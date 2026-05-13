Vous pouvez désormais concevoir n’importe quel widget Android grâce à cette idée de génie de Google

Les widgets Android sont souvent les mêmes pour tout le monde. Google vient d'annoncer une façon inédite d'en créer un qui vous ressemble vraiment. Une simple phrase suffit pour que Gemini construise le vôtre.

widget perso gemini

La personnalisation des smartphones est depuis longtemps l'un des grands atouts d'Android face à iOS. Widgets, lanceurs, icônes… les possibilités sont nombreuses mais elles demandent souvent du temps et des compétences techniques. Google pousse depuis plusieurs mois son IA au cœur de son écosystème pour simplifier ces tâches. La firme vient d'annoncer Gemini Intelligence, capable de gérer des tâches entières à la place de l'utilisateur.

Les widgets ont toujours été une composante centrale d'Android. Pourtant, les options disponibles restent souvent génériques et limitées aux applications installées. Google travaille d'ailleurs à rendre l'écran d'accueil encore plus flexible avec ses prochaines mises à jour. La firme a dévoilé Create My Widget lors de son événement Android Show, le 12 mai 2026.

Create My Widget génère votre widget personnalisé en quelques secondes à partir d'une simple description

Selon Google, Create My Widget génère des widgets sur mesure. Il suffit de décrire ce que l'on souhaite voir sur son écran d'accueil. Pour un passionné de cuisine, Gemini peut suggérer trois recettes riches en protéines chaque semaine. Un cycliste peut réclamer un widget affichant uniquement la vitesse du vent et les risques de pluie. Le résultat apparaît directement sur la page d'accueil et peut être redimensionné à volonté. Pour démarrer, l'utilisateur touche le bouton “Créer” dans le sélecteur de widgets habituel. Les catégories disponibles couvrent la météo, les recettes, les actualités et les données issues des applications connectées.

Gemini peut aussi se connecter au web et aux applications Google comme Gmail et Calendar pour enrichir ces widgets. La fonction peut regrouper vols, hôtels et restaurants dans un tableau de bord de voyage unique. Create My Widget sera d'abord disponible sur les derniers Pixel et Samsung Galaxy S26 dès l'été 2026. La mise à jour sera gratuite pour les possesseurs de ces appareils. La firme prévoit ensuite de l'étendre aux montres Wear OS, aux voitures Android Auto et aux laptops Googlebook. Un premier pas vers un écran d'accueil entièrement pensé par et pour chaque utilisateur.


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