Google Play Store APK : téléchargez et installez la dernière mise à jour sur Android

Télécharger la dernière version du Google Play Store, c’est la garantie de profiter des nouveautés et améliorations apportées par Google à sa boutique d’applications. On vous présente ici les dernières fonctionnalités du Google Play Store dans sa nouvelle version, mais aussi comment télécharger et installer le fichier APK.

Cet article sera régulièrement mis à jour pour vous proposer la dernière version en date et vous expliquer les nouveautés apportées sur le Google Play Store.

Au programme de ce nouvel APK du Google Play Store, les nombreux petits ajouts et fonctionnalités que l’on trouve sur Android 9.0 Pie et 10.0. Si vous ne voulez pas attendre la mise à jour de votre terminal pour avoir la dernière version du Google Play Store, vous trouverez plus bas le fichier APK que vous pouvez télécharger et installer dès maintenant.

Pour les plus impatients, on vous propose donc le lien et la démarche à suivre pour profiter tout de suite de la version la plus récente du Google Play Store. Un peu plus bas, découvrez les nouveautés et petites fonctionnalités supplémentaires qui viennent améliorer cette dernière version de l’application.

Téléchargez et installez le Google Play Store APK 19.4.14

Téléchargez le fichier Google Play APK sur votre téléphone ou tablette via ce lien :

Cliquez ici pour télécharger le fichier APK de Google Play Store 19.9.21

Si vous l’avez téléchargé depuis votre ordinateur, copiez le fichier que vous venez de télécharger (il doit se trouver dans Téléchargements) vers votre téléphone à l’aide du câble USB

Si vous l’avez fait depuis votre téléphone, passez à l’étape suivante

Si nécessaire, sur votre smartphone allez dans Paramètres > Applications , puis cochez Sources inconnues afin d’autoriser l’installation d’applications hors du Play Store

, puis cochez afin d’autoriser l’installation d’applications hors du Play Store Utilisez un bon gestionnaire de fichiers Android, puis cherchez le fichier à exécuter sur votre mobile

Une fois trouvé, appuyez dessus pour procéder à l’installation

Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous rendre sur notre tutoriel pour apprendre à installer ou désinstaller un fichier APK. Vous venez de télécharger la dernière version du Google Play Store et allez pouvoir profiter de toutes ses nouveautés dès maintenant ! Si vous avez des questions ou des difficultés, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour la liste des nouveautés, c’est juste en dessous.

Les dernières nouveautés du Google Play Store

Le marché des applications Google ne cesse de s’améliorer, gagnant à la fois en ergonomie et en simplicité, avec un design toujours plus léché faisant la part belle aux codes couleur tout en gardant la sobriété d’un fond blanc et gris. La dernière version n’apporte pas beaucoup de nouveautés mais une nouvelle interface. Si ce n’est un renforcement global de la sécurité du Play Store, voici les nouveautés en date dont vous allez pouvoir profiter en téléchargeant la dernière version.

Google Play Store passe au Material Design

La dernière mise à jour du Google Play Store signe l’arrivée du Material Design. La boutique d’applications se pare désormais d’une prédominance de blanc et d’une barre de navigation dans le bas de l’écran, qui se compose de raccourcis pour la section jeux, applications, films, et livres.

Télécharger en data sans attendre le Wi-Fi

Le Google Play Store propose de télécharger directement via la data sans avoir à attendre le Wi-Fi lorsque ce dernier a créé une liste d’attente de téléchargement. À l’heure des forfaits avec beaucoup de data, cette nouvelle fonction pourrait avoir du sens.

Il est maintenant possible de partager les applications payantes avec des amis

Google rend enfin possible le partage des applications payantes au sein d’une même famille. Et par famille on l’entend au sens large, c’est à dire un groupe de 6 personnes, ça peut donc être vos parents, vos frères et soeurs, vos amis, votre copine bref qui vous voulez. Et dans ce groupe de 6 personnes, vous pourrez partager les applications payantes dès maintenant.

Google précise « les utilisateurs d’un groupe familial peuvent acheter un seul exemplaire d’un Produit (sauf pour les transactions via une application et les abonnements, qui ne peuvent pas être partagés), et le partager avec les autres membres de leur famille appartenant à ce groupe familial ». Si ça pouvait être aussi simple ça serait trop beau, effectivement il y a plusieurs contraintes.

Déjà il faudra payer un abonnement familial à Google Play Musique, il est de 15 € par mois. La seconde c’est que le développeur décidera si oui ou non son application est rétro partageable, car à partir du 2 juillet toutes les nouvelles applications payantes seront partageables.

En cas d’espace insuffisant, le Play Store propose des applis à désinstaller

Google a pensé à nous avec une nouvelle option sur le Play Store dans sa dernière version. Cette dernière se matérialise sous la forme d’une popup quand l’alerte sur le manque de place apparaît, ainsi au lieu de nous laisser faire toutes les démarches, le Play Store nous propose une liste des applications que l’on peut supprimer.

On y retrouve les applications qu’on utilise le moins normalement, et elles sont classées dans l’ordre décroissant en fonction de l’espace qu’elles occupent. Elle affiche aussi l’espace dont on a besoin, cela va permettre de comparer avec la liste et de supprimer uniquement celles qui libéreront suffisamment d’espace, plutôt pratique et rapide.

Le délai de remboursement passe à 48 heures

Google vient de rallonger le délai de remboursement à 14 jours en France, on vous explique comme en profiter, car cela se fait selon certaines conditions. En fait le délai de deux heures reste, c’est-à-dire que sous ce temps vous pouvez vous faire rembourser l’application sans condition et immédiatement. Il faut aller dans l’onglet compte, puis historique des commandes et de là se faire rembourser le jeu ou l’appli (c’est aussi possible en allant directement sur la fiche du jeu ou de l’application).

Pour le délai de 14 jours, il faudra faire une demande à cette adresse. Google précise que la demande va être traitée dans la plupart des cas sous 15 minutes, mais que cela peut prendre deux jours ouvrés. Vous recevrez ensuite un mail vous indiquant si oui ou non vous allez être remboursé (le plus souvent la réponse sera positive). Google s’autorise ce délai sûrement pour voir si la personne n’abuse pas de ce genre de demandes.

Affichage de la taille des mises à jour

Elle apporte également l’affichage de la taille des mises à jour, ce qui rend le tout plus transparent pour l’utilisateur. Fini donc la taille totale de l’application, vous voyez exactement le poids des updates. Vous pouvez d’ailleurs retrouver la taille exacte en Mo dans la partie information de l’application sous « Taille téléchargement ».

Utilisez les itinéraires Gmail

Dans le but de vous proposer des recommandations toujours plus précises, mais aussi de vous suivre à la trace, une option Utiliser itinéraires Gmail est apparue dans les paramètres. Si vous la gardez activée, elle donnera l’autorisation à Google d’utiliser vos itinéraires pour vous proposer certaines applications sur le Play Store en fonction de vos activités et des lieux que vous avez visités.