Offre anniversaire : Débloquez MS Office 2021 Pro à vie pour 29,89 euros et ne manquez pas les clés Windows 11 !

À l'occasion de son anniversaire, Godeal24 propose des offres exceptionnelles sur les logiciels Microsoft : MS Office 2021 Pro à vie pour 29,89 euros et Windows 11 Pro à 12,25 euros seulement.

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Godeal24 fête son anniversaire en grande pompe, et cette année, les offres sont plus généreuses que jamais. Si vous attendiez le bon moment pour mettre à niveau vos logiciels, c'est maintenant. MS Office 2021 Pro à vie est disponible pour seulement 29,89 euros, et ce n'est pas tout : les clés Windows 11 Pro sont également en promotion à 12,25 euros.

Que vous soyez professionnel, étudiant ou propriétaire d'une petite entreprise, disposer des bons logiciels peut faire toute la différence. Office 2021 comprend tout ce dont vous avez besoin au quotidien : Word pour la rédaction, Excel pour le suivi et la gestion du budget, PowerPoint pour les présentations et Outlook pour la messagerie. Vous bénéficiez également d'outils comme OneNote, Publisher et Access, utiles pour organiser vos projets et gérer vos données. Comme il s'agit d'une version autonome, vous l'installez une seule fois et l'utilisez pour toujours, sans renouvellement ni fonctionnalités verrouillées. Pour les utilisateurs Mac, Office 2021 Home and Business est disponible à 46,99 euros (au lieu de 239 euros), soit bien moins qu'un abonnement Microsoft 365 sur une saison, avec le même avantage à vie.

Ces offres ne dureront pas éternellement. MS Office 2021 Pro à vie à 29,89 euros et les clés Windows 11 Pro à prix réduit sont disponibles uniquement pendant l'événement anniversaire de Godeal24. Boostez votre productivité, simplifiez votre flux de travail et investissez dans des logiciels qui vous accompagnent pour toujours.

Les meilleures offres pour l'anniversaire de Godeal24

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Pas de renouvellement, pas de charges surprises et Office 2021 avec -90% :

Lancé dans la seconde moitié de l'année dernière, « Windows K2 » marque une transformation majeure pour Windows 11, conçue pour garantir une qualité constante et élevée sur les versions actuelles et futures du système : optimisation de la gestion des ressources, réduction de la latence dans les processus critiques et amélioration de la compatibilité des pilotes. La section Windows est à l'honneur aujourd'hui avec une réduction de 90 %, soit Windows 11 Pro à seulement 12,25 euros. Il n'y a aucune raison de reporter la mise à niveau. Profitez d'un Windows 11 amélioré à petit prix !

Quelle remise ! La dernière version de Windows à moins de 12€ :

Plus de clés avec des remises de 62% ! Economisez encore plus avec le code SGO62 :

Des pack de clés à prix réduits :

Un large éventail de logiciels à prix mini :

Chez Godeal24, économisez temps et argent grâce à des prix réduits sur les licences Microsoft, les logiciels de sécurité informatique et autres outils numériques. Vous recevez votre logiciel par livraison numérique directement dans votre boîte mail en quelques secondes après l'achat. Avec une note de 98 % « Excellent » sur TrustPilot et un support technique expert disponible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en la qualité des produits. Godeal24 propose un accompagnement professionnel disponible à toute heure, un service après-vente à vie et une garantie d'utilisation sans tracas.

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.


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