Black Friday Amazon : le top bons plans à ne pas rater avant le jour J

Le Black Friday débutera le 26 novembre 2021. Amazon prend les devants et propose d'ores et déjà des promotions sur des milliers de produits. Smartphones, objets connectés, écrans PC, robots aspirateurs, les bons plans sont très variés. Aussi, si vous souhaitez préparer vos achats de Noël, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre le Black Friday pour le faire puisque les réductions qu'applique en ce moment le géant du e-commerce sont quasi similaires à celles que l'on trouve le jour J.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES AVANT BLACK FRIDAY AMAZON

Black Friday avant l'heure : Amazon lance les premières promotions et ventes flash

Même si la date officielle du Black Friday est fixée cette année au vendredi 26 novembre 2021, on voit déjà pas mal d'offres en ligne qui valent le coup. Le premier à dégainer est Amazon. Ce n'est pas sans rappeler que c'est sous l'impulsion du géant américain du e-commerce que le Black Friday s'est démocratisé en France au début des années 2010. Il est donc tout à fait logique qu'Amazon fasse parti des enseignes à surveiller.

Depuis les dernières édition du Black Friday, Amazon est l'un des e-commerçant qui propose les meilleurs bons plans. Cette année encore, il fait donc honneur à sa réputation et lance son opération “Black Friday avant l'heure“. Du 8 au 18 novembre, des milliers de ventes flash sont disponibles sur Amazon. Les réductions sont assez importantes puisque dans certains cas, elles peuvent atteindre jusqu'à -70%. Les autres enseignes, on pense à Boulanger, Cdiscount, la Fnac et Darty ou encore Rue du Commerce ne devraient également pas tarder à donner le coup d'envoi des promotions de l'avant Black Friday.

Black Friday Amazon : les meilleures offres avant le jour J

Durant 10 jours, Amazon permet aux internautes les plus impatients d'anticiper le Black Friday et proposent déjà les premières offres. On trouve parmi les meilleurs bons plans de l'avant Black Friday de nombreuses promotions dans tous les rayons.

Les ampoules connectées et kits de démarrage Philips Hue, les smartphones Xiaomi, Oppo et Samsung avec notamment le Galaxy S20 FE 4G à 499 € et la version 5G à 599 € tout comme sur les aspirateurs robots, très prisés des français ces dernières années sont à prix cassés. Ci-dessous, nous avons listé les meilleures offres disponibles sur Amazon pour le Black Friday avant l'heure organisé par le e-commerçant.

Enfin, comme tout les autres grands évènements shopping de l'année, nous vous conseillons de vous tenir prêts pour le Jour J. Dans cette optique, vous pouvez consulter notre article pour bien se préparer au Black Friday, mais aussi au Cyber Monday ainsi que celui sur le Single'sDay, le Black Friday chinois qui débute ce jeudi 11 novembre. Autant de rendez-vous à ne pas rater qui permettent à l'approche de Noël de faire de superbes cadeaux sans trop dépenser.