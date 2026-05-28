Les Xiaomi 17T et 17T Pro sont officiels : les maîtres du téléobjectifs autoproclamés offrent-il toujours un rapport qualité-prix compétitif ?

Xiaomi vient d’officialiser sa nouvelle série T : les Xiaomi 17T. Il s’agit de versions « allégées » de la gamme Xiaomi 17 sortie plus tôt cette année. Pour autant, avec ces nouveaux smartphones, la marque entend offrir une expérience premium, mais à un prix plus contenu. Fiche technique, prix… Découvrez tout ce qu’il faut savoir.

Ça y est, les Xiaomi 17T et 17T Pro sont officiels – et ils le sont plus tôt que prévu. Comme pour la gamme premium de cette année, pas de 16 : on passe directement au 17 – un moyen de se calquer sur la numérotation des iPhone et de se placer ainsi comme leurs concurrents directs.

La série Xiaomi 17T est une version allégée du Xiaomi 17 – comme l’iPhone 17e l’est pour l’iPhone 17 ou comme le Pixel 10a l’est pour le Pixel 10. Pour autant, elle n’a pas à rougir de sa fiche technique. Mais le rapport qualité-prix est-il toujours au rendez-vous ?

Les Xiaomi 17T et 17T Pro autoproclamés « maître du téléobjectif »

Comme pour leurs prédécesseurs, les Xiaomi 15T et 15T Pro, l’accent a été mis sur la photo : le Xiaomi 17T est présenté comme le « maître du téléobjectif ». Selon la marque, il représente un tournant dans la photographie mobile en faisant de ce composant un instrument conçu pour raconter des histoires.

Avec ce téléobjectif avec zoom 5x – que le Xiaomi 15T était le premier de sa gamme à proposer – la marque chinoise veut transcender les usages du zoom pour s’adapter à tous les scénarios, que ce soit les portraits (Xiaomi AISP), la vidéo, la macrophotographie ou la prise de vue lors de concert ou de sujets lointains (AI Ultra Zoom).

Autre nouveauté : l’inauguration par la série Xiaomi 17T du concept de Leica Live Moment. Cela consiste à transformer une image statique en un moment vivant en préservant ce qui a conduit à la capture de l’image – un peu comme les photos Live sur l’iPhone, mais avec la touche Leica. Et c’est tout une série d’outils qui accompagne le Leica Live Moment : le Live Collage, le Leica Live Moment Watermark et le partage entre plateformes.

Quelles fiches techniques pour les Xiaomi 17T et 17T Pro ?

Mais Xiaomi ne fait pas l’impasse sur le reste de la fiche technique : batterie impressionnante, processeur puissant, écran à la technologie améliorée… Faisons le point. Voici les caractéristiques principales du Xiaomi 17T :

Écran AMOLED 1.5K 120 Hz de 6,59 pouces avec pic de luminosité à 3 500 nits

Verre de protection en Corning Gorilla Glass 7i

HDR10+ et Dolby Vision

Processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra

12 Go de RAM et 256 à 512 Go de stockage

Batterie 6 500 mAh compatible charge filaire 67 watts

Capteur photo principal Leica : 50 MP

Téléobjectif 5x Leica : 50 MP

Capteur ultra grand angle Leica : 12 MP

Capteur selfie : 32 MP

Xiaomi HyperOS 3

Double haut-parleur compatible Dolby Atmos, Hi-Res et Hi-Res sans fil

Certification IP68

Passons maintenant aux spécifications principales du Xiaomi 17T Pro :

Écran AMOLED 1.5K 1-144 Hz de 6,83 pouces avec pic de luminosité à 3 500 nits

Verre de protection en Corning Gorilla Glass 7i

HDR10+ et Dolby Vision

Processeur MediaTek Dimensity 9500

12 Go de RAM et 256, 512 Go ou 1 To de stockage

Batterie 7 000 mAh compatible charge filaire 100 watts (50W en sans fil)

Capteur photo principal Leica : 50 MP

Téléobjectif 5x Leica : 50 MP

Capteur ultra grand angle Leica : 12 MP

Capteur selfie : 32 MP

Xiaomi HyperOS 3

Double haut-parleur compatible Dolby Atmos, Hi-Res et Hi-Res sans fil

Certification IP68

Comme vous pouvez le remarquer, les fiches techniques des deux modèles sont très similaires – on note une différence en termes de capacité de la batterie, du processeur et du taux de rafraîchissement qui sont à l’avantage du Xiaomi 17T Pro.

Dans le détail, la différence se joue surtout au niveau de la vidéo et de la photo. Le Xiaomi 17T possède un capteur principal Light Fusion 800 image sensor, contre 950 image sensor pour la version Pro. L’obturation diffère également : f/1.7 contre f/1.6 respectivement. De plus, le Xiaomi 17T Pro va jusqu’au 8K pour la qualité de l’enregistrement vidéo à 30 fps et au 4K à 120 fps – le Xiaomi 17T s’arrête au 4K à 30 et 60 fps.

Et si l’on compare les Xiaomi 17T et 17T Pro à leurs prédécesseurs ? Tous deux ont une meilleure capacité de batterie, un meilleur processeur, un traitement photo et vidéo amélioré et une technologie d’écran orientée santé avec une attention portée aux points suivant : lumière bleu, adaptation intelligente, calibration optique, fatigue oculaire. Le Xiaomi 17T est aussi plus compact que son prédécesseur.

Prix et disponibilité des Xiaomi 17T et 17T Pro

Le Xiaomi 17T est décliné en quatre coloris : blanc opalin, noir, violet et bleu. La version 17T Pro est quant à elle proposée en trois coloris : noir, bleu foncé et violet foncé. Ils sont d'ores et déjà disponibles chez Xiaomi et les revendeurs partenaires. Voici les prix des deux modèles :

Xiaomi 17T : à partir de 749,99 euros

Xiaomi 17T Pro : à partir de 899 euros (seulement sur le site officiel de Xiaomi pour cette version 12+256Go)

C’est donc une augmentation de 100 euros par rapport à la génération précédente – comme le prédisaient les rumeurs. On peut probablement pointer du doigt la crise de la RAM pour cette inflation. Et c’est plus que l’iPhone 17e lancé à 719 euros. Mais les améliorations apportées suffiront-elles à la compenser alors que le positionnement de la série T est justement d’offrir une expérience premium mais à un prix plus contenu ? C’est ce que nous verrons dans nos tests complets à paraître prochainement sur le site.