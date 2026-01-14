Android 17 ferait enfin revenir ce raccourci disparu que tout le monde réclame

Déjà 5 ans qu'un raccourci bien pratique disparaissait d'Android sans raison valable. Longtemps réclamé, il reviendrait dans Android 17. Mais ne criez pas victoire trop vite, ce n'est pas la première fois que Google nous le fait croire.

Les systèmes d'exploitation évolue. Sur ordinateur ou sur mobile, c'est une constante à laquelle les utilisateurs ne peuvent pas échapper. Souvent, c'est pour le mieux : interface plus moderne, fonctionnalités inédites, optimisation globale du fonctionnement… Et parfois, il y a des changements que l'on a bien du mal à comprendre tant ils ressemblent à une simple régression. C'est par exemple arrivé en 2021 lorsque Google supprime le raccourci Wi-Fi dans le panneau des paramètres rapides d'Android 12.

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais avant cela vous pouviez activer et désactiver le Wi-Fi ou les données mobiles indépendamment. Depuis presque 5 ans, vous devez toucher la tuile Internet et ensuite le raccourci souhaité. Un retour en arrière qui provoqua la colère de nombreux utilisateurs. À chaque nouvelle version d'Android, ils espèrent que Google va faire machine arrière, mais rien ne se passe. Désormais les regards se tournent vers Android 17.

Bientôt le retour de ce raccourci attendu depuis des années grâce à Android 17 ?

L'an dernier, on pensait que Google allait réimplémenter le raccourci Wi-Fi dans Android 16 et ça ne s'est pas fait. Rebelote avec Android 17 si l'on en croit les captures d'écran postées par l'internaute Mystic Leaks sur Telegram. Visibles ci-dessous, elles montrent l'arrivée d'un mode d'affichage “Séparé” ou “Combiné“. Le premier propose de faire un “swipe” vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour voir les raccourcis rapides, ou depuis le coin supérieur gauche pour les notifications. Le monde “Combiné‘ est celui que nous utilisons aujourd'hui.

Mais ce que l'on remarque surtout sur la capture la plus à droite, c'est la présence d'un raccourci vers le Wi-Fi distinct de celui qui renvoie aux données mobiles. Son retour tant attendu par beaucoup pourrait donc avoir lieu cette année. Attendons tout de même de le voir sur nos appareils, ce ne serait pas la première fois que Google douche les espoirs des utilisateurs.