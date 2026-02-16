Android 17 pourrait changer la barre de recherche Google sur votre smartphone

La première bêta d'Android 17 est disponible et l'on remarque un petit changement concernant la barre de recherche au bas des smartphones. On dirait presque qu'elle est toujours la même, et pourtant.

2026 sera l'année d'Android 17. La future version du système d'exploitation signé Google a déjà franchi une étape importante avec la mise à disposition d'Android 17 bêta 1. L'occasion de voir ce que la firme de Mountain View nous réserve, tout en sachant que pas mal de choses peuvent changer d'ici la sortie de la version stable. On s'attend par exemple au retour d'un raccourci supprimé il y a des années, mais réclamé à corps et à cris par les utilisateurs depuis.

Une autre modification, plus discrète celle-ci, semble également se profiler. Elle concerne la barre de recherche. Celle qui prend place au bas de l'écran de votre smartphone et qui contient un raccourci vers l'application Google, la saisie vocale et Google Lens. Notez que techniquement, cette barre est inhérente au lanceur d'applications Pixel équipant notamment les mobiles du même nom. Mais elle se retrouve aussi chez d'autres.

La barre de recherche Google ne serait plus pareil sous Android 17

À première vue, rien ne change. Sous le capot en revanche, la barre de recherche d'Android devient le widget de l'appli Google. C'est ce qu'a pu confirmer le développeur Kieron Quinn sur Bluesky. Il n'y a pas à ce jour de paramètre pour revenir à l'ancienne version. En revanche, une option cachée donne un choix important à l'utilisateur : celui de changer l'application de recherche par défaut.

DuckDuckGo, Firefox, Chrome ou même Maps, n'importe quelle appli peut en théorie être sélectionnée. Il est cependant possible que Google limite finalement le choix à une liste prédéfinie, comme avec le moteur de recherche par défaut sur Android depuis l'arrivée du Digital Markets Act (DMA). Android 17 est attendu en version stable pour juin 2026 selon le calendrier prévisionnel actuel. Il reste encore du temps pour que les modifications aperçues ici évoluent encore.