Cette vidéo nous montre Aluminum OS, le nouveau concurrent de Windows basé sur Android

Aluminum OS, le système basé sur Android et successeur de Chrome OS, qui sera installé sur les nouveaux PC portables Googlebook, se montre dans une longue vidéo de 16 minutes.

Lors de son Android Show, Google a officialisé une nouvelle famille de PC portables à venir, les Googlebook. Successeurs des Chromebook, ils tourneront sous un tout nouveau système, basé sur Android. On le connait pour l'instant sous l'appellation d'Aluminium OS, mais la firme californienne a déjà confirmé qu'il s'agit d'un nom de code temporaire, et que le système d'exploitation serait baptisé d'ici à sa disponibilité.

Pour l'instant, Google n'a pas dévoilé grand-chose de son nouvel OS pour ordinateur, qui vise à concurrencer un Windows en perte de vitesse. Mais on peut compter sur une fuite de Mystic Leaks pour obtenir un aperçu précis de ce qu'il faut en attendre. La source est fiable et a récemment partagé bien des informations sur les futurs Pixel 11 de Google. Cette fois, elle nous offre une vidéo d'une durée de 16 minutes présentant l'interface d'Aluminium OS.

Aluminium OS est plus proche d'Android que ne l'était Chrome OS

N'ayant pas d'accès direct à un Googlebook, il s'agit d'une build reposant sur Android 17 et tournant via l'émulateur UTM sur un MacBook Pro M4 Pro. Il est probable que plusieurs éléments évoluent d'ici à la sortie commerciale, mais les images nous donnent au moins une idée de la philosophie vers laquelle veut tendre Google.

À première vue, on a l'impression de retrouver une expérience à mi-chemin entre Chrome OS et Android sur tablette. En bas de l'écran, on retrouve une barre donnant un accès rapide aux applications favorites, avec un bouton d'ouverture du tiroir d'applications. Le widget de barre de recherche Google est bien présent sur l'écran d'accueil, comme sur les appareils Android. Il est possible de regrouper plusieurs applications dans un dossier, comme sur smartphone et tablette, pour gagner de l'espace. On voit aussi des raccourcis de dossiers classiques de PC, qui servent à ranger les fichiers.

L'assistant de configuration est le même que sur les Pixel. Un clic sur l'icône de batterie, située en haut à droite, permet d'afficher le panneau des Paramètres rapides, encore une fois très similaire à ce que l'on connaît sur Android, tant en termes de design que d'ergonomie. Les utilisateurs ne seront pas perdus. On peut configurer et réarranger l'interface de cet élément comme bon nous semble en fonction des options dont on a souvent besoin ou pas.

Une expérience de bureau qui doit encore être optimisée

Google semble aussi mettre l'accent sur les widgets. Ces éléments interactifs bien pratiques sont une grande faiblesse de Windows, qui n'arrive pas vraiment à les rendre aussi utiles que sur mobile. Aluminium OS pourrait être le système qui les impose sur PC. Au niveau des paramètres et des menus natifs, on reconnaît le design Material 3 Expressive que met en place Google depuis de nombreux mois sur l'ensemble de son écosystème mobile.

L'un des objectifs est aussi de créer un système qui gère mieux les expériences de bureau classiques que ne le faisait Chrome OS. On voit que Google a consenti des efforts en la matière, avec un gestionnaire de fenêtres personnalisé, une véritable barre des tâches, un gestionnaire de tâches, ainsi que la prise en charge des bureaux virtuels, qui permettent d'organiser différents espaces de travail, comme sur Windows.

Mais on sent bien que le travail n'est pas terminé et que le développement doit encore poursuivre son cours pour obtenir un OS complet. Mystic Leaks évoque pour l'instant une “version améliorée de Samsung DeX”, l'expérience de bureau de Samsung. La navigation à la souris et au clavier est loin d'être parfaite, des améliorations sur ce point sont indispensables. La plupart des services Google qu'on voit dans la vidéo ne sont pas des applications de bureau natives, mais de simples versions web exécutées dans une fenêtre.

Aluminium OS est un projet important pour Google, qui doit lui permettre d'unifier et de rationaliser son écosystème, pour tenter de se rapprocher de ce que propose Apple. Son IA Gemini est bien entendu au cœur de l'expérience et devrait constituer l'un des arguments en sa faveur, alors que macOS et Windows pêchent justement sur cet aspect.