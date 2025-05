Google a accidentellement dévoilé le futur design d’Android, et il est bien plus original qu’on ne le pensait

Le prochain changement visuel d’Android a fuité en avance. Google a publié trop tôt un billet de blog sur son nouveau style Material 3 Expressive. Ce design plus coloré, plus accessible et plus moderne pourrait transformer l’apparence de nombreuses applications.

Les changements d’interface dans Android sont souvent progressifs, mais cette fois, Google prépare quelque chose de bien plus visible. À l’approche de la conférence Google I/O 2025, l’entreprise a accidentellement mis en ligne un article de blog détaillant les fondements de son futur design baptisé Material 3 Expressive. Ce nouveau style vise à rendre les applications plus dynamiques, plus faciles à comprendre et visuellement engageantes.

L’article, repéré puis archivé et relayé pas 9to5Google, nous donne un aperçu détaillé de cette refonte avant l’annonce officielle. Tout est parti d’une question posée en 2022 par un stagiaire de Google : pourquoi toutes les applications Material Design se ressemblent-elles autant ? Cette réflexion a lancé trois années de recherche, 46 études distinctes et plus de 18 000 participants. Le résultat : un système conçu pour être à la fois esthétique et simple à utiliser. Google affirme que ce design « expressif » améliore la lisibilité, met en avant les actions importantes, et crée une meilleure connexion émotionnelle avec l’utilisateur.

Material 3 Expressive ajoute de nouvelles couleurs, formes et boutons plus visibles dans Android

Selon Google, les tests montrent des résultats impressionnants : +34 % de perception de modernité, +32 % d’association à une culture jeune et +30 % de ressenti d’innovation. L’interface expressive attirerait aussi davantage l’attention sur les éléments clés de l’écran. Par exemple, le bouton « Envoyer » dans une app mail devient plus grand, plus visible et plus facile à atteindre, ce qui réduit le temps d’action. D’autres concepts montrent une barre flottante en bas d’écran ou des couleurs d’accentuation pour mieux guider l’utilisateur.

Google insiste toutefois : ce design ne conviendra pas à toutes les applications. Une appli de musique pourra en tirer parti, mais pas forcément une appli bancaire. Le billet de blog donne aussi des conseils aux développeurs : respecter les normes d’accessibilité, rester centré sur les besoins des utilisateurs, et ne jamais sacrifier la fonctionnalité au style. Le Material 3 Expressive sera détaillé lors de la Google I/O 2025, où sera aussi présenté Android 16, mais cette fuite en révèle déjà l’ambition : un design plus humain, plus audacieux et plus utile.