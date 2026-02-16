VIDEO

Android 17 pourrait changer la barre de recherche Google sur votre smartphone

La première bêta d'Android 17 est disponible et l'on remarque un petit changement concernant la barre de recherche au bas des smartphones. On dirait presque qu'elle est toujours la même, et pourtant.

google pixel 10 pro fold test

2026 sera l'année d'Android 17. La future version du système d'exploitation signé Google a déjà franchi une étape importante avec la mise à disposition d'Android 17 bêta 1. L'occasion de voir ce que la firme de Mountain View nous réserve, tout en sachant que pas mal de choses peuvent changer d'ici la sortie de la version stable. On s'attend par exemple au retour d'un raccourci supprimé il y a des années, mais réclamé à corps et à cris par les utilisateurs depuis.

Une autre modification, plus discrète celle-ci, semble également se profiler. Elle concerne la barre de recherche. Celle qui prend place au bas de l'écran de votre smartphone et qui contient un raccourci vers l'application Google, la saisie vocale et Google Lens. Notez que techniquement, cette barre est inhérente au lanceur d'applications Pixel équipant notamment les mobiles du même nom. Mais elle se retrouve aussi chez d'autres.

La barre de recherche Google ne serait plus pareil sous Android 17

À première vue, rien ne change. Sous le capot en revanche, la barre de recherche d'Android devient le widget de l'appli Google. C'est ce qu'a pu confirmer le développeur Kieron Quinn sur Bluesky. Il n'y a pas à ce jour de paramètre pour revenir à l'ancienne version. En revanche, une option cachée donne un choix important à l'utilisateur : celui de changer l'application de recherche par défaut.

Lire aussi – Android 17 : Google persiste avec ce choix visuel et ça ne va pas plaire à tout le monde

DuckDuckGo, Firefox, Chrome ou même Maps, n'importe quelle appli peut en théorie être sélectionnée. Il est cependant possible que Google limite finalement le choix à une liste prédéfinie, comme avec le moteur de recherche par défaut sur Android depuis l'arrivée du Digital Markets Act (DMA). Android 17 est attendu en version stable pour juin 2026 selon le calendrier prévisionnel actuel. Il reste encore du temps pour que les modifications aperçues ici évoluent encore.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un MacBook en-dessous de 850 euros pour mars 2026 ? Apple serait prêt

Selon les informations de Mark Gurman, Apple s’apprête à sortir un MacBook “bon marché” dès le mois prochain. Sans sacrifier la qualité de construction et en proposant plusieurs coloris. Apple…

PC

Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Google a l’habitude de retirer des fonctions, puis de les réimplémenter quand il se rend compte que cette décision déplaît ou entraîne des désagréments. Cette fois-ci, la firme réintroduit discrètement…

Samsung montre l’impressionnante caméra du Galaxy S26 Ultra… dans cette vidéo générée par IA

Samsung commence à teaser les performances photo du Galaxy S26 Ultra. Une nouvelle vidéo met en avant ses capacités en basse lumière avec des images spectaculaires. Problème, le contenu de…

Windows 11 : impossible de télécharger certains ISO avec Rufus, le développeur accuse Microsoft de sabotage

Depuis quelques jours, il est impossible de télécharger les ISO de Windows 11 Insider directement depuis Rufus, l’outil qui permet de créer des clés USB bootable très facilement. Selon le…

Un laser terrestre envoie des données à 120 Gb par seconde à un satellite, nouveau record

Un équipe de chercheur chinois a battu un record en assurant une transmission de données par laser vers un satellite à 120 Gbs par seconde. Un exploit réalisé sans toucher…

Ce mod hilarant de GTA 5 réduit la taille du jeu à seulement 2,5 Go… mais pas sans quelques sacrifices

Tout le monde est à peu près d’accord pour dire que la taille de nos jeux a littéralement explosé ces dernières années. Aussi, un modder a eu l’idée de réduire,…

Ce bug agaçant sur YouTube fait disparaître les commentaires des vidéos

Un bug étrange touche actuellement YouTube sur ordinateur. Les commentaires disparaissent soudainement sous certaines vidéos, sans explication claire. De nombreux utilisateurs signalent le problème depuis plusieurs jours. YouTube multiplie les…

L’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Pixel va avoir droit à sa propre application et c’est une excellente nouvelle

Certaines fonctionnalités intégrées à Android sont tellement utilisées qu’elles finissent par devenir des applications à part entière. Cela a été le cas pour l’application Météo, et Google s’apprête à réitérer…

Installez la dernière mise à jour de Windows 11, elle corrige ces deux bugs insupportables

Microsoft confirme dans une note de mise à jour avoir corrigé deux bugs particulièrement pénibles lors du dernier Patch Tuesday. N’oubliez pas de l’installer si vous êtes concerné. Un autre…

L’homme qui a créé les consoles Sega de votre enfance est mort

Hideki Sato, ancien PDG de Sega et créateur de ses consoles les plus célèbres, vient de décéder. Il a grandement participé à la popularisation du jeu vidéo dans son ensemble….