TikTok se transforme en agence de voyage avec cette nouvelle fonctionnalité qui permet de réserver vols et hôtels depuis une vidéo

TikTok avait déjà fait du mal au porte-monnaie de ses utilisateurs avec la fonction Shopping. Voilà que le réseau social revient à la charge avec TikTok Go, une option permettant de réserver un vol, un hôtel ou une activité à partir d'une vidéo.

tiktok go

En 2023, TikTok lançait Shopping, une fonctionnalité permettant d'acheter directement un produit que l'on aperçoit dans une vidéo. Les créateurs touchant une commission sur chaque produit acheté depuis leur vidéo, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le réseau social se transforme en télé-achat 2.0. Fort de son expérience, l'application chinoise passe aujourd'hui à la vitesse supérieure. Après le télé-achat, l'agence de voyage.

Celle-ci annonce dans un communiqué de presse le lancement de TikTok Go. Le principe reste le même que pour Shopping, mais cette fois pour tout ce qui se rapporte au voyage. Un influenceur fait la promotion de ce superbe hôtel dans lequel il vient de passer la meilleure nuit de sa vie, et TikTok vous propose d'y réserver instantanément une chambre depuis l'un de ses sites partenaires. Il en va de même pour les vols, activités touristiques et autres moyens de transport.

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TikTok veut vous aider à réserver votre prochain voyage

Pour ce faire, TikTok a tissé des partenariats avec plusieurs grands acteurs du voyage : Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets et Trip.com. L'application proposera alors aux utilisateurs de passer par l'une de ces plateformes pour effectuer leurs réservations, mais sans jamais passer sur une autre fenêtre. Elle affichera également les disponibilités des chambres, transports et activités aux dates indiquées par l'utilisateur.

Là encore, les créateurs toucheront une commission pour chaque achat réalisé depuis leurs vidéos. Mieux vaut donc s'attendre à un raz-de-marée de la part de la part des influenceurs voyage, de la même manière que celui créé par TikTok Shopping. Pour l'heure cependant, nous devrions être épargnés. Dans un premier temps, TikTok Go n'est disponible qu'aux États-Unis. Il faut impérativement avoir plus de 18 ans pour effectuer un achat avec la fonctionnalité. On imagine que si l'essai est concluant, la fonctionnalité sera ensuite déployée dans le reste du monde.


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