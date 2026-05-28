Deux options bien utiles du Galaxy S26 arrivent sur d’autres smartphones Samsung grâce à une mise à jour

Samsung s'apprêterait à intégrer deux fonctions d'IA jusqu'ici exclusives aux Galaxy S26 sur des modèles plus anciens, à commencer par les Galaxy S25.

Succès commercial, la série des Galaxy S26 n'a pas proposé d'évolution matérielle majeure. Samsung a plutôt misé sur l'intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA pour sortir du lot. On se demandait si certaines d'entre elles pourraient prochainement être déployées sur d'autres smartphones du constructeur, et il semblerait que ce soit bien le cas.

Le leaker Tarun Vats, qui annonce régulièrement les nouveautés logicielles de Samsung avant toute communication officielle, fait savoir que les fonctions Priority Notifications et Summarize Notifications sont sur le point d'être rendues disponibles sur les Galaxy S25. Ces options seraient déployées avec la mise à jour mensuelle de juin, qui contiendrait donc bien plus que les habituels correctifs de sécurité. Pour rappel, la version stable de One UI 8.5 pour les Galaxy S25 a été publiée il y a quelques semaines.

Quid de Now Nudge et du mode 24 MP ?

Comme son nom l'indique, Priority Notifications utilise l'IA pour trier les notifications par ordre d'importance. Elles ne sont donc plus affichées par application ou ordre chronologique, celles qui sont jugées comme étant prioritaires sont placées en haut de la liste. Quant à Summarize Notifications, là encore, le nom est équivoque. L'IA analyse le contenu des notifications pour en générer un résumé par IA sous forme de liste à puces, plus digeste à lire.

On ne sait pas si d'autres appareils recevront également ces deux fonctionnalités, mais il semble que ce soit le cas pour plusieurs modèles haut de gamme. On pense notamment aux Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, voire aux Galaxy S24. Il n'est pas non plus exclu que des milieux de gamme récents soient pourvus, mais des limitations matérielles pourraient empêcher une telle disponibilité.

On peut aussi s'interroger sur la potentielle arrivée d'autres options basées sur l'IA qui sont pour l'instant exclusives aux Galaxy S26. On pense par exemple à Now Nudge, un assistant IA qui anticipe les besoins de l'utilisateur pour lui suggérer des actions en fonction de ses habitudes et du contexte. Le mode 24 MP de l'appareil photo pourrait aussi s'inviter sur les Galaxy S25 et d'autres modèles.