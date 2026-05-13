Tesla voit son trône vaciller face à BYD, les chiffres sont sans appel

Le marché mondial des voitures électriques vient de changer de visage. BYD a largement dépassé Tesla en 2025, avec des ventes en hausse spectaculaire. Derrière ces chiffres se cachent des avantages technologiques, mais aussi de lourdes controverses.

Le marché des voitures électriques s'est profondément transformé en quelques années. La Chine en est devenue le principal moteur, portée par des constructeurs locaux qui progressent à grande vitesse. Tesla, longtemps seule à dicter ses standards, fait désormais face à une concurrence menaçante. Les réservations BYD avaient déjà dépassé celles de la marque américaine en Europe deux mois de suite, signe d'un renversement en cours.

BYD ne se contente pas de vendre davantage. Le constructeur chinois investit massivement dans la recharge pour creuser l'écart. Ses batteries récupèrent 400 kilomètres d'autonomie en cinq minutes. Les superchargeurs de la firme californienne, eux, livrent 320 kilomètres en quinze minutes. Des bornes ultrarapides de la marque commençaient à se déployer en Europe. Cette avancée est susceptible de modifier les habitudes des automobilistes.

Le constructeur chinois distance son rival américain avec 2,25 millions de véhicules électriques vendus en 2025

BYD a vendu 2,25 millions de voitures 100 % électriques en 2025, soit une hausse de 28 % sur un an. Selon la BBC, Tesla n'a écoulé que 1,64 million de véhicules sur la même période, en recul de 9 %. En ajoutant les hybrides, le groupe atteint 4,27 millions de ventes. En Chine, la firme détient 32 % du marché électrique. La marque américaine y plafonne à 6,1 %.

Le recul de Tesla s'explique par plusieurs facteurs. Les ventes européennes du constructeur américain ont chuté de 40 % début 2025. Les activités politiques d'Elon Musk, le PDG de l'entreprise, ont pesé sur son image. Son implication dans l'administration américaine a convaincu certains investisseurs qu'il ne se consacrait plus suffisamment à la firme. Une partie des consommateurs a reconsidéré son soutien pour les mêmes raisons.

BYD n'est pas exempt de critiques. Entre 2021 et 2024, dix de ses showrooms ont pris feu. Les services d'incendie ont mis en cause les batteries du constructeur, contrairement à ses propres déclarations. Israël et Taïwan ont également restreint ses importations pour des raisons de sécurité nationale. Des enquêtes au Brésil et en Hongrie ont révélé des conditions de travail inacceptables sur ses chantiers. Ces affaires pourraient peser sur l'expansion internationale de la firme.