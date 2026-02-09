LineageOS : la dernière mise à jour apporte enfin Material 3 et cette fonctionnalité géniale des smartphones Pixel

Après plusieurs mois d'attente, les développeurs de LineageOS ont enfin pu ajouter le support du design Material 3 d'Android 16 à leur ROM custom. La dernière mise à jour amène également avec elle une fonctionnalité très appréciée des smartphones Pixel.

De toutes les custom ROM d'Android aujourd'hui disponibles, LineageOS est sans doute la plus populaire de toutes. Aussi, chaque mise à jour est attendue avec impatience par ses utilisateurs, qui veulent profiter des dernières nouveautés d'Android sans avoir à se coltiner ses nombreux bloatwares, ou simplement parce que leur smartphone n'est pas assez récent pour être compatible. LineageOS 23 a donc fait beaucoup d'émules, puisque cette version a permis de faire passer de nombreux appareils sur Android 16.

Pas, toutefois, sans certaines concessions. Parmi les manquements de cette version, on peut notamment citer l'absence de l'interface Material 3 Design, qui vient moderniser le look du système d'exploitation. Cette absence était due au fait que Google n'avait, au moment du déploiement, pas encore publié le code source d'Android 16. C'est désormais chose faite, ce qui permet donc à LineageOS de corriger ce petit retard.

La dernière version de LineageOS est encore plus proche d'Android 16

L'équipe de développement de la custom ROM a donc publié hier la version 23.2 de LineageOS et, avec elle, son traditionnel changelog. On yu retrouve ainsi le support pour le Material 3 Design, qui débarque sur tous les smartphones compatibles. Plusieurs applications, telles que la calculatrice et les players en profitent, en plus d'apporter de nouvelles animations plus fluides et divers effets de flous.

À cela vient s'ajouter une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs de Pixel sous Android 16 : la personnalisation du panneau des paramètres rapides. Il est ainsi possible d'ajouter plus de réglages, de customiser leur apparence et leur disposition à l'écran. Parfait pour ceux qui aiment avoir un contrôle complet sur le look de leur smartphone.

La dernière information à retenir de cette mise à jour est moins réjouissante. Les développeurs annoncent en effet qu'il faudra désormais attendre 6 mois entre chaque update majeure, à cause de la décision de Google de publier le code source d'Android deux fois par an. Les mises à jour de sécurité continueront d'arriver mensuellement.