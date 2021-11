Black Friday Xiaomi : les meilleurs bons plans à saisir avant la rupture de stock

Xiaomi est aussi de la partie pour le Black Friday 2021. Le constructeur chinois qui s'est fait une belle place en France propose de nombreuses promotions et bons plans sur ses produits les plus populaires. Ainsi, les smartphones de la gamme Poco, Redmi et 11 sont disponibles à prix réduits, tout comme quelques objets connectés et des TV. Voici le top des offres Black Friday Xiaomi à ne pas manquer.

Black Friday Xiaomi : le top offres smartphones

Les smartphones Xiaomi sont à l'honneur pendant le Black Friday. Pour les personnes voulant s'équiper d'un modèle de la marque chinoise, de nombreuses promotions permettent de le faire à prix réduits. De l'entrée de gamme avec le Redmi Note 10S, en passant par les smartphones les plus premiums comme le Xiaomi 11T, il y en a pour tous les besoins et budgets. Voici le top des offres smartphones Xiaomi pour cette édition 2021 du Black Friday.

Black Friday Xiaomi : le top offres objets connectés

Caméra de surveillance, enceinte Bluetooth, bracelets et montres connectées, mais aussi trottinettes électriques Xiaomi n'échappent pas aux bons plans du Black Friday. Si vous souhaitez vous équiper à moindre coût, c'est le bon moment pour le faire. Dans le cas ou vous n'avez pas encore préparer vos achats de Noël, c'est aussi une excellente occasion d'offrir un objet connecté qui représentera à coup sûr une idée de cadeau originale.

Black Friday Xiaomi : le top offres TV

Les TV Xiaomi sont aussi proposées à moindre coût pendant le Black Friday ! Une des offres qui a particulièrement retenue notre attention est celle portant sur la Mi TV Q1 en diagonale de 75 pouces ! En cumulant une offre de remboursement et une réduction supplémentaire de 15 % sur le prix conseillé, du cote de la Fnac et Darty, il est possible de l'acheter à un prix encore jamais vu : 819,15 € contre 1 799 € en moyenne.

LES MEILLEURS BONS PLANS BLACK FRIDAY À DÉCOUVRIR

C'est tout pour les offres Black Friday Xiaomi ! Si vous souhaitez découvrir davantage de bons plans, nous vous invitons à consulter les meilleurs bons plans du Black Friday. Pour vous faciliter la tâche dans votre recherche de la bonne affaire, nous les avons passés en revue et classés en deux catégories bien distinctes : les meilleurs bons plans classés par catégories de produits et les meilleurs bons plans par boutiques participantes au Black Friday.

Meilleurs bons plans par catégories de produits

Meilleurs bons plans par boutiques