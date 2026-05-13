Le Steam Controller fait quelque chose de très innatendu quand il tombe (et c’est hilarant)

Un membre de Reddit a découvert un easter egg glissé par les équipes de Valve dans le Steam Controller. Si la manette tombe par mégarde, il est possible que celle-ci émette un son. Et pas n'importe lequel.

Vous pensiez que le Steam Controller était une simple manette ? Pauvres fous. Valve a bien conscience que sa clientèle est majoritairement composée de joueurs confirmés (subtile manière d'éviter l'utilisation abusive du mot “hardcore”) qui partagent pour la plupart une culture geek fortement référencée. On tient là le cocktail parfait pour l'intégration d'easter eggs dans l'appareil. Et easter eggs, il y a bien. En tout cas, au moins un.

Nous savions déjà que le Steam Controller est capable d'émettre des sons, à la manière de la DualSense, mais utilise en plus cette fonctionnalité pour des choses bien pratiques, comme la faire biper quand on l'a égaré ou savoir quel exemplaire est connecté dans le cas où vous en posséderiez plusieurs — ce qui, vu l'état actuel des stocks, ferait de vous quelqu'un d'extrêmement chanceux. Et donc, cette fonctionnalité sert également de support pour une petite plaisanterie de Valve.

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Le Steam Controller vous crie dessus si vous le jetez

C'est encore et toujours sur Reddit que la découverte a été partagée pour la première fois. L'utilisateur RF3D y prétend avoir découvert un easter egg dans le Steam Controller après avoir lâché la manette. De manière totalement aléatoire, celle-ci peut de temps en temps lâcher un cri de Wilhelm lorsqu'elle détecte une chute brutale. Le cri n'est pas toujours poussé, prenant toujours par surprise son utilisateur.

Si vous ne savez pas ce qu'est un cri de Wilhelm, vous le connaissez en réalité sans le savoir tant celui-ci a été utilisé au cinéma, à la télévision et dans à peu près n'importe quoi nécessitant d'inclure un cri. Au départ simple plaisanterie d'ingénieur du son, celui-ci est devenu une véritable icône de pop culture après son passage dans Star Wars, Indiana Jones et bien d'autres. Après cette découverte, certains internautes se sont très justement demandé pourquoi Valve n'avait pas plutôt opté pour un cri sorti de Half-Life, ou bien une réprimande de la part de GLaDOS. Dans une prochaine mise à jour, peut-être.