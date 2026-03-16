One UI 9 : la prochaine mise à jour majeure commence à se dévoiler sur le Samsung Galaxy S26 Ultra

Alors même que le déploiement global de One UI 8.5 n’a pas encore eu lieu, le développement de la prochaine version de la surcouche de Samsung avance bon train. One UI 9, la prochaine mise à jour majeure, vient d’émerger.

samsung galaxy s26 ultra test

One UI 8.5, la dernière version de la surcouche de Samsung basée sur Android 16, a officiellement fait ses premiers pas dans sa version stable avec le lancement des Galaxy S26. Depuis, les précédents modèles de la marque sud-coréenne attendent leur tour – et les Galaxy S25 devraient être les premiers servis, alors que les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 viennent de recevoir leur première bêta.

C’est dans ce contexte qu’émerge la première version officielle de One UI 9 pour le Galaxy S26 Ultra, la prochaine itération majeure de la surcouche. Cette fois-ci, on le sait, elle sera basée sur Android 17, dont la deuxième bêta vient d’être déployée. Voici ce que le prochain changement de version de One UI nous réserve.

La première version officielle de One UI 9 apparaît pour le Samsung Galaxy S26 Ultra

C’est le leaker Tarun Vats qui a repéré la première version de One UI 9 pour le Galaxy S26 Ultra sur les serveurs de Samsung et a partagé la nouvelle sur son compte X (ex-Twitter). Nos confrères de SamMobile sont parvenus à l’installer sur leur appareil – en témoigne la capture d’écran ci-dessous. La version internationale porte le code BZC5 et pèse près de 2,6 Go.

Samsung One UI 9

Si aucun changement drastique ne transparaît sur les visuels, la bêta 2 d’Android 17 nous donne déjà de bons indices de ce que One UI 9 pourrait nous réserver – et notamment un renforcement de la sécurité, mais aussi des améliorations dont certaines inspirées d’iOS. Android 17 devrait être présenté officiellement en mai, pendant la conférence Google I/O. D’ici-là, d’autres fuites devraient arroser le web – qu’elles concernent la base logicielle de Google ou les optimisations apportées par Samsung avec One UI.

En attendant, le fait qu’une première version de One UI 9 fasse déjà surface suggère que Samsung pourrait suivre le même calendrier de déploiement que celui de One UI 8 l’an dernier. Un programme bêta pourrait donc bientôt s’ouvrir (pour les modèles les plus récents probablement), en attendant un lancement cet été qui accompagnerait la sortie des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.


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