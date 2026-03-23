Android 17 se souviendra du code PIN de la carte SIM à votre place

Avec Android 17, vous n'aurez plus à entrer le code PIN de votre carte SIM chaque fois que vous allumerez ou redémarrerez votre smartphone. Voici comment ça va fonctionner.

Android 17 sera déployé cette année. En attendant la version définitive, les plus impatients peuvent déjà télécharger des versions Canary du système. C'est-à-dire les itérations qui précèdent la bêta. Mieux vaut ne pas les installer sur votre smartphone de tous les jours donc. Cela dit, elles permettent de tester les nouveautés à venir sur Android en avant-première. La dernière en date concerne un geste que vous faites très régulièrement : taper le code PIN de votre carte SIM.

À ne pas confondre avec le code PIN pour déverrouiller l'appareil, celui de la carte SIM permet comme son nom l'indique d'utiliser cette dernière. Il est configurable sur théoriquement toutes les cartes SIM physiques. Sans lui, impossible de se connecter au réseau mobile. S'en rappeler en plus du code de déverrouillage est un peu pénible à la longue, mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne.

Fini de taper le code PIN de votre carte SIM à chaque démarrage du smartphone

Dans la dernière version Canary d'Android, nos confrères d'Android Authority ont repéré une nouvelle option appelé “Verrouillage automatique de la carte SIM” (la traduction française finale sera peut-être différente). Disponible dans l'application Paramètres puis Sécurité et confidentialité > Autres options de sécurité et confidentialité > Verrouillage de carte SIM, elle laisse Android gérer le code PIN qui lui est associé.

Lire aussi – Android 17 : cette nouvelle mesure de sécurité risque de brider vos applications préférées, voici pourquoi

Une fois la fonction configurée, le système entrera automatiquement la combinaison chaque fois que vous allumerez ou redémarrerez votre smartphone. Voilà qui devrait faire gagner du temps sur le long terme. En revanche, vous devrez toujours taper le code vous-même lorsque vous insèrerez la carte SIM dans un autre appareil. Une décision logique pour mieux vous protéger en cas de vol. À ce stade, on ignore si Google intègrera cette option dès la sortie d'Android 17, ou plus tard via une mise à jour.

Source : Android Authority