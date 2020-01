Galaxy S8, Note 8 : la mise à jour Android 10 arrive à en croire le service clients Samsung

Les Galaxy S8 et Note 8 devraient bien bénéficier de la mise à jour One UI 2.0 avec Android 10, à en croire plusieurs représentants du service clients Samsung. Ces derniers assurent que la mise à jour aura bien lieu dans le courant de l’année 2020. Les deux smartphones sont pourtant absents de la feuille de route officielle Android 10 de Samsung.

Les utilisateurs de Galaxy S8 et Note 8 espèrent garder leur smartphone le plus longtemps possible, et donc qu’il soit logiquement mis à jour vers les dernières versions du système d’exploitation Android 10. Pour l’heure tout semblait indiquer qu’Android Pie sera la dernière version disponible sur cette génération. Samsung promet en effet deux mises à jour majeures pour chaque génération. Ces deux smartphones semblent dès lors exclus de facto de la feuille de route Android 10 de Samsung.

Vraie info, ou zèle des conseillers ?

Et pourtant… des représentants du SAV de Samsung, cités par Sam Mobile, indiquent de nouveau que ces smartphones bénéficieront bien d’Android 10 et de la surcouche One UI 2.0. Dans un message du service clients cité par le blog, un conseiller explique « veuillez noter que ces deux modèles sont éligibles à la nouvelle version Android 10. Le déploiement aura lieu au cours de cette année 2020 ». Sam Mobile conseille néanmoins de ne pas s'emballer trop vite.

Lire également : Mises à jour Android – voici le top 20 des constructeurs les plus réactifs

« Cela ressemble à un nouvel exemple des conseillers clients Samsung qui n’en savent rien, bien que cela puisse être aussi un exemple de conseillers qui disent aux clients ce qu’ils veulent entendre », explique le blog. Si cela se confirmait néanmoins, cela voudrait dire que Samsung passe de deux mises à jour majeures garanties par appareil à trois. Ce qui ne serait pas forcément choquant, surtout si on regarde les pratiques d’Apple en la matière : les iPhone peuvent bénéficier jusqu’à 5 mises à jour majeures au cours de leur vie.

Source : Sam Mobile