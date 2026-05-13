Instagram : vous pouvez voir les centres d’intérêts de vos enfants sur le réseau social

Meta renforce le contrôle parental sur ses différents plateformes, dont Instagram. Un nouvel outil permet de voir les centres d'intérêts des comptes liés afin de mieux comprendre ce qu'ils sont susceptibles d'afficher.

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Crédit : 123RF

Il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et les entreprises qui les gèrent ont beau faire tout ce qu'elles peuvent, des contenus inappropriés, voire interdits, circulent sur ces plateformes. C'est d'autant plus problématique quand ce sont des mineurs qui y sont exposés. En plus de purger les sites de ce qui n'a rien à y faire, des outils de contrôle parental sont ajoutés régulièrement sur Instagram, Facebook et autres.

Sans accéder à tout, les parents peuvent ainsi surveiller ce que leurs enfants font sur tel ou tel réseau social. En ce qui concerne Instagram, Meta déploie une nouveauté directement liée à celle que le groupe a dévoilé en décembre dernier : “Your Algorithm“. Cette dernière permet d'ajouter ou supprimer des centres d'intérêts (photographie, football, loisirs créatifs, animaux…) afin de mieux personnaliser le flux de recommandations.

Meta vous laisse voir les centres d'intérêts de vos enfants sur Instagram

Désormais, les parents recevront une notification chaque fois qu'un compte surveillé ajoutera un centre d'intérêt. Il s'agit surtout de se faire une idée globale pour comprendre ce que l'adolescent est susceptible de voir sur Instagram. Pas question de lister l'ensemble des posts affichés ou autres. Pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible qu'en anglais. On ignore quand elle sera accessible en français.

Lire aussi – Facebook et Instagram vérifient l’âge des utilisateurs par IA et bannissent les comptes d’enfants

Meta en profite aussi pour dévoiler le “Family Center” (littéralement “Centre Familial”), une page qui centralise la gestion des comptes Instagram, Facebook, Messenger et Meta Horizon. “L'objectif est d'offrir une plus grande transparence sur les contenus auxquels les adolescents ont accès, tout en préservant les paramètres de confidentialité automatiques et les mesures de sécurité“, nous indique Meta. Le déploiement est en cours dans le monde entier et le site dédié à la supervision parentale est déjà en ligne chez nous.


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