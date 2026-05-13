Tesla voit son trône vaciller face à BYD, les chiffres sont sans appel

Le marché mondial des voitures électriques vient de changer de visage. BYD a largement dépassé Tesla en 2025, avec des ventes en hausse spectaculaire. Derrière ces chiffres se cachent des avantages technologiques, mais aussi de lourdes controverses.

La BYD Dolphin Surf
La BYD Dolphin Surf

Le marché des voitures électriques s'est profondément transformé en quelques années. La Chine en est devenue le principal moteur, portée par des constructeurs locaux qui progressent à grande vitesse. Tesla, longtemps seule à dicter ses standards, fait désormais face à une concurrence menaçante. Les réservations BYD avaient déjà dépassé celles de la marque américaine en Europe deux mois de suite, signe d'un renversement en cours.

BYD ne se contente pas de vendre davantage. Le constructeur chinois investit massivement dans la recharge pour creuser l'écart. Ses batteries récupèrent 400 kilomètres d'autonomie en cinq minutes. Les superchargeurs de la firme californienne, eux, livrent 320 kilomètres en quinze minutes. Des bornes ultrarapides de la marque commençaient à se déployer en Europe. Cette avancée est susceptible de modifier les habitudes des automobilistes.

Le constructeur chinois distance son rival américain avec 2,25 millions de véhicules électriques vendus en 2025

BYD a vendu 2,25 millions de voitures 100 % électriques en 2025, soit une hausse de 28 % sur un an. Selon la BBC, Tesla n'a écoulé que 1,64 million de véhicules sur la même période, en recul de 9 %. En ajoutant les hybrides, le groupe atteint 4,27 millions de ventes. En Chine, la firme détient 32 % du marché électrique. La marque américaine y plafonne à 6,1 %.

Le recul de Tesla s'explique par plusieurs facteurs. Les ventes européennes du constructeur américain ont chuté de 40 % début 2025. Les activités politiques d'Elon Musk, le PDG de l'entreprise, ont pesé sur son image. Son implication dans l'administration américaine a convaincu certains investisseurs qu'il ne se consacrait plus suffisamment à la firme. Une partie des consommateurs a reconsidéré son soutien pour les mêmes raisons.

BYD n'est pas exempt de critiques. Entre 2021 et 2024, dix de ses showrooms ont pris feu. Les services d'incendie ont mis en cause les batteries du constructeur, contrairement à ses propres déclarations. Israël et Taïwan ont également restreint ses importations pour des raisons de sécurité nationale. Des enquêtes au Brésil et en Hongrie ont révélé des conditions de travail inacceptables sur ses chantiers. Ces affaires pourraient peser sur l'expansion internationale de la firme.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

TikTok se transforme en agence de voyage avec cette nouvelle fonctionnalité qui permet de réserver vols et hôtels depuis une vidéo

TikTok avait déjà fait du mal au porte-monnaie de ses utilisateurs avec la fonction Shopping. Voilà que le réseau social revient à la charge avec TikTok Go, une option permettant…

Android : vous allez peut-être enfin arrêter de perdre des heures à scroller grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google vient de dévoiler Pause Point, une nouvelle fonctionnalité sur Android qui veut lutter contre le doomscrolling de manière créative. Plutôt que d’imposert des limitations à l’utilisateur, celle-ci prend le…

SpaceX lance sa 13e mission secrète pour construire un réseau de surveillance classifié

Le gouvernement américain continue d’étoffer son arsenal de surveillance spatiale avec SpaceX. Une nouvelle Falcon 9 vient de décoller de Californie avec une cargaison que personne ne peut décrire. Ce…

Sony présente le Xperia 1 VIII et c’est un vent de folie « à la japonaise »

Sony n’en a pas fini avec la téléphonie. La firme japonaise dévoile le Xperia 1 VIII pour remplacer le Xperia 1 VII sorti il y a un an. Outre une…

L’arrivée des Googlebooks signe-t-elle la fin des Chromebooks ?

Adieu les Chromebooks ? Avec l’annonce des nouveaux PC portables de Google, la question est légitime. La firme de Mountain View à déjà une idée de ce qu’elle compte faire…

PC

Compatibilité Quick Share et AirDrop : votre smartphone Android ne pourra peut-être pas en profiter, voici pourquoi

Les choses se précisent concernant la compatibilité entre Quick Share et AirDrop, qui arrive progressivement sur nos smartphones Android. À la question des appareils qui y auront droit, un début…

Ahsoka : pas de panique, la saison 2 va bien arriver… mais pas cette année

Après une première saison diffusée en 2023, les fans de la série Ahsoka attendent avec impatience la diffusion de la saison 2. Pendant un temps, on a cru que Disney…

On se trompe peut-être sur Uranus et Neptune depuis des décennies, voici pourquoi

Uranus et Neptune sont depuis toujours classées comme géantes de glace. Une nouvelle étude vient contredire des décennies de certitudes. Leur composition interne serait bien différente de ce que les…

Offre anniversaire : Débloquez MS Office 2021 Pro à vie pour 29,89 euros et ne manquez pas les clés Windows 11 !

À l’occasion de son anniversaire, Godeal24 propose des offres exceptionnelles sur les logiciels Microsoft : MS Office 2021 Pro à vie pour 29,89 euros et Windows 11 Pro à 12,25…

iPhone 18 Pro : Apple miserait sur un prix agressif pour enterrer les marques Android

Les constructeurs Android doivent augmenter le prix de leurs smartphones face à la hausse des coûts de la mémoire. Apple résisterait plus à cette crise et serait capable de maintenir…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.