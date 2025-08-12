On va se régaler avec Android 17

On connaît le nom de code utilisé par Google pour Android 17. Pour cette version, il existait de très nombreuses options puisque le dessert devait commencer par la lettre C.

C'est la tradition, Google affuble toujours un nom de code à chaque nouvelle version majeure d'Android. Jusqu'à Android 10, le dessert ou la pâtisserie qui servait de surnom à une mise à jour Android était même officiel et utilisé commercialement par Google. On associe ainsi aisément Android 8 à Oreo, Android 6 à Marshmallow, Android 4.4 à KitKat… Ce n'est plus le cas désormais, mais les développeurs continuent de choisir un mets sucré pour désigner en interne la prochaine version d'Android.

Android 16 a été lancé récemment et lui a été attribué le nom de code Baklava. Un choix qui avait surpris, puisque Google respecte normalement un ordre alphabétique, et nous sortions de Vanilla Ice Cream pour Android 15. On s'attendait donc à un dessert en W, comme Waffle. Il n'en a rien été. On reprend par contre les bonnes vieilles habitudes, puisque pour Android 17, c'est bien une sucrerie commençant par la lettre C qui a été sélectionné.

Android 17 Cinnamon Bun arrive en 2026

Non, ce n'est pas Cupcake, déjà pris par Android 1.5. D'après les informations d'Android Authority, Android 17 aura Cinnamon Bun comme petit sobriquet. Aussi connue sous le nom de cinnamon roll, cette pâtisserie consiste en une pâte roulée fourrée d'un mélange de cannelle et de sucre, le tout cuit au four et souvent recouvert de glaçage. Entre le cheesecake, la charlotte aux fraises, le crumble, le clafoutis, les cookies, le croissant ou les chouquettes, le cinnamon bun n'était clairement pas mon favori, mais il faudra bien faire avec. Cela ne m'empêchera pas de traiter l'actualité autour d'Android 17 avec sérieux.

La source explique avoir eu accès à des preuves provenant d'une source fiable au sein de Google. Cinnamon Bun est utilisé comme nom de code en interne pour l'API de niveau 37.0 du système d'exploitation mobile. L'API 35.0 correspondait à Android 15, l'API 36.0 à Android 16, il en fait guère de doute que l'API 37.0 fait référence à Android 17. Cette version pourrait sortir vers juin 2026, comme pour Android 16, après quelques mois de bêta.