 et maintenant les Galaxy Buds Pro avec le S21. Ce nouveau modèle apporte quelques innovations intéressantes à la gamme. Le design a été revu (on dit adieu à la forme haricots des Live) et on note la présence d’une réduction de bruit active. De plus, Samsung promet une gestion intelligente du son avec une baisse automatique du volume lorsque vous parlez.

Un produit qui donne très envie. Reste maintenant à voir si Samsung transforme l’essai et si les Galaxy Buds Pro sont agréables aussi bien au niveau du son que de l’utilisation. La firme coréenne offre-t-elle une alternative sérieuse face aux AirPods d’Apple, l’exemple à suivre sur le marché ?

Prix et disponibilité

Les Galaxy Buds Pro sont d’ores et déjà disponibles. Il est possible de les acheter sur le site de Samsung ou chez les revendeurs partenaires. Ils sont sortis en même temps que les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, c’est-à-dire le 29 janvier 2021.

Le produit est vendu sur le site de Samsung au prix de 229 euros, ce qui le place clairement dans la catégorie des haut de gamme sur son segment. À titre de comparaison, les AirPods Pro d'Apple sont vendus à 279 euros et les Galaxy Buds Live à 199 euros.

Fiche technique

Sur le papier, les Galaxy Buds Pro de Samsung ont tout pour plaire. Les écouteurs font 6 grammes chacun et se rangent dans un boîter de 45 grammes. Niveau autonomie, on peut compter sur une batterie de 61 mAh pour chaque oreillette et de 472 mAh pour l’étui.

Le tout se connecte via le Bluetooth 5.0. Chaque écouteur dispose de trois micros intégrés qui, nous le verrons, font des merveilles, et d’une surface tactile pour un contrôle rapide. Pour le reste, on note la présence d’un port USB Type-C (avec câble fourni) sur le boitier, mais aussi d’un capteur de proximité et d’un accéléromètre au sein des écouteurs. Ces derniers sont certifiés IPX7, donc résistants à l’eau, ce qui signifie qu’ils ne craignent rien si vous les utilisez pour faire du jogging sous la pluie ou si vous les faites tomber accidentellement dans l’eau.

À lire aussi – Test OnePlus Buds Z : des écouteurs pratiques, mais un son décevant

Un design sage, mais efficace

Avec ses Galaxy Buds Live, Samsung avait tenté la forme « haricot ». Ce modèle Pro revient à un format intra-auriculaire plus classique avec un embout en silicone qui s’insère dans le conduit auditif. La marque coréenne propose d’ailleurs trois tailles différentes d’embouts dans son packaging, ce qui devrait rassurer ceux ayant peur d’avoir un écouteur trop grand pour leur petite oreille (ou inversement). Les deux écouteurs adoptent une forme ovoïdale et ne laissent rien dépasser une fois placés à l’oreille. On remarque une matière brillante sur les produits, il s’agit de la surface tactile qui permet les commandes rapides (nous y reviendrons). On aperçoit également des micros et sur la face intérieure, les aimants pour les caler dans le boîtier.

Le boîtier en polycarbonate adopte lui une forme carrée et une fois ouvert, on remarque les deux emplacements pour les écouteurs (non interchangeables). Il est doté de deux Leds, une à l’intérieur et une à l’extérieur, qui permettent d’avoir des informations sur le niveau de la batterie ou encore l’état de la connexion. En un clin d’œil, on sait à peu près combien de temps il nous reste. Sa petite taille permet aussi de le glisser facilement dans une poche ou un sac et il n'y s'ouvrira pas accidentellement, le clapet étant tenu par des aimants. Des aimants sont aussi présents au niveau de l’emplacement des écouteurs, afin de vous aider à les replacer facilement. Idéal si vous êtes dans la rue et que vous avez peur de les faire tomber en les rangeant.

Doté d’un design simple, le boîtier est disponible en plusieurs couleurs. Noir (comme notre exemplaire de test), mais aussi lavande et argenté. Il reprend les coloris de la ligne Galaxy S21. Dernier détail, on remarque un port USB Type-C à l’arrière pour la recharge (un câble compatible est fourni dans la boîte, mais pas de chargeur). En définitive, Samsung va droit au but avec son design et ce n’est pas pour nous déplaire. Comme d’habitude avec la marque, les moindres détails sont peaufinés à l’extrême et si ces Buds Pro ne surprennent pas par leur aspect, ils se montrent très pratiques à l’utilisation.

Un confort optimal

La question du confort était notre grande inconnue pour ce test. Nous étions en effet un peu dubitatifs quand nous avons vu la taille des oreillettes. Nos doutes se sont rapidement dissipés une fois que nous les avons portés à l’oreille. Bien calés car s’adaptant parfaitement à la forme du pavillon, les écouteurs ne bougent pas d’un iota, et ce même lors de mouvements brusques, comme lorsque vous courrez. Seul bémol, ils manquent de prises pour les retirer, mais on s’y fait très vite.

Plus encore, ils sont très confortables, voire complètement indolores, au point qu’on en oublie leur existence. Lors de notre test, nous avons réglé les écouteurs en « Son environnant » (nous y reviendrons plus bas) avec de la musique. Une fois Spotify coupé, nous avons continué à les porter sans nous en rendre compte pendant une heure, tellement ils savent se faire oublier. Sur ce point, Samsung a fait de l’excellent travail.

Nous avons signalé plus haut que les écouteurs disposent d'une surface tactile. Bien pratique, elle permet d’interagir avec votre musique. Tapotez une fois et vous la mettez en pause, deux fois pour passer au morceau suivant. Restez appuyé pendant trois secondes et vous changez le mode d’écoute (par défaut, cette commande étant personnalisable via l'application). Appuyez sur les deux oreillettes en même temps pendant quelques secondes pour les connecter à un nouvel appareil. Il est tout à fait possible de désactiver ce mode tactile dans l’application afin de ne pas faire de fausses manip, comme quand vous voulez juste réajuster les écouteurs dans vos oreilles. Là encore, tout fonctionne très bien et nous n’avons aucun reproche à faire.

Une partie logicielle impeccable

Les Galaxy Buds Pro se connectent à vos appareils via Bluetooth. Si vous avez un iPhone, il sera donc tout à fait possible de s’en servir malgré la non-prise en charge du produit par l'application Buds. Sur Android, Samsung veut aller plus loin en proposant différents réglages via son application Galaxy Wear. Il est permis d’aller trifouiller l’égaliseur ou même de régler le mode jeu. Elle permet aussi de placer des Widgets sur votre écran d’accueil afin d’afficher la batterie ou le mode d’écoute actuellement activé.

Cette application propose trois modes d’écoute que vous pouvez régler à la volée. Le premier permet de désactiver les effets, vous aurez alors des écouteurs « inertes » qui ne font que passer de la musique. Le deuxième est la réduction de bruit active. Cette technologie existe déjà sur d’autres appareils, comme des casques, mais fait son entrée dans la gamme Galaxy Buds. Ce mode isole complètement l’utilisateur des sons qui peuvent l’entourer. Si nous ne sommes logiquement pas au niveau de casques ultra haut de gamme, les Buds Pro sont tout de même extrêmement efficaces sur ce segment. Il est aussi possible de régler l’intensité de la réduction de bruit active si vous voulez complètement vous isoler ou non. Dans ce mode, avec de la musique activée même à faible volume, vous n’entendrez pas quelqu’un parler à un mètre de vous.

Le troisième mode est l’activation du son environnant. Grâce au micro situé sur la surface extérieure, les écouteurs retranscrivent les bruits autour de vous directement dans vos oreilles. Tout son éteint, cela donne presque l’impression de ne pas les porter. Presque, puisque le son se montre tout de même « artificiel », comme pourrait par exemple l’être un appareil auditif. Une fois que de la musique est lancée, l’utilisateur reste conscient de l’univers qui l’entoure. Dans la rue, il entend les voitures ou les conversations près de lui. Une chose bien pratique afin de prévenir des dangers de la ville. Cette technologie impressionne et surtout fonctionne très bien. Là encore, difficile de reprocher quoi que ce soit à ces Buds Pro.

Ces trois modes sont couplés avec une autre nouveauté logicielle majeure : la détection de la voix. Lorsque vous parlez ou que quelqu’un vous adresse la parole, la musique se baisse automatiquement. Plus encore, les Buds passent en mode « son environnant » si nous n’y êtes pas. Tout revient à la normale quand vous ne parlez plus pendant quelques secondes. Une technologie vraiment appréciable et qui fonctionne bien. Plus besoin de couper votre musique et d’enlever les écouteurs lorsque vous passez à la caisse du supermarché, par exemple. Vous entendrez parfaitement votre interlocuteur même avec la musique. Bien entendu, il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans l'application.

Galaxy Wear permet aussi de localiser facilement les écouteurs. S’ils sont sortis de la boîte et que vous ne savez plus où vous les avez mis, il suffit de les faire « sonner » afin de les trouver. Un chant d’oiseau sera alors émis au volume maximal dans les Buds. Dans un environnement silencieux, vous pourrez donc remettre aisément la main dessus. Enfin, Samsung a soigné la convergence des Buds avec ses autres produits Galaxy. Il est possible de les connecter simultanément à plusieurs des derniers terminaux haut de gamme de la marque. Par exemple, vous pouvez jongler avec votre Galaxy Tab S7 ou votre Z Fold 2 facilement. Sur les autres terminaux, il faudra passer par l'application, ce qui ne prend pas plus de quelques secondes.

Vous pouvez bien entendu connecter vos Buds sur votre PC s’il est équipé du Bluetooth. Ils se montrent d’ailleurs étonnamment bons sur les jeux et peuvent servir de module d’écoute d’appoint si vous n’avez plus de casque, même pour les parties multijoueur en vocal. Sur Discord, pendant nos sessions de Valheim, nos compagnons de jeu n’ont absolument pas vu la différence sur notre voix entre un casque gamer et les Buds (et nous non plus). L’application Wear n’étant évidemment pas sous Windows, il faudra utiliser les commandes tactiles pour passer d’un mode à l’autre.

Un son parfaitement équilibré

Pour ce prix (230 euros), on s’attend à avoir des écouteurs confortables et pratiques, mais aussi et surtout un son de qualité. Ici, c’est un quasi sans faute de la part de Samsung. Nous avons des écouteurs qui délivrent un son équilibré qui s’adaptera à tous les genres. On notera tout de même une certaine agressivité au niveau des graves qui s’en ressent un peu sur des morceaux de metal ou d’électro, mais rien de bien affolant. Sur ce point nous restons dans le domaine du détail. On saluera une bonne puissance (ce qui fait des merveilles avec la suppression de bruit active), une excellente stéréo, une bonne diaphonie et surtout des voix claires. Les Galaxy Buds Pro retranscrivent parfaitement les timbres et sont donc idéals pour regarder des vidéos YouTube ou des séries, en plus des conversations téléphoniques.

En mode kit mains libres, les Buds prouvent aussi leur efficacité. Votre interlocuteur entendra clairement votre voix et ne verra aucune différence avec une conversation « classique ». On regrettera cependant quelques grésillements aléatoires qui peuvent venir gêner vos appels. Cela nous est arrivé deux fois lors de nos quinze jours de test et nous avons pu les éliminer en enlevant les écouteurs et en les remettant.

Une autonomie correcte, mais sans plus

L’autonomie est un peu le point faible de ces Buds Pro. Pas qu’elle soit médiocre, mais elle n’est tout simplement pas aussi excellente que le reste du tableau. Chaque écouteur est doté d’une petite batterie de 61 mAh. Avec la réduction de bruit active, nous avons noté une autonomie qui oscille entre quatre et cinq heures avant d’avoir besoin de recharger les écouteurs dans le boîtier. Avec le son environnant, les résultats sont à peu près les mêmes, mais nous nous rapprochons tout de même plus des quatre heures que des cinq. Il est possible de gagner une heure en désactivant tous les effets logiciels.

Le boîtier permet de recharger deux fois vos écouteurs de 0 à 100%, cela nous donne donc une autonomie allant de 12 à 18 heures selon les modes choisis. Cela reste respectable, mais nous aurons aimé un peu plus. Le boîtier se recharge lui complètement en un peu plus d’une heure.