Android 10 : nouveautés et tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour

Android 10 est la dernière version majeure du système d’exploitation mobile le plus utilisé dans le monde. Son lancement a eu lieu le 3 septembre 2019 sur les smartphones Pixel. Les nouvelles fonctionnalités sont nombreuses : mode sombre, prise en charge des smartphones pliables… voici tout ce que l’on sait sur la prochaine version de l’OS mobile.

Android 10 est officiellement disponible sur les Google Pixel depuis le 3 septembre 2019. Vous pouvez consulter la liste des smartphones compatibles qui bénéficieront d’Android 10 en cliquant sur ce lien. Tout en fin d’article, dans la section « Smartphones compatibles » vous trouverez également des liens plus précis pour savoir lorsque la mise à jour sera disponible sur votre smartphone Samsung, Huawei, Honor et OnePlus.

Nom et logo

Google a changé de stratégie avec cette nouvelle mouture de l’OS mobile. Pas d’Android Q ici mais un simple Android 10 sans nom de dessert accolé. Une manière de simplifier les choses pour les consommateurs à l’international et renvoyer une image plus sérieuse.

Il y a aussi eu du changement au niveau de la charte graphique et du logo. Le robot Android change de vert pour une tonalité plus foncée. Le mot « Android » est désormais écrit en noir.

Nouvelles fonctionnalités

Cette année, les nouveautés sont particulièrement nombreuses. En voici quelques unes des plus importantes.

Prise en charge native des smartphones pliables

Avec les reports de lancement des Galaxy Fold et Huawei Mate X, 2019 n’aura finalement pas été l’année du smartphone à écran pliable. Mais Android 10 est tout de même pour cela grâce à de nombreuses optimisations dédiées à cette nouvelle technologie. Les applications se redimensionneront nativement en fonction des modes plié et déplié. La prise en charge native des appareils qui disposent de plus d’un écran a également été implémentée.

Live Caption : des sous-titres pour les sourds et mal-entendants

Google a pensé aux personnes sourdes et mal-entendantes avec une nouvelle fonctionnalité, Live Caption, qui sous-titre tous les contenus qui se jouent sur le smartphone : vidéos, podcasts, messages audio – quelle que soit l’application, y compris pour des enregistrements audio que vous avez fait vous-même. Grâce à une série d’innovation, cette transcription de ce qui se dit ne requiert aucune connexion internet : tout se passe en local.

Partage simplifié

Le menu de partage a été repensé pour être plus rapide et simple à utiliser. Désormais, lorsque vous souhaitez partager quelque chose, que ce soit un lien, une photo ou tout autre contenu, un menu de partage amélioré s’affiche. Il affiche en haut le contenu avec directement une icône pour le copier dans le presse papier. Suivi des autres icônes plus habituels. Ces icônes apparaissent plus vite qu’auparavant grâce à une nouvelle API.

Des paramètres système directement dans l’application

Android 10 va permettre aux applications d’intégrer certains contrôles système. L’u. des exemples montré par la firme c’est la possibilité de activer et désactiver le WiFi, les données mobiles et le mode avion directement dans Google Chrome. De quoi faire gagner quelques étapes par rapport à ce qui est actuellement disponible.

CameraX : profondeur de champ et fonctionnalités avancées dans toutes les applications photo

Les capteurs photo multiples peuvent capturer des informations sur la profondeur de champ. Sans parler des capteurs ToF, et autres dispositifs que que les constructeurs peuvent choisir d’intégrer dans leurs appareils. Or faute d’interface unifiée, le développement d’applications photo performantes est complexe, et il est souvent difficile d’adapter une nouvelle fonctionnalité sur de nombreux appareils.

Android 10 introduit CameraX, une série d’outils et d’API prêtes à l'emploi qui facilitent le développement des applications photo quelle que soit le hardware sous-jacent. De quoi permettre à toutes les applications d’utiliser les données issus de capteurs avancés, de les utiliser pour des effets, mais surtout d’accélérer l’arrivée de fonctionnalités comme Night Sight sur un grand nombre d’appareils.

On relève tout particulièrement Dynamic Depth qui va permettre de mieux exploiter les capteurs de profondeur (3D ToF) présents sur un nombre croissant de smartphones. Conséquence : plus de possibilités pour les effets 3D, le bokeh sur les portraits ou encore la réalité augmentée. Pour la vidéo, Android 10 gère les codecs AV1 et HDR10+, ainsi que Opus pour le son.

Mode sombre à l’échelle du système

On l’attendait depuis bien longtemps celui-ci. Android dispose enfin d’un mode sombre natif, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à quelques applications. Les menus et certaines applications préinstallées comme le calendrier s’affichent donc avec un fond noir. La plupart des services Google (Gmail, YouTube, Drive, Messages) proposent également un dark mode, activable depuis les paramètres.

L’intérêt d’un thème sombre est multiple. Déjà, il permet de regarder son smartphone sans trop se faire agresser les yeux en condition de basse luminosité. Au réveil ou juste avant de se coucher, c’est un plaisir. De plus, cela permet d’économiser de la batterie et de faire gagner de l’autonomie à son mobile. C’est d’autant plus le cas si vous êtes en possession d’un appareil équipé d’un écran OLED, qui affiche des pixels noir pur (quand ces derniers sont éteints). Ce tutoriel vous explique comment activer le mode sombre sur Android 10.

Du nouveau dans les notifications : les Smart Reply

Les Smart Replies que Google propose sur Gmail sont aussi disponibles dans nos notifications d’applications de messagerie instantanée, type WhatsApp. Vous obtenez ainsi des suggestions de réponses à vos messages pour ne même plus avoir besoin d’écrire soi-même. Une proposition de sortie ? Smart Reply vous propose un emoji pouce en l’air ou « Ok » par exemple.

Et si votre contact vous envoie une adresse ou un lieu où le rejoindre, vous pouvez directement ouvrir Google Maps pour vous indiquer comment vous y rendre, tout cela sans même entrer une fois dans l’app de messagerie. Les réponses intelligentes sont générées à partir du machine learning, leur pertinence doit donc s’améliorer avec le temps.

Renforcement de la sécurité et de la vie privée

En tout Google a ajouté 50 fonctionnalités autour de la sécurité et de la vie privée. Il y a par exemple désormais une section dédiée à la vie privée dans les Paramètres, où l’on trouve tous les réglages importants en la matière. On trouve en outre une nouvelle section Localisation qui offre plus de transparence et de contrôles granulaires sur le partage de cette donnée avec les applications.

On peut désormais, par exemple, choisir de ne partager cette information que lorsque l’application est ouverte. Des rappels indiqueront si une application collecte les données de localisation en tâche de fond avec des actions rapides pour décider de poursuivre ou non ce partage. Avec Android 10 Google va corriger 193 de failles de sécurité.

Les patchs de sécurité Android 10 délivrés mensuellement sont désormais téléchargeables via le Play Store, tout simplement. Les utilisateurs ne dépendent ainsi plus de la volonté des constructeurs de leur proposer la mise à jour, qui arrive de plus généralement bien plus tard. Par ailleurs, l’installation de ces updates ne requiert plus un redémarrage de l’appareil. Pour résumer : les mises à jour de sécurité, c’est plus rapide et plus simple avec Android 10.

Mises à jour système via le Play Store

Le Google Play Store va a priori centraliser toutes les mises à jour, y compris les mises à jour système d’Android. Le but semble de faciliter la livraison des mises à jour, mais aussi de rendre l’interface plus intuitive. Selon Google, cela signifie en effet « que vous pouvez obtenir les derniers patchs de sécurité, amélioration de la vie privée, et améliorations de la stabilité dès qu’ils sont disponibles, sans avoir à redémarrer votre smartphone ».

Navigation par gestes, version 2

Google a modifié sa navigation par gestes avec la dernière mise à jour. Une amélioration bienvenue tant la mouture précédente n’était pas intuitive. Un swipe sur le côté (de l’extérieur vers l’intérieur), et on obtient un retour en arrière. Du bas vers le haut de l’écran, on retourne à l’écran d’accueil comme le ferait un bouton Home. Le même geste, mais en restant appuyé à la fin, et on ouvre le gestionnaire de tâches.

Les utilisateurs de certaines surcouches (comme EMUI) ne seront pas perdus, elles exploitaient déjà un tel système, inspiré d’iOS, avant l’arrivée d’Android 10. Avec la taille des écrans qui ne finit plus de croître, la navigation par gestes devient quasiment indispensable pour manier son smartphone à une main. Autre avantage : gagner de l’espace sur la dalle en supprimant la barre de boutons.

Lire également : Toute l’histoire et la chronologie d’Android

Amplificateur audio

Avec le Sound Amplifier, Google tente de régler quelques soucis que nous rencontrons avec nos smartphones via logiciel plutôt que le matériel. Il est possible avec ce nouvel outil d’amplifier le son, de filtrer le bruit de fond et d’ajuster quelques paramètres spécifiques. Il est même possible de mettre en place une configuration différente pour chaque écouteur (droit et gauche). Cela fonctionne pour les appels ou du multimédia.

Bien-être numérique

L’addiction au smartphone a été un thème récurrent de ces derniers mois. Google avait d’ailleurs lui-même réagi en ajoutant une option à YouTube permettant de mieux contrôler son temps de visionnage, une possibilité qu’on retrouve désormais sur d’autres services. Là aussi, la firme de Mountain View cherche à vous rendre moins dépendant de votre mobile avec ce nouveau mode focus.

Il s’agit en fait d’un paramètre plus poussé et personnalisable du « Ne pas déranger », la fonctionnalité préexistante consistant à bloquer les appels à partir d’une certaine heure par exemple. Ici, on peut choisir avec plus de précision quel type de notification ou quelle application on veut réduire au silence. On peut par exemple faire taire les réseaux sociaux, mais autoriser WhatsApp.

Android 10 introduit aussi Family Link, un contrôle parental plus poussé et efficace. Vous pouvez définir des limites de temps d’écran, afficher l’activité des applications, gérer les restrictions relatives aux applications et au contenu… Vous pouvez même localiser en direct l'emplacement du mobile pour savoir à tout instant où se trouve votre enfant. Rassurant pour les parents.

Une version light Android 10 Go

A côté d’Android 10, Google lancera Android 10 Go à destination des appareils entrée de gamme dès cet automne. Cet OS très allégé sera 10% plus rapide que son équivalent Android Pie. Android 10 Go est également meilleur pour la vie privée et la sécurité des données.

Et plus encore…

D’autres modifications et nouveautés, comme la capture vidéo de l’écran, un mode desktop à la Samsung DeX sont aussi de la partie. Mais nous ne nous attardons pas forcément beaucoup dessus, car on connaît déjà tout cela sur bon nombre de surcouches de fabricants.

Smartphones compatibles

Tous les smartphones de la gamme Pixel de Google sont compatibles avec la mise à jour. Il est déjà possible de la télécharger et de l’installer. On a craint un moment que la première génération soit oubliée, mais devant la grogne de la communauté, la firme de Mountain View a décidé d’intégrer ces modèles également.

En tout une vingtaine de mobiles de marques comme OnePlus, Xiaomi, Huawei, Nokia, Vivo, Realme, Asus, LG, Essential, Sony et Tecno ont fait partie du programme bêta. Ces appareils seront rapidement mis à jour. Un calendrier de déploiement précis est même disponible pour certaines marques :

Pour les autres appareils, chaque marque avertira les consommateurs sur la disponibilité ou non de la mise à jour sur leur device. Notez qu’il est possible que la mise à jour Android 10 se retrouve sur des smartphones aussi anciens que le Galaxy S8 et Note 8 de Samsung. Vous pouvez retrouver ici la liste des smartphones confirmés compatibles Android 10.