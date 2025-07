Votre smartphone Android, PC et tablette deviendront bientôt un espace de travail unifié grâce à “Handoff”

Google développe un équivalent de la fonction Handoff des iPhone et des Mac sur les smartphones et tablettes Android. La fonctionnalité apparait en effet dans les dernières versions bêta d'Android. De quoi passer d'un appareil à l'autre de façon fluide, en reprenant une tâche exactement où vous l'avez laissée, sans jamais perdre l'accès à vos fichiers.

Vous connaissez peut-être Handoff, cette fonctionnalité hyper-pratique des produits Apple – qui unifie tous vos appareils en un seul et même espace de travail. Ainsi il devient plus simple et rapide de passer d'un écran à l'autre tout en reprenant votre parcours dans les applications là où vous l'aviez laissé.

Vous pouvez aussi copier quelque chose sur un appareil et le coller sur l'autre, sans plus de manipulations. L'accès aux fichiers de tous les appareils est simple. Et si vous utilisiez une application en particulier, une suggestion apparaît sur les autres appareils, pour l'ouvrir encore plus vite. Tous ces petits avantages font en grande partie, depuis des années, la force de l'écosystème Apple.

Android s'inspire d'Apple en unifiant son écosystème

Entre un smartphone Android et d'autres appareils, transférer des fichiers, copier quelque chose ou reprendre une application là où vous l'aviez laissée reste simple. Mais cela requiert souvent plus d'étapes, et l'expérience est souvent plus rugueuse. Il y a toutefois une bonne nouvelle : à en croire le code source de la dernière bêta de Google Play Services, la firme commence en ce moment le développement d'exactement la même chose pour les appareils Android.

La fonctionnalité est elle aussi dénommée Handoff, comme chez Apple (après tout, le terme n'est-il pas un mot d'Anglais courant signifiant “passage de relais” ?). Pour l'heure il n'est question que de fonctions désactivées, et de simples mentions dans le code. Mais on sait que Android Handoff permettra entre autres d'utiliser la même application sur plusieurs appareils, et d'accéder en prime aux “fichiers multimédia et notifications” partout, comme le révèle une mention dans le code source.

La fonctionnalité est liée à Google Play Services 25.29.31 beta, et reste aux prémisses de son développement. Difficile pour l'heure de savoir à quelle date arrivera cette fonction ultra pratique. Sa présence dans Google Play Services plutôt que dans le système Android suggère, au demeurant, que beaucoup d'appareils, même un peu anciens, seront pris en charge.