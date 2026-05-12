Zendure SolarFlow Mix : la batterie solaire qui peut réduire votre facture d’électricité jusqu’à 96 %

Zendure lance la SolarFlow Mix Series : trois systèmes de stockage solaire conçus pour tous les profils de foyers, pilotés par une IA qui optimise votre facture d'électricité automatiquement pour jusqu'à 96 % d'économies annoncées.

La facture d'électricité a encore augmenté en 2025, et pas qu'un peu : une nouvelle grille tarifaire appelée TURPE 7 a alourdi la part “acheminement” sur le réseau, celle que vous payez quel que soit votre fournisseur. Résultat, même les foyers déjà équipés de panneaux solaires sentent la pression. Et pour ceux qui revendent leur surplus au réseau, les tarifs de rachat restent peu attractifs.

La vraie solution, c'est de stocker sa production pour la consommer soi-même, au bon moment. Et c'est exactement ce que Zendure propose avec sa nouvelle SolarFlow Mix Series : trois systèmes de stockage d’énergie solaire pensés pour des configurations de foyers très différentes, avec une IA qui décide toute seule quand charger la batterie et quand s'affranchir du réseau. On vous explique tout.

Voir la SolarFlow Mix Series chez Zendure

Zendure SolarFlow Mix Series : une nouvelle étape vers l’autonomie énergétique

Zendure s'est fait connaître en Europe avec ses systèmes SolarFlow plug-in, des batteries solaires compactes qui ont permis à des centaines de milliers de foyers de faire leurs premiers pas dans l'autoconsommation. Avec la Mix Series, la marque franchit une nouvelle étape. Les trois nouveaux modèles sont conçus pour couvrir les besoins d'une maison entière : pompe à chaleur, lave-linge, chargeur de voiture électrique. La capacité de stockage peut monter jusqu'à 50 kWh selon la configuration, et la puissance de sortie atteint 4 000 W en continu, de quoi viser une vraie indépendance au quotidien.

Ce virage, Zendure l'accompagne en France avec un partenariat annoncé fin avril à Lille avec Enescol, distributeur spécialisé dans le photovoltaïque basé dans les Hauts-de-France. Un ancrage local qui traduit une volonté claire : s'implanter durablement sur le marché résidentiel français, au moment précis où les conditions réglementaires et économiques rendent le stockage solaire plus intéressant que jamais.

Panneaux sur le balcon, en toiture ou grande maison : 3 modèles, 3 profils de foyers

Plutôt que de proposer un produit universel censé convenir à tout le monde, Zendure a conçu trois configurations bien distinctes. Selon la taille de votre maison, votre installation solaire existante ou vos habitudes de consommation, l'un des trois modèles correspond probablement à votre situation :

Le SolarFlow 4000 Mix Pro à 2899€

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ à 2399€

Le SolarFlow 3000 Mix AC+ à 1999€

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Vous avez une grande maison avec une consommation autour de 7 000 kWh par an ? Le SolarFlow 4000 Mix Pro est fait pour vous. C'est le modèle le plus puissant de la gamme : il accepte jusqu'à 13 kW d'entrée solaire au total, entre panneaux en DC et onduleur existant, et délivre 4 000 W en continu sur le réseau domestique. La batterie intégrée démarre à 8 kWh et peut grimper jusqu'à 50 kWh en ajoutant des modules au fil du temps.

Vous avez déjà des panneaux solaires en toiture avec un onduleur en place ? Le SolarFlow 4000 Mix AC+ se connecte directement dessus via un port dédié, sans avoir à remplacer votre installation existante. Moins de travaux, moins de coût d'installation, et les mêmes performances : 4 000 W en sortie, capacité extensible jusqu'à 50 kWh.

Vous habitez en appartement, ou vous cherchez quelque chose de plus compact et polyvalent ? Le SolarFlow 3000 Mix AC+ est le modèle le plus accessible de la gamme. Il peut aussi bien alimenter un balcon qu'accompagner un camping-car ou un chantier. Batterie fixe à 8 kWh, 3 000 W en sortie continue.

L'IA qui gère votre facture d’électricité à votre place

Ce qui rend la Mix Series vraiment intéressante, c'est ce qui se passe en coulisse. Tous les modèles embarquent ZENKI 2.0, le système d'intelligence artificielle de Zendure qui surveille en permanence trois choses : les prévisions météo des prochains jours, votre consommation habituelle, et les tarifs d'électricité appliqués par votre fournisseur. En croisant ces données, il décide tout seul du meilleur moment pour charger la batterie ou la vider, sans que vous ayez quoi que ce soit à configurer. Si l'électricité est moins chère la nuit, il charge la nuit. Si vos panneaux produisent à plein régime le midi, il stocke. Le soir venu, quand les prix remontent, vous puisez dans votre réserve.

L'ensemble tourne sous ZEN+OS, le système d'exploitation unifié de Zendure qui coordonne tous les appareils entre eux et permet des mises à jour à distance, sans intervention technique. Et côté sécurité, ZenGuard assure une protection multicouche de la batterie : double système de gestion des cellules, auto-maintenance intelligente et système d'extinction intégré, pour un niveau de fiabilité proche des installations professionnelles.

Le système est compatible avec plus de 840 fournisseurs européens, dont EDF, Engie et TotalEnergies, ce qui lui permet d'exploiter directement les offres à tarification dynamique sans manipulation manuelle de votre part.

Pour les foyers qui veulent aller encore plus loin, Zendure propose de compléter la Mix Series avec le PowerHub. Si la SolarFlow Mix Series constitue la colonne vertébrale du système, le PowerHub en est le cerveau : il centralise et orchestre l'ensemble, de la production solaire au stockage, en passant par la recharge du véhicule électrique et le pilotage de la pompe à chaleur, dans un écosystème unifié. Zendure le propose actuellement gratuitement aux 1 000 premiers acheteurs de deux unités SolarFlow 4000 Mix Pro ou SolarFlow 4000 Mix AC+ (le SolarFlow 3000 Mix AC+ n'est pas éligible à ce programme), dans le cadre de son programme de lancement européen.

Voir la SolarFlow Mix Series chez Zendure

Avec la SolarFlow Mix Series, Zendure propose une réponse concrète aux foyers français qui cherchent à reprendre la main sur leur consommation électrique. Trois systèmes bien différenciés, une IA qui optimise les charges toute seule, et des économies annoncées jusqu'à 96 % sur la facture : la gamme est disponible dès maintenant sur le site de Zendure, à partir de 1 999 euros.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Zendure.