Google Home : Gemini gagne en efficacité et devient même votre mixologue personnel

Google a récemment élargi l’accès anticipé à Gemini au sein de Google Home, mais la firme ne s’en contente pas : elle continue de l’améliorer. La dernière mise à jour vise à le rendre plus efficace, autonome et personnalisable.

Gemini prend progressivement ses quartiers au sein de Google Home. L’assistant IA est désormais polyglotte et a posé ses valises – toujours en accès anticipé – dans plusieurs pays. Qui dit « accès anticipé » dit généralement tâtonnements, bugs et frictions. Et Gemini dans Google Home ne fait pas exception.

En revanche, cela signifie également mises à jour, améliorations et correctifs. Et la firme de Mountain View en déploie régulièrement. Celle du 11 mai est censée rendre Gemini plus autonome, rapide et polyvalent – et donc utile. On vous détaille ce qu’elle apporte.

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La dernière mise à jour de Gemini dans Google Home apporte son lot de nouveautés

Le géant de la tech a récemment publié les notes de mise à jour de Google Home sur sa page d’assistance Google Nest. Il explique avoir mis « l'accent sur la personnalisation et la rapidité ». Première nouveauté : l’intégration d’Ask Home qui permet à Gemini de mobiliser les informations enregistrées pour identifier les personnes apparaissant à la caméra. Google a également implémenté la fonction « Home Brief » : à l’image de Now Brief de One UI de Samsung, elle fournit sur simple demande « un récapitulatif de ce qu'il s'est passé en votre absence ».

De plus, la firme estime avoir nettement amélioré la réactivité de l’allumage des lumières grâce à une optimisation du traitement en arrière-plan. Et ce n’est pas tout : le degré de protections a été mis à niveau pour élargir le contenu proposé aux adultes. Gemini devient ainsi un expert en mixologie et peut désormais vous donner des recettes de cocktails alcoolisés.

Pour continuer dans l’efficacité et la personnalisation, Google a accéléré le réglage des alarmes et des minuteurs, amélioré l’aide au démarrage et simplifié l’expérience de configuration d’un appareil grâce à un scanner de QR code unique qui guide l’utilisateur vers le bon chemin d’installation.

Parmi d’autres améliorations, la firme a renforcé la pertinence des bannières de programmation et, pour proposer une expérience cohérente entre Android et iOS, elle a également étendu la compatibilité des thermostats et climatiseurs tiers sur le système d’exploitation d’Apple.

Enfin, puisqu’il s’agit encore d’un accès anticipé, les retours des utilisateurs sont indispensables. La méthode pour donner un avis est donc simplifiée : il suffit d’appuyer sur l’un des deux nouveaux boutons « pouce en l’air » ou « pouce baissé » apparaissant sur un écran connecté après une interaction vocale.

Google a déjà amorcé le déploiement de toutes ces fonctionnalités via la version 4.16 de l'application.