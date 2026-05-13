Android : vous allez peut-être enfin arrêter de perdre des heures à scroller grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google vient de dévoiler Pause Point, une nouvelle fonctionnalité sur Android qui veut lutter contre le doomscrolling de manière créative. Plutôt que d'imposert des limitations à l'utilisateur, celle-ci prend le parti de lui proposer des alternatives intéressantes.

android pause point

On pourrait croire qu'il s'agit d'un problème mineur, mais ce serait une erreur d'ignorer les conséquences du doomscroll. Outre l'impact bien réel que celui-ci a sur notre économie, c'est surtout un véritable enjeu sur notre santé mentale qu'il représente. Bien que relativement récent, le terme doomscroll s'est déjà trouvé bon nombre d'ennemis, qui tentent aujourd'hui de lutter, plus ou moins efficacement, contre ses effets néfastes.

Les constructeurs de smartphones et autres éditeurs de réseaux sociaux ont depuis mis en place tout un tas de solutions pour inciter les utilisateurs à lever les yeux de leur écran après une session intensive de scroll. Affichage du temps d'écran, rappel régulier à la fin d'un timer, voire blocage pur et simple de certaines applications, le champ d'actions est vaste, avec cependant un point commun à tout : leur efficacité bien relative.

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Google a peut-être enfin trouvé une solution efficace au scrolling intensif

Mais Google n'a pas dit son dernier mot. La firme vient de présenter une toute nouvelle fonctionnalité pour Android, baptisée Pause Point. L'idée est simple : plutôt que de contraindre l'utilisateur, Pause Point lui propose des alternatives au scrolling. Lorsque l'option est activée, un écran s'affiche dès lors que vous tentez d'ouvrir une source de distraction (comprendre : un réseau social). Celle-ci vous propose alors un petit exercice de respiration de 10 secondes, le temps de reprendre ses esprits — et de vous demander ce que vous êtes en train de faire.

Si malgré tout vous souhaitez poursuivre sur votre lancée, vous pouvez configurer un timer au bout duquel Pause Point vous incitera à quitter l'application que vous consultez. Autrement, la fonctionnalité vous proposera également d'autres activités plus enrichissantes, comme regarder vos photos préférées ou écouter un audiobook. Une solution qui rappelle fortement Xikipedia, une version de Wikipédia calquée sur les réseaux sociaux pour apprendre en scrollant.


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