Le prix du forfait mobile Série Free augmente, voici le nouveau tarif

Contre une dizaine de Go supplémentaires, Free augmente le prix de son forfait mobile 5G le plus abordable, qui devient plus cher que son équivalent chez RED by SFR.

Free
Crédits : Adobe Stock

Free propose désormais 4 forfaits mobiles à ses clients : son traditionnel forfait à 2 euros limité à la 4G, ainsi que 3 forfaits compatibles 5G, dont la Série Free constitue l'entrée de gamme. Le forfait Série Free est une réponse aux offres low-cost des opérateurs concurrents, Sosh chez Orange, RED chez SFR et B&You chez Bouygues Telecom. Contrairement aux autres abonnements de Free, ses prestations et son tarif évoluent régulièrement, pour s'adapter continuellement au marché.

À partir d'aujourd'hui, la Série Free devient plus chère d'un euro. Son prix passe de 9,99 à 10,99 euros par mois. En contrepartie, l'opérateur gonfle légèrement l'enveloppe de données mobiles octroyée, qui s'élève désormais à 140 Go, contre 130 Go auparavant. Pour le reste, rien ne change. On conserve 30 Go de data en Europe et dans les DOM, les appels, SMS, MMS illimités, le service Free mVPN ou encore l'appli Free TV. L'option eSIM Watch est aussi incluse sans surcoût, alors que Free vient d'étendre sa compatibilité aux Galaxy Watch de Samsung en plus des Apple Watch. L'offre reste bien sûr sans engagement.

Le forfait Série Free devient plus cher que celui de RED by SFR

La hausse de prix (et de data) ne concerne que les nouveaux clients. Si vous êtes déjà abonné au forfait Série Free, rien ne change pour vous. En passant à 140 Go, cette offre surpasse celles de Sosh et B&You à 130 Go, tout en restant un peu moins chère (11,99 euros par mois pour les deux). RED by SFR propose exactement l'ancienne formule de Free, à 130 Go pour 9,99 euros mensuels. Reste à savoir si l'évolution de la Série Free va inciter la concurrence à modifier elle aussi ses abonnements.

Il y a moins de 3 mois, Free avait déjà appliqué une hausse de prix pour sa Série Free, qui passait de 8,99 à 9,99 euros par mois. Rappelons que ce forfait n'est disponible que pendant un an : il évolue ensuite automatiquement vers le forfait Free 5G+, qui inclut 350 Go de date et coûte 19,99 euros mensuels.


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