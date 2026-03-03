Ce nouveau réglage dans Android 17 pourrait rendre votre téléphone plus rapide

Google teste un changement discret dans la nouvelle bêta d’Android 17. Il pourrait améliorer la rapidité du système et des applications. Derrière ce réglage technique se cache une petite révolution.

Android 17 continue de dévoiler ses nouveautés au fil des versions bêta. Après des ajustements visuels comme la transformation de la barre de recherche en véritable widget, Google expérimente aussi des changements plus profonds. Certaines fonctions autrefois exclusives aux Pixel évoluent également, à l’image de Now Playing devenu une application dédiée, pour l’instant limitée aux Pixel 10 sous Android 17 bêta. Mais au-delà de l’interface, c’est le fonctionnement interne du système qui commence à évoluer.

La nouvelle bêta Android 17 QPR1 cache en effet une option technique dans les paramètres développeur. Elle ne modifie pas l’apparence du smartphone, mais pourrait avoir un impact direct sur ses performances. Ce réglage concerne la gestion de la mémoire vive, un élément central dans la rapidité d’exécution des applications. Google semble préparer le terrain pour un changement plus large à l’avenir.

Android 17 pourrait gérer la mémoire en blocs 4 fois plus grands pour rendre votre smartphone plus rapide

Comme l’explique Android Authority, une option nommée démarrer avec une taille de page de 16 KB est apparue sur certains Pixel, dont le Pixel 9 Pro XL. Par défaut, Android utilise des pages mémoire de 4 KB. Concrètement, cela correspond à la quantité minimale de mémoire allouée lorsqu’une application en fait la demande. Passer à cette nouvelle valeur signifie donc que le système gère des blocs quatre fois plus grands.

Des pages plus petites sont plus précises, mais elles obligent le processeur à suivre un très grand nombre de blocs. Sur un smartphone doté de 8 ou 12 Go de RAM, cela représente des millions de pages à indexer. En augmentant leur taille, le système réduit ce nombre et simplifie la gestion. Google estime que ce changement pourrait améliorer le temps de lancement des applications de 3 à 30 pour cent, et réduire le temps de démarrage du système d’environ 8 pour cent. Cette évolution impose toutefois aux développeurs d’adapter leurs applications. Android 17 semble ainsi préparer une transition plus large vers les pages mémoire de 16 KB dans les prochaines versions.