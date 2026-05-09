Après le Honor 600, c’est au tour de sa version « Pro » de passer à la moulinette de nos tests. Plus cher et, surtout, plus ambitieux, le Honor 600 Pro reprend une grande partie de la fiche technique de son petit frère, tout en lui ajoutant ce qui nous manquait. Que ce soit au niveau de la puissance ou de la photo. S’agit-il du meilleur compromis, malgré l’écart de prix ? Réponse dans ce test complet.

Mi-avril, nous avons publié le test complet du Honor 600. Ce dernier est un bon smartphone qui mise beaucoup sur son apparence : de loin, il ressemble beaucoup à un iPhone. En outre, il profite d’un écran très lumineux, de performances très stables et d’une meilleure autonomie que son prédécesseur. Cependant, face à une concurrence très élevée et souvent plus qualitative pour le même tarif (autour de 600 euros, prix public conseillé), le Honor 600 perd de son éclat.

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Que lui manque-t-il ? D’abord une puissance plus importante qui lui permettra d’assumer les usages de demain, notamment sur l’intelligence artificielle. Ensuite un zoom optique pour améliorer les photos de détail. Enfin, une plus grande générosité au niveau du stockage interne. Autant d’atouts que propose le Honor 600 Pro, version survitaminée du Honor 600. Et même s’il est vendu beaucoup plus cher, offre-t-il finalement le meilleur équilibre en prix et expérience ? Réponse dans notre test complet.

Le prix public conseillé du Honor 600 Pro s’élève à 999 euros. Il n’existe qu’une seule version du smartphone : elle dispose de 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Il remplace le Honor 200 Pro, lancé en 2024 au prix de 799 euros. En deux ans, le modèle « Pro » subit donc une inflation de 200 euros pour une configuration identique. Notez que durant la période de lancement, le Honor 600 Pro bénéficiait d’une ODR de 200 euros, montant auquel il devient excessivement intéressant.

Avec ce positionnement tarifaire, le Honor 600 Pro est un concurrent direct du OnePlus 15 (à partir de 979 euros), du Motorola Edge 70 Pro (899 euros) et de l’excellent Poco F8 Ultra de Xiaomi (903 euros dans sa version 16+512 Go). Ajoutons également à cette liste quelques téléphones vendus au même prix, mais pas tout à fait similaires en termes d’expérience : le Galaxy S26, l’iPhone 17, le Pixel 10 et le Xiaomi 17.

Le Honor 600 Pro est d’ores et déjà disponible en France : il est sorti le 30 avril 2026. Il se décline en deux coloris : noir ou blanc « Golden White » (notre version de test). Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’un outil pour ouvrir la carte SIM et d’un câble USB-C vers USB-C. Pas de coque, c’est bien dommage.

Design et interface

Démarrons ce test avec le design. Le Honor 600 Pro reprend le design du Honor 600. Ce qui veut dire qu’il ressemble, lui aussi, à un iPhone. La ressemblance est peut-être plus flagrante encore ici puisque le Honor 600 Pro reprend la disposition en triangle des modules photo d’un iPhone 17 Pro Max, ainsi que l’emplacement pour le flash et le module colorimétrique supplémentaire. Le cerclage des trois objectifs, la protubérance de l’ensemble du module… Difficile de dire qu’il ne s’agit que d’un « hommage ».

Il y a cependant des différences entre l’iPhone 17 Pro Max et le Honor 600 Pro. D’abord, il n’y a pas de version orange (contrairement au Honor 600). Ensuite, l’arrière du téléphone est intégralement en verre minéral : il n’y a pas de pièce de métal. Il y a bien de l’aluminium, mais seulement sur les tranches. Enfin, la forme du téléobjectif est oblongue et non ronde. Le module est plutôt bien équilibré, permettant au téléphone d’être stable quand il est posé sur le dos.

N’oublions pas non plus l’emplacement des touches physiques qui est différent : ici ils sont tous placés sur la tranche de droite. Et le bouton supplémentaire sert aussi bien de déclencheur photo que de raccourci pour les outils IA. Grâce à un revêtement mat, le Honor 600 Pro ne retient pas les traces de doigt (la version noire est certainement un peu plus sensible que la blanche). Comme son petit frère, le Honor 600 Pro est étanche (certifié IP68/69K).

En façade, nous retrouvons un écran de 6,57 pouces identique à celui du Honor 600. Nous reviendrons sur ses caractéristiques techniques d’ici quelques lignes. Il dispose d’un poinçon centré près de la bordure supérieure et d’un lecteur d’empreinte digitale situé très bas. Il n’est pas inaccessible, mais ce serait plus pratique s’il était plus haut. Enfin, une protection contre les rayures est posée en usine.

Une fois le téléphone allumé, nous retrouvons MagicOS 10, basée sur Android 16. Nous ne reviendrons pas sur cette version de l’interface de Honor que nous avons longuement testé avec le Honor 600. Vous y retrouvez les fonctions très inspirées par celles d’Apple et Samsung (Dynamic Island d’un côté et Now Brief de l’autre). Et vous retrouvez les outils d’intelligence artificielle testée précédemment, notamment en photographie. La création de petite vidéo à partir d’une photo est toujours saisissante.

Il n’y a aucune différence entre les deux interfaces hormis un détail important : la pression commerciale est ici moins forte. Les applications installées par défaut sont moins nombreuses. Et les notifications pour en installer d’autres sont moins nombreuses. La politique de maintenance logicielle est en revanche identique : 6 ans de mise à jour de l’OS et 6 ans de patch de sécurité. Sur ce point; Honor est dans la bonne moyenne.

Écran, performances et batterie

Restons en façade et étudions l’affichage. Il s’agit, en théorie, de la même dalle que celle testée avec le Honor 600. Taille 6,57 pouces au format 19,5/9e. Technologie AMOLED, mais pas LTPO. C’est notre plus gros regret. Définition 1.5K et résolution 458 pixels par pouce. Taux de rafraichissement de 120 Hz maximum (avec paliers intermédiaires à 60 Hz et 90 Hz). Fréquence PWM de 3840 Hz pour le confort visuel. Compatibilité HDR simple. Et luminosité en pointe locale à 8000 nits maximum. Jusque là, c’est un bon écran.

Dans la pratique, l’écran est très agréable à utiliser. Il répond rapidement et la finesse de l’affichage est largement suffisante pour tous les usages. En mode manuel avec un contenu SDR, la luminosité maximale dépasse les 800 nits quel que soit le profil colorimétrique. Ce qui est très élevé en comparaison de la concurrence. Et en mode automatique, nous n’avons jamais eu de difficulté à profiter des contenus, même en extérieur et en pleine journée.

La colorimétrie de l’écran est également bonne. Alors que le calibrage par défaut du Honor 600 nous avait légèrement déçus en comparaison de son prédécesseur, nous retrouvons ici de très bonnes valeurs générales. Le delta E moyen est à 1,7 avec le profil « couleurs normales » (activé par défaut), ce qui est très bon. Le gamma est à 2,2 et nous ne constatons aucune dérive sur les gris clairs. La température moyenne est quasi parfaite, à 6542°. Et le taux de contraste est évidemment infini, grâce à l’AMOLED.

Avec ce profil par défaut, le blanc est à 6540°, ce qui est excellent. Avec le profil « couleurs vives », le blanc dépasse les 7100°, avec une dérive visible vers le bleu. Et avec le profil « professionnel », il atteint 6200°, ce qui est un peu faible. MagicOS vous donne les moyens de contrebalancer cela. Mais pourquoi se fatiguer quand le mode par défaut est quasi parfait ?

Sous le capot, nous retrouvons un SoC nerveux que nous avons déjà croisé à plusieurs reprises dans nos colonnes : le Snapdragon 8 Elite. Ce n’est évidemment pas le dernier composant haut de gamme de Qualcomm. Mais ce n’est pas important. En effet, le Snapdragon 8 Elite est, comme le Snapdragon 8 Gen 5, largement capable de prendre en charge toutes les applications, même vidéoludiques, du Play Store. Il est accompagné ici de 12 Go de mémoire vive, auxquels s’ajoutent 12 Go de RAM virtuelle activés par défaut (mais qu’il est possible de désactiver).

Les benchmarks montrent que l’utilisation du Snapdragon 8 Elite est une très bonne idée. Le SoC est performant. Moins qu’un Snapdragon 8 Elite Gen 5, certes. Mais il l’est tout autant qu’un Snapdragon 8 Gen 5 qui doit être vendu plus cher par Qualcomm. D’autant que le Honor 600 Pro fait aussi bien avec ses 12 Go de RAM que des flagships de 2025 avec le même processeur et 16 Go de RAM (le OnePlus 13 par exemple). L’intégration est donc intelligente.

Les chiffres sont également bons sur de longues sessions. Lors de stress test, les performances ne baissent que très peu avec des scores de stabilité qui s’établissent autour des 70 %, ce qui est plutôt bon pour un SoC de ce calibre. Il semble que Honor ait trouvé un bon point d’équilibre, puisque ses scores de stabilité sont meilleurs que la plupart des téléphones sous Snapdragon 8 Elite sortis entre fin 2024 et mi 2025. La chaleur, elle, reste présente. Nous avons relevé 52°C à l’arrière et 54°C sur la face et sur l’un des coins. C’est chaud, certes. Mais dans des conditions usuelles, la plate-forme monte bien moins haut, tout en restant fluide et performante.

Côté batterie, Honor a choisi d’intégrer dans le Honor 600 Pro le même modèle que dans le Honor 600. À l’international, elle profite d’une capacité de 7000 mAh. Dans sa version européenne (donc la nôtre), elle ne dispose que d’une capacité de 6400 mAh. Ce n’est pas une surprise, mais c’est toujours décevant de voir que d’autres régions du monde en ont plus.

Le Honor 600 profite d’une autonomie de deux jours environ. Soit dans la bonne moyenne. Mais le Honor 600 dispose d’un SoC peu gourmand en énergie, alors que le Honor 600 Pro tourne avec un processeur plus gourmand. Beaucoup plus gourmand. Heureusement, dans les tâches quotidiennes, le Snapdragon 8 Elite arrive à baisser sa consommation. Résultat, sur PCMark, le Honor 600 Pro réalise le même score que le Honor 600, à 10 minutes près : 17 heures et 20 minutes, avec les paramètres par défaut. Voilà qui est rassurant.

Quand la batterie est déchargée, nous passons à la case recharge. Le Honor 600 Pro profite de la charge filaire rapide 80 watts, comme le Honor 600, mais aussi de la charge sans fil, jusqu’à 50 watts. Une option que certains apprécieront. Armés de notre chargeur Huawei 88 watts, nous avons rechargé le Honor 600 Pro en 53 minutes exactement (contre 57 minutes pour le Honor 600) à partir du téléphone éteint. C’est une expérience très correcte. Nous arrivons quasiment aux deux tiers de la batterie en moins d’une demi-heure. Là encore, c’est bien. Voici nos mesures intermédiaires :

10 min : 26 %

30 min : 65 %

50 min : 98 %

MagicOS propose, ici aussi, quelques fonctions pour soigner la batterie et réduire son usure : la charge programmée, la charge limitée (avec la possibilité de choisir entre 70 %, 80% et 90 %), la charge sécurisée (qui décharge la batterie de 100 % à 95 % pour éviter les surcharges).

Photos, vidéos et audio

En photo, le Honor 600 Pro dispose de trois capteurs à l’arrière et un capteur selfie. Trois de ces éléments sont directement repris du Honor 600, lesquels étaient déjà présents dans le Honor 400. Mais le Honor 600 Pro est un « Pro ». Donc il a un élément supplémentaire : un téléobjectif. Voilà qui est bien sympathique (et qui manque cruellement au Honor 600 face aux Realme 16 Pro+).

Ce n’est pas exactement le même que celui du Honor 400 Pro. Si le capteur dispose d’une définition identique, le rapport de zoom est un peu plus profond et l’ouverture est un peu plus faible. La taille du capteur n’est pas dévoilée, mais elle devrait tourner autour de 1/2,76 pouce de diagonale, comme pour le OnePlus 15, le Nothing Phone (4a) Pro ou le Realme 16 Pro+. Ils sont aidés par un capteur colorimétrique pour la balance des blancs. Voici tous les détails :

Principal : capteur 200 MP mesurant 1/1,4 pouce, ouverture f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique

: capteur 200 MP mesurant 1/1,4 pouce, ouverture f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique Téléobjectif : capteur 50 MP, ouverture à f/2.8, autofocus à détection de phase, zoom optique 3,5x

: capteur 50 MP, ouverture à f/2.8, autofocus à détection de phase, zoom optique 3,5x Panorama : capteur 12 MP, ouverture à f/2.2, angle de vue 112˚, autofocus à mesure de contraste

: capteur 12 MP, ouverture à f/2.2, angle de vue 112˚, autofocus à mesure de contraste Selfie : capteur 50 MP, ouverture à f/2.0

Les résultats en photo du Honor 600 Pro sont plutôt bons et, dans l’ensemble, assez proches de ceux que nous avons eus avec les deux modules du Honor 600. La plage dynamique large. Les couleurs vibrantes (sans exagérations). La netteté est bonne. L’autofocus est rapide et précis. De nuit; le module est très lumineux et reproduit bien les couleurs, même en provenance des sources artificielles.

Le mode nuit est ici désactivable : il suffit de tapoter le symbole de la lune dans l’interface qui apparait parfois à côté du contrôle du flash. Il n’apparait quasiment jamais avec le capteur principal. En revanche, il est quasiment systématiquement affiché avec les deux autres capteurs, preuve qu’ils sont beaucoup moins lumineux.

Le téléobjectif est un peu plus sombre, mais il reste bon. En journée, vous pouvez facilement zoomer jusqu’au rapport 60x. Puis le lissage sera un peu trop présent avec des résultats avec beaucoup de bruit. En soirée, au-delà du rapport « lossless » 7x, la qualité est moyenne. Et le mode nuit n’arrange rien.

Les portraits sont pris en charge par le capteur principal, le téléobjectif et le capteur selfie. Le détourage est généralement bon. Les textures sont bien respectées. Bonne surprise, la qualité des portraits est similaire entre la journée et la soirée, même si la colorimétrie est un peu différente entre les modules, le meilleur étant le capteur principal. Les profils « Harcourt » sont toujours présents.

Le module ultra grand-angle est intéressant en journée, mais peu utilisable en soirée où le mode nuit est presque indispensable. Le module ultra grand-angle est en charge des macros (depuis le mode auto ou le mode dédié). La netteté est bonne, seulement quand le sujet n’est pas trop près.

Parmi les petits soucis observés, citons notamment les reflets sur le capteur principal et le téléobjectif. Nous les avons observés en soirée, mais aussi en journée. Le traitement des lentilles est visiblement à revoir. L’autofocus du module ultra grand-angle est peu précis, ce qui est pénalisant surtout en soirée. Le redressement des distorsions de la lentille ultra grand-angle est correct, même s’il est moins probant si le sujet est trop proche. Enfin, la colorimétrie du capteur selfie est un peu froide en soirée.

En vidéo, le Honor 600 Pro est également bon. Nous retrouvons de belles qualités visuelles et audio, puisque la captation du son est vraiment excellente. Si les résultats sont bons, ils sont parfois dégradés par la sensibilité aux reflets, déjà observée en photo et aggravée ici, que ce soit en journée ou en soirée. Nous en voyons avec le capteur principal, mais aussi avec le téléobjectif. Avec le zoom optique, la qualité vidéo est meilleure. Le zoom numérique monte à 10x et il reste très propre en journée. En soirée, le rapport 5x est largement suffisant, le bruit étant un peu plus prononcé.

Enfin, en audio, le Honor 600 Pro propose une expérience très correcte grâce à ces deux haut-parleurs asymétriques. Le haut-parleur principal est bien évidemment plus puissant que le module secondaire, caché dans l’écouteur téléphonique. Cependant, la scène sonore est assez large et assez détaillée. Il est possible de percevoir les fréquences à partir de 60 Hz pour les basses et jusqu’à 15 kHz pour les aigus. La puissance est également suffisante pour profiter de tous les contenus.

Les mélomanes préfèreront évidemment utiliser un accessoire externe. Dans ce domaine, le Honor 600 Pro offre les mêmes services que la version « classique » avec une large collection de codecs audio : SBC, AAC, AC3, aptX (HD, lossless et adaptive), LHDC 5. Notez que le Honor 600 Pro est compatible avec le standard Bluetooth 6.0 (contre 5.4 pour le Honor 600). En plus, MagicOS intègre l’égaliseur Honor Sound qui inclut un profil spatial et des profils pour certains types de contenus. Les experts peuvent paramétrer leur profil personnalisé avec un égaliseur sur 10 bandes avec booster de basses.

Alors, on achète ?

Le Honor 600 Pro est convaincant. Positionné au milieu du Honor 600 et du Magic8 Pro, le Honor 600 Pro est un équilibriste qui gomme plusieurs problèmes rencontrés avec le Honor 600. Grâce à un équipement photo plus complet et une plate-forme plus nerveuse, le Honor 600 Pro est bien plus en phase avec son segment de marché et la concurrence dont ce téléphone n’a presque rien à envier. Certes le bilan n’est pas sans défaut. Certes le budget n’est pas du tout le même. Mais la différence de prix se justifie, que ce soit à court terme ou à long terme.