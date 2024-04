Grosse baisse de prix sur le Panasonic G80 chez la Fnac – Découvrez cet appareil photo hybride en détails !

Découvrez le pack Panasonic G80 à un prix exceptionnel chez la Fnac ! Avec une réduction de 100€, cet appareil photo hybride conçu pour les aventuriers combine qualité d'image exceptionnelle, robustesse et fonctions avancées, le tout complété par un objectif 12-60mm et une carte SD de 32Go.

Profiter de -100€ sur le pack Panasonic G80

Pour les photographes passionnés qui recherchent qualité, légèreté et robustesse, la Fnac propose une offre alléchante : un pack incluant un appareil photo hybride Panasonic G80 Noir avec un objectif 12-60mm et une carte SD de 32Go bénéficie actuellement avec une remise substantielle de 100€. C'est une occasion en or pour les amateurs de photographie désireux d'acquérir un équipement de haute qualité à un prix réduit.

Un appareil photo idéal pour les aventuriers

Le Panasonic G80 est spécialement conçu pour les baroudeurs exigeants. Ce modèle se distingue par son capteur Live MOS type 4/3 de 16 mégapixels, qui, en l'absence de filtre passe-bas, promet des images d'une netteté remarquable. L'appareil intègre une double stabilisation, à la fois sur le capteur et sur l'optique, permettant de capturer des images réussies même en conditions de faible luminosité. Que ce soit pour des clichés de jour ou de nuit, le G80 assure des performances exceptionnelles.

Sa conception tropicalisée le rend résistant aux intempéries, ce qui est idéal pour les photographes aimant immortaliser leurs aventures en plein air, quelles que soient les conditions météorologiques. De plus, sa vidéo 4K, la fonction Photo 4K, et les options Post Focus et Focus Stacking offrent une flexibilité créative sans pareil, permettant de capturer chaque moment avec précision et facilité.

Caractéristiques techniques de pointe

Le Panasonic G80 est également équipé d'un viseur OLED de 2360K points avec un grossissement de 0,74x, offrant une visibilité claire et détaillée de vos sujets. Son obturateur électromagnétique garantit une réactivité exceptionnelle et réduit les vibrations, ce qui est crucial lors de la prise de vues à haute résolution. L'écran LCD de 3 pouces, tactile et orientable de 1040K points, facilite la prise de vues sous divers angles, rendant cet appareil extrêmement versatile.

L'appareil se distingue également par son autonomie impressionnante. En mode éco, le viseur permet de prendre entre 800 et 900 photos, ce qui est idéal pour les longues journées de shooting sans accès à une source de recharge.

Découvrir le Panasonic G80 chez la Fnac

Ce pack proposé par la Fnac, qui comprend l'appareil photo Panasonic G80, l'objectif polyvalent 12-60mm et une carte SD de 32Go, offre une solution complète pour tous les photographes, des amateurs éclairés aux professionnels en déplacement. Avec ses fonctionnalités avancées et son design robuste, le G80 est parfaitement adapté à ceux qui ne veulent pas faire de compromis entre qualité d'image et résistance aux éléments. Ne manquez pas cette occasion d'élargir vos horizons photographiques avec ce pack exceptionnel à un prix plus qu'abordable.