Si le Xiaomi 17 appartient à la famille des petits smartphones, en raison de son gabarit, son équipement en revanche le classe incontestablement parmi les ténors du marché. D'ailleurs, dans ce domaine, il n'a pas grand-chose à envier à son grand frère, le Xiaomi 17 Ultra. Au programme, on trouve le processeur le plus véloce de Qualcomm, un écran de 6,3 pouces, quatre objectifs (dont un téléobjectif) avec capteurs de 50 mégapixels et une batterie de bonne capacité, pouvant se recharger rapidement.

Pour 2026, les deux Smartphones haut de gamme du constructeur Xiaomi sont les Xiaomi 17 Ultra et Xiaomi 17. Ce dernier succède donc au Xiaomi 15, qui était l'année dernière, le petit frère – au sens propre (en termes de format), comme au figuré (en termes d'équipement) – du Xiaomi 15 Ultra.

Cette année, le Xiaomi 17 se distingue du Xiaomi 15 par l'utilisation du dernier processeur de Qualcomm, d'un écran plus lumineux, d'un équipement photo (très légèrement) amélioré et – surtout – d'une plus grosse batterie, qui peut être rechargée plus rapidement, de surcroît.

Ces améliorations suffisent elles pour faire du Xiaomi 17 le nouveau roi des smartphones compacts ? Le smartphone tient-il la route face à ses deux concurrents, proposés par Samsung et Google, qui sont loin d'être des petits joueurs ? C'est ce que nous allons voir.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 17 est décliné en deux versions :

903 € pour la version équipée de 12 Go de mémoire et de 256 Go de stockage.

1003 € pour celle disposant de 512 Go d'espace de stockage (et toujours 12 Go de mémoire).

concurrence

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas pléthore de candidats lorsqu'on parle de smartphones compacts, équipés d'un écran de 6,3 pouces. On en dénombre en effet deux, qui peuvent concurrencer directement le Xiaomi 17, grâce à leur équipement, et qui sont d'ailleurs proposés à des prix équivalents :

Le Samsung Galaxy S26 –> 1000 (12 / 256 Go) / 1200 € (12 / 512 Go)

Le Google Pixel 10 Pro (899 € en version 16 / 128 Go) et 999 € (16 / 256 Go)

Ces deux modèles sont donc légèrement plus chers (de 100 €) que le Xiaomi 17 (pour les versions dotées de 256 Go de stockage). Toutefois, leurs caractéristiques techniques sont séduisantes, avec en particulier un téléobjectif plus performant que celui du Xiaomi (3x pour le Galaxy et 5x pour le Pixel).

On note que Google propose également un modèle de milieu de gamme, le Pixel 10a (649 € avec 256 Go de stockage). Enfin, signalons que – chez Apple – les iPhone 17 (969 €) et iPhone 17 Pro (1329 €) exploitent également un écran de 6,3 pouces.

Design

Le Xiaomi 17 est disponible en trois coloris : noir, vert et bleu. Ce dernier, très clair, s'avère presque blanc/gris et correspond au modèle que nous avons testé. Le dos, en verre, dispose d'un revêtement mat qui a l'avantage de ne pas retenir les traces de doigts. Une quatrième couleur, le rose en l'occurrence, est réservée au modèle doté de 512 Go de stockage.

Le bloc optique du smartphone est totalement différent de celui du Xiaomi 17 Ultra. En effet, alors que ce dernier est rond, centré et très imposant, celui du Xiaomi 17 s'avère plus discret, carré et excentré (comme l'était le bloc optique du Xiaomi 15). De plus, il arbore la même couleur que celle du dos du smartphone.

En raison de son petit format, de 6,3 pouces, le poids et les dimensions du Xiaomi 17 sont réduits à 191 grammes, pour 8,1 mm d'épaisseur (contre 7,1 mm pour le Galaxy S26 et 8,6 mm pour le Pixel 10 Pro). L'armature du smartphone est réalisée en aluminium et ses bords sont très légèrement incurvés. Dès lors, la prise en main est particulièrement agréable.

L'écran du smartphone est protégé des chocs et des rayures par un verre de type Xiaomi Shield Glass. C'est sans doute très bien. Toutefois, on ne sait pas si son niveau de résistance est équivalent au verre Gorilla Victus 2 de Corning, qui recouvre l'écran du Galaxy S26 et du Pixel 10 Pro.

D'autre part, le Xiaomi 17 est totalement étanche (il est certifié IP68) et les bordures de son écran sont très fines, ce qui s'avère visuellement avantageux. En effet, elles se font ainsi aisément oublier, ce qui permet de maximiser l'attention sur les images affichées.

Le capteur d'empreintes digitales placé au bas de l'écran est ultrasonique, ce qui est le gage d'un niveau de sécurité plus élevé qu'un capteur traditionnel (optique). Et, pour ceux qui le préfère, le déverrouillage du smartphone par reconnaissance du visage est également possible.

Les deux haut-parleurs délivrent une excellente qualité audio, avec des options intéressantes, pour obtenir un son immersif, ou de type Dolby Atmos. Le tout complété par un égaliseur graphique. Tout ce qu'il faut pour trouver le rendu audio le plus adapté à la musique, les films ou les jeux.

Enfin, le Xiaomi 17 sait gérer deux cartes nano SIM 5G, ou deux eSIM, ou encore une carte nano SIM et une eSIM. ET pour les communications sans fil, on peut compter sur les dernières technologies en date : le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

Affichage

Comme nous l'avons déjà indiqué, le Xiaomi 17 se distingue de son grand frère, et de la grande majorité des autres smartphones haut de gamme, par son écran de 6,3 pouces. Ce dernier fait bien sûr appel à une dalle OLED, qui affiche des images dans une haute définition (2656 x 1220 pixels).

À l'instar de bon nombre de smartphones haut de gamme, l'écran du Xiaomi 17 supporte un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz, ainsi que la technologie LTPO. Grâce à cette dernière, la fréquence d'affichage peut varier très finement, entre 1 Hz et 120 Hz, ce qui permet de minimiser la consommation électrique, lorsqu'une haute fréquence n'est pas nécessaire (quand on écoute de la musique ou quand on regarde des vidéos).

D'autre part, le constructeur indique que l'écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec une luminosité maximale pouvant grimper à 3500 nits.

Les mesures que nous avons réalisées avec notre sonde montrent que la luminosité standard est d'environ 600 nits et qu'elle atteint 1000 nits (en SDR), si on active la Luminosité automatique. En HDR, force est de constater que la luminosité atteint effectivement le niveau annoncé (nous avons relevé 3375 nits !). C'est la garantie de bénéficier d'une parfaite lisibilité si on utilise le smartphone en extérieur et sous un soleil de plomb.

Pour le reste, la colorimétrie de la dalle OLED, sans être parfaite, s'avère satisfaisante (avec le profil Vif, qui délivre les meilleurs résultats). En effet, nous avons mesuré une température moyenne des couleurs de 6598 K (presque parfaitement neutre !), avec une bonne fidélité des couleurs. En effet, le Delta E moyen est de 3,34 (soit à peine supérieur à la valeur, 3 en l'occurrence, sous laquelle il faudra qu'il soit idéalement).

Enfin, l'objectif en termes de couverture colorimétrique n'est pas atteint, puisque nous avons mesuré que l'écran ne pouvait reproduire que 75 % du gamut DCI-P3 (les constructeurs annoncent généralement une couverture à hauteur de 100 % de cet espace colorimétrique). Ce n'est toutefois pas dramatique, dans le mesure où il est probable que très peu d'utilisateurs s'en rendent compte, alors que les autres seront conquis par l'excellente qualité d'affichage globale.

Performances

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le fer de lance de la gamme de processeurs Qualcomm pour 2026, a été retenu par Xiaomi pour figurer dans le Xiaomi 17. C'est la même puce que son grand frère, le Xiaomi 17 Ultra. Et c'est également celle qui équipe le Samsung Galaxy S26… vendu aux États-Unis ! Car en France, c'est la puce Samsung Exynos 2600 qui le remplace.

Associé à 12 Go de mémoire, ce processeur offre un très haut niveau de performances (CPU et GPU), comme en témoignent les scores obtenus avec les benchmarks Antutu V11, Geekbench ou encore 3D Mark. On remarque toutefois qu'ils sont légèrement moins élevés que ceux du Xiaomi 17 Ultra. Malgré cela, la réactivité du smartphone est optimale, quelles que soient les circonstances.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 surpasse facilement la puce Google Tensor G5, qui équipe les Pixel 10, notoirement connue pour ses performances modestes (et néanmoins tout à fait suffisantes pour la très grande majorité des tâches envisageables avec un smartphone).

En revanche, comparé au processeur Samsung Exynos 2600, l'écart de performances est beaucoup moins important. Dans certains cas, le GPU de la puce Samsung se comporte mieux (avec l'application 3D Mark) que l'Adreno 940 du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dans les deux cas, les jeux en 3D les plus complexes peuvent fonctionner dans d'excellentes conditions.

Les très hautes performances délivrées par la puce Snapdragon pourraient toutefois avoir une conséquence préjudiciable : la chauffe du CPU et le throttling inévitable qui en résulte. En effet, le Xiaomi 17 souffre du même (gros) problème que nous avons déjà rencontré sur le Xiaomi 17 Ultra (peut être même pire, en raison de l'espace un peu plus confiné dans lequel les composants sont placés). Il s'agit d'une montée en température impressionnante (une grande partie du smartphone devient très chaude) et un throttling très important.

En fait, il s'agit de la pire expérience que nous ayons eu avec l'application CPU Throttling jusqu'à présent. Est -il vraiment intéressant d'avoir la meilleure puce Qualcomm si elle bride très rapidement et très fortement ses performances ? Peut être qu'il aurait été préférable d'opter pour un processeur légèrement moins véloce, comme le Snapdragon 8 Gen 5 qui équipe le récent smartphone Motorola Signature, ultra plat.

Inutile toutefois d'être alarmiste ! Est-ce que le problème se fait ressentir lorsqu'on joue ? Non, heureusement. Par exemple, au terme d'une session d'une heure de Fornite, la température du smartphone n'est pas aussi importante qu'on aurait pu le craindre, compte tenu de ce qu'on vient juste de dire. Mais, cela indique tout de même une faiblesse. Et si on utilise une application ou un jeu moins bien optimisé que Fortnite, le risque d'une température extrême plane sur le Xiaomi 17 (ce qui n'est jamais bon pour les composants électroniques !).

Système

En plus d'Android 16, le Xiaomi 17 bénéficie des améliorations et optimisations de la surcouche de Xiaomi, HyperOS 3. Si on peut se réjouir du fait que le système sera mis à jour pendant 5 ans (et 6 ans pour les mises à jour de sécurité), on note que c'est tout de même moins intéressant que ce que proposent Samsung et Google. En effet, ces derniers promettent des actualisations pendant pas moins de 7 ans (aussi bien pour le système d'exploitation que pour les options de sécurité).

Côté fonctionnalités, on retrouve la panoplie d'outils intégrés à Xiaomi HyperAI, que le constructeur propose déjà sur ses derniers smartphones de la série Redmi Note, comme le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G :

Aide à la rédaction

Aide à la traduction et aux transcriptions vocales

Fonds d'écran dynamiques

Fonctions de créativité assistées par IA (embellir, étendre, effacer, ciel, Bokeh, détourage, etc.)

Écran scindé en deux

Application dans une fenêtre

Toutes ces fonctions rendent le système particulièrement agréable à utiliser.

Photo

À l'instar de son prédécesseur, le Xiaomi 17 embarque quatre objectifs: trois à l'arrière, dont un téléobjectif, et un à l'avant. Ils sont tous associés à un capteur de 50 mégapixels (alors que la définition du capteur frontal du Xiaomi 15 n'était “que” de 32 mégapixels)(c'est la seule différence entre les deux smartphones pour l'équipement photo). Dans tous les cas, les images sont capturées par défaut en 12,5 mégapixels. Enfin, on note la disparition du capteur TOF 3D du Xiaomi 17 Ultra.

Rappelons que ces objectifs sont issus d'une collaboration entre Xiaomi et Leica, le spécialiste allemand reconnu mondialement pour ses optiques photo de grande qualité (et ses appareils photo !).

Le Xiaomi 17 dispose donc quasiment du même équipement photo que le Google Pixel 10 Pro. Ce dernier a toutefois un avantage : un téléobjectif plus puissant (zoom optique 5x). Et si le Galaxy S26 embarque lui aussi un téléobjectif offrant un zoom optique 3x (équivalent plus ou moins à celui du Xiaomi), seul le capteur associé à son objectif grand-angle a une définition de 50 mégapixels (10 et 12 mégapixels pour les trois autres).

Parmi les originalités offertes par le Xiaomi 17, on peut citer les styles Leica Authentique et Leica Vibrant (avec des couleurs légèrement boostées), ainsi que le mode Super Macro (pour ceux aiment voir les détails minuscules de très près).

Grand-angle

Les prises de vues réalisées avec la focale grand-angle de base, soit 23 mm, ne souffrent d'aucun défaut. La richesse des détails n'a d'égal que la fidélité des couleurs.

De nuit, les prestations sont également d'excellente facture. Les images bénéficient d'un bon piqué, même lorsque les sources lumineuses sont assez éloignées.

Ultra grand-angle

En plein jour, l'utilisation du mode ultra grand-angle (focale de 17 mm) permet d'obtenir des photos de bonne qualité. La perte de précision que l'on peut parfois constater sur les bords des images n'est ici pas d'actualité.

En revanche, de nuit, il est préférable d'éviter ce type de prise de vue, tant les résultats déçoivent par leur manque de précision. Lors de nos tests, à quelques rares exceptions près, les images étaient floues.

Téléobjectif

Grâce au téléobjectif, les clichés capturés avec une focale 60 mm (zoom optique 2,6x), ou de 120 mm (zoom 5x), bénéficient d'une précision irréprochable en plein jour.

On peut même faire appel à un zoom numérique 10x (focale de 230 mm) et obtenir des photos parfaitement exploitables, surtout si on les regarde sur un petit écran (la baisse de précision, minimale, est juste un peu plus visible sur les sujets qui bougent et sur un grand écran).

Et, bien sur, inévitablement, plus on cherche à voir loin, plus on constate une baisse progressive de la netteté. Toutefois, les optimisations logicielles apportées, après la capture de images, permettent – parfois – d'obtenir des résultats assez satisfaisant, malgré le recours à un zoom numérique très important (30x à 60x).

20x, 30x, 60x : l'IA et les algorithmes font des choses étonnantes !

De nuit, à moins que l'on ne se trouve dans un endroit très peu éclairé, les images capturées à l'aide du zoom optique 2,6x (60 mm) s'avèrent la plupart du temps satisfaisantes.

En revanche, si on essaye la focale 120 mm, il est préférable de ne pas regarder les photos de trop près, sous peine d'apercevoir la baisse de précision.

Selfies

Pour les selfies, force est de constater que l'objectif frontal et son capteur de 50 mégapixels délivrent de belles images, précises à souhait.

Vidéos

Smartphone haut de gamme oblige, le Xiaomi 17 est en mesure de filmer en 8 K, avec 30 images par seconde. Le mode 4K, avec 60 images par seconde, est supporté aussi bien avec le capteur arrière que le frontal.

L'originalité du smartphone Xiaomi provient du fait que son capteur dorsal sait capturer les séquences vidéo directement en mode Dolby Vision (HDR). Pour le frontal, l'option est utilisable, mais avec “seulement” 30 images par seconde. Ce mode a l'avantage de générer des vidéos offrant plus de détails dans les zones très sombres et très éclairées, que le mode vidéo traditionnel (SDR).

Cette dernière caractéristique procure un avantage au Xiaomi 17 sur ses concurrents de Samsung et Google, qui – eux aussi peuvent réaliser des séquences vidéo en 8K en 30 ips ou 4K en 60 ips.

Autonomie

Pour ce qui concerne l'autonomie et la recharge, le Xiaomi 17 n'a rien à envie à son grand frère. Au contraire ! En effet, il intègre une batterie Lithium-ion Si/C de 6330 mAh. Celle-ci s'avère plus grande donc que la batterie de Xiaomi 17 Ultra, dont la capacité n'est que 6000 mAh.

Compte tenu du petit format du smartphone, c'est une petite prouesse, quand on sait que les smartphones de plus grande taille, environ 6,7 ou 6,8 pouces, embarquent ces derniers mois une batterie de 6500 mAh en moyenne. Certains modèles vont même jusqu'à intégrer une batterie de 7500 mAh (comme le Honor Magic8 Lite), voire 8500 mAh, comme le Realme 16 Pro Max (c'est le record à l'heure actuelle).

Même constat pour la recharge filaire. Le Xiaomi 17 peut être rechargé à l'aide d'un adaptateur filaire d'une puissance maximale de 100 W, contre “seulement” 90 W pour le Xiaomi 17 Ultra.

Cela se traduit concrètement par une autonomie des plus satisfaisantes. Par exemple, en utilisation bureautique / multimédia (test de l'application PC Mark), le smartphone a fonctionné pendant 17 heures et 29 minutes (luminosité de 250 nits et fréquence d'affichage dynamique). C'est à peu près une heure de plus que le Xiaomi 17 Ultra (ce qui est a priori normal).

Avec un taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz, l'autonomie atteint des sommets, puisqu'elle a été mesurée à plus de 20 heures (20 heures et 19 minutes !). Encore une fois, c'est presque une heure de plus que son grand frère. Rares sont les smartphones qui ont fait mieux. En fait, ce sont ceux qui embarquent une batterie de plus grosse capacité, comme le Honor Magic8 Lite (7500 mAh) ou le OnePlus 15R (7400 mAh).

En streaming vidéo, on peut miser sur une autonomie totale d'environ 28 heures et 30 minutes. En effet, nous avons pu lire 8 heures de vidéos, en Wi-Fi (et avec une luminosité d'affichage de 250 nits), et voir le niveau de la batterie ne baisser que de 28 %. Le smartphone se place donc parmi les plus endurants en termes de streaming vidéo.

Pour ne rien gâcher, la recharge filaire s'effectue à hauteur de 72 % en seulement 30 minutes (avec l'adaptateur 120 W du constructeur). Et il suffit de 15 minutes de plus pour atteindre 97 %. C'est très rapide !

Enfin, le Xiaomi 17 supporte la même puissance de recharge sans fil que son grand frère : 50 W. Et, pour la charge inversée, la puissance maximale est de 22,5 W, avec ou sans fil (encore une fois, c'est mieux que le Xiaomi 17 Ultra, qui ne supporte qu'une puissance de 10 W en mode sans fil).