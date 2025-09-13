Un an après le Pixel 9, Google revient avec le Pixel 10. Un modèle qui profite de moins de nouveautés que ses frères de la gamme Pro. Et qui voit même certaines de ses caractéristiques reculer par rapport à son prédécesseur. Et même si son prix n’évolue pas à la hausse, le Pixel 10 est-il aussi pertinent que son prédécesseur face à une concurrence toujours plus agressive ? Réponse.

Si Google ne ménage pas ses efforts pour améliorer la gamme Pro de ses Pixel, les modèles standards ne profitent pas du même traitement de faveur. Un constat qui peut paraitre étrange pour tous ceux qui se souviennent du Pixel 7, par exemple, considéré comme l’un des meilleurs rapport qualité-prix de 2022. Sous la barre des 700 euros, il était imprenable. Mais depuis, l’inflation est passée par là.

Lire aussi – Test OnePlus Nord 5 : un smartphone de milieu de gamme qui coche presque toutes les cases

De fait, malgré leurs indéniables qualités, les Pixel « classique » plus récents souffrent davantage de la concurrence que les « Pro ». Celle de Samsung, avec les Galaxy S, et celle de marques plus agressives, comme Motorola, Asus ou OnePlus. Pour un prix souvent équivalent, voire moindre, ces adversaires parviennent à en offrir plus. C’était encore plus flagrant avec le Pixel 9 dont les améliorations étaient surtout logicielle avec l’arrivée massive de l’intelligence artificielle.

Avant la conférence Made by Google du 20 août, nous espérions être témoin d’une prise de conscience au sein de l’équipe de Rick Osterloh. Et surtout, nous ne voulions pas que cette prise de conscience ne se résume pas simplement à ajouter une fois encore de l’intelligence artificielle. Le Pixel 10 est-il donc un pas en avant, un pas en arrière ou une stagnation ? C’est ce que nous allons vous montrer dans ce test complet.

Le Pixel 10 est vendu à partir de 899 euros. Google n’applique aucune inflation tarifaire sur ce smartphone, contrairement au Pixel 9 dont le prix avait progressé de 100 euros en version 128 Go et 150 euros pour la version 256 Go. Comme son prédécesseur, le Pixel 10 se décline en deux versions avec 128 Go ou 256 Go de stockage. Il faut débourser 100 euros supplémentaires pour passer de la première à la seconde. Voici donc les deux prix :

Pixel 10 128 Go : 899 euros

Pixel 10 256 Go : 999 euros

Suite au lancement du Pixel 10, le Pixel 9 est désormais positionné à 799 euros en version 128 Go (et toujours 100 euros de plus pour la version 256 Go). Ce qui en fait une bonne alternative en 2025. Parmi les autres, nous retrouvons l’iPhone 16, vendu à partir de 969 euros, et le Galaxy S25, lancé à 899 euros. Ils bénéficient tous les deux de réductions (100 euros et 150 euros, respectivement). Il existe d’autres alternatives intéressantes à moins de 900 euros : le Edge 60 Pro ou le Razr 60, le OnePlus 13, le Nothing Phone (3), le ROG Phone 9 Pro, ou encore le Realme GT 7 Pro.

Le Pixel 10 a été annoncé lors de la conférence Made by Google le 20 aout 2025, date à laquelle le smartphone était disponible en précommande. Il est commercialisé en France depuis le 28 août 2025. Il se décline en quatre coloris : indigo (la robe de notre unité de test), givre, vert citron et noir volcanique. Dans la boîte du Pixel 10, comme dans celle des itérations précédentes, vous retrouvez le téléphone, un petit livret en papier et un extracteur de carte SIM. Et c’est tout.

Design et interface

Commençons ce test avec l’esthétique du produit. Le Pixel 10 ressemble beaucoup à son prédécesseur. Nous retrouvons des matériaux similaires : de l’aluminium brossé sur les tranches et du verre minéral brillant Gorilla Victus 2 sur les faces. Nous retrouvons aussi ce module photo métallique, allongé et horizontal, avec ses deux extrémités arrondies. A l’avant, l’écran avec des coins arrondis est de retour, de même que son poinçon centré pour le capteur selfie et le lecteur d’empreinte digitale sous la dalle.

Le langage design du Pixel 9 est donc largement réutilisé ici. Une proximité qui se remarque aussi sur les dimensions du téléphone : les mesures du Pixel 10 sont identiques à celles du Pixel 9 en hauteur et en largeur. Les bordures sont également aussi fines. Et l’ensemble est toujours protégé contre la poussière et l’eau (certification IP68). Seuls petits changements : 0,1 mm de plus en épaisseur (nous verrons pourquoi dans ce test) et 6 grammes de plus sur la balance. Autant dire que cela ne se remarque jamais !

Sur les tranches, nous retrouvons les exubérances de Google avec les Pixel : les boutons matériels sur la tranche de droite sont inversés par rapport à d’autres smartphones ; le tiroir de la carte SIM est sur la tranche supérieure ; le micro principal est caché derrière une fausse grille de haut-parleur. Le but est clairement d’apporter, comme à l’arrière, un semblant de symétrie que la concurrence a abandonné.

Côté logiciel, le Pixel 10 est doté dès le lancement d’Android 16. Grâce à cela, le smartphone s’appuie sur une interface en apparence extrêmement simple, à l’opposé de Honor, Xiaomi ou encore Samsung. Aucune application en trop. Des widgets malins en façade, ce que le Pixel 9 n’avait pas. Pas de surcharge par défaut des écrans d’accueil, la majorité des applis étant rangées dans le tiroir dédié. Même chose pour le volet de notification et de réglage rapide, avec des boutons visuellement plus modernes. L’iconographie a aussi été retravaillée.

Mais ce n’est qu’une façade. Gemini et l’intelligence artificielle sont partout. Que ce soit dans le widget Google, visible en permanence sur l’écran d’accueil. Que ce soit dans le widget Gemini Live, installé confortablement sur l’écran principal. Ou que ce soit dans les différentes applications préinstallées : NoteBookLLM pour la collecte et l’analyse de données, Photos pour la création et la retouche de clichés et de vidéos, Messages pour converser avec Gemini en direct, Gmail pour écrire et classer des mails, ou Appareil Photo pour apprendre à faire une belle photo. L’outil de conseil de composition est d’ailleurs une innovation intéressante qui en aidera plus d’un à améliorer leurs compositions, notamment sur les portraits.

Ecran, performances et batterie

En façade, nous retrouvons un écran de 6,3 pouces, comme pour le Pixel 9. La taille n’est pas le seul point commun entre les dalles des deux générations de Pixel. La nature (OLED), le ratio (20/9e), la fréquence de rafraichissement (120 Hz), la définition (Full HD+) et la résolution (422 pixels par pouce) et la compatibilité HDR10+ le sont également. L’absence de la technologie LTPO, pour améliorer l’autonomie, se fait également remarquer. Compte tenu du prix du téléphone, ne pas proposer une dalle Always-On économe en énergie est presque une faute de gout.

Comme le Pixel 9, le Pixel 10 profite d’une excellente maitrise de la colorimétrie. Avec le mode « couleurs naturelles », le blanc est vraiment blanc, avec une température de 6459° kelvin. Moins de 50° de différence avec le blanc parfait, tout le monde ne peut pas en dire autant. La température moyenne sur l’ensemble de notre test est légèrement inférieur, à 6428° kelvin : cela reste un excellent score. Le delta E moyen atteint 1,9 (légèrement plus qu’en 2024). Là encore, ce chiffre est très bon. Le gamme E atteint sans surprise les 2,2. Par défaut, les couleurs sont adaptatives. Cela veut dire que la température moyenne varie en fonction de l’environnement.

Le seul vrai changement dans cet écran par rapport à celui du Pixel 9 est la luminosité. Celle-ci a été considérablement revue à la hausse. Google annonce une luminosité « HBM » de 2000 nits (luminosité automatique, affichage en extérieur de contenu HDR) avec des pointes locales à 3000 nits. Avec notre sonde et le réglage manuel, nous sommes montés à 1349 nits. C’est énorme. Et c’est deux fois plus qu’avec le Pixel 9. Pas de panique cependant pour la batterie : vous dépassez rarement les 300 nits en usage quotidien.

Pour animer cet écran, Google utilise une fois encore un processeur maison : le Tensor G5, remplaçant du Tensor G4. Contrairement aux dernières générations d’iPhone, la version standard du Pixel intègre le même processeur que les versions Pro. En revanche, contrairement aux derniers iPhone, la version standard n’a pas autant de RAM que les version Pro : 12 Go au lieu de 16 Go. Et, évidemment, cela crée quelques différences au niveau de certains benchmarks.

Comme attendu, le Tensor G5 n’est pas un SoC très puissant. Avec certains tests, il se débrouille aussi bien qu’un Snapdragon 8 Gen 2 ou 8 Gen 3. Dans d’autres, il ne va pas dépasser le Snapdragon 7s Gen 3. C’est d’ailleurs au niveau GPU que le bilan est le plus faible. A titre de comparaison, le Galaxy S25 est bien plus performant, malgré la présence d’une bride sur le Snapdragon 8 Elite. Et il ne serait pas étonnant que l’A19 de l’iPhone 17 le soit également. En revanche, il se distingue par une consommation d’énergie contenue et une très bonne gestion de l’intelligence artificielle.

La plate-forme manque de puissance, mais cela ne l’empêche pas de chauffer. La température atteinte reste raisonnable, puisque le Pixel 10 atteint les 45°C au niveau des tranches, 48°C au niveau de l’écran et 50°C en interne. L’aluminium joue ici très bien son rôle de dissipateur. Pour éviter les surchauffes, cette température doit aussi être régulée : il y a donc des sécurités qui s’activent lors des tests d’endurance. Celle-ci baissent les performances, mais pas trop. La stabilité du système tourne ainsi autour des 70% (avec une variation de plus ou moins 5% selon les tests).

La batterie qui alimente le Pixel 10 est un peu plus généreuse que celle du Pixel 9. Sa capacité passe à 4970 mAh, contre 4700 mAh. Soit 270 mAh. 5,7% de batterie en plus, c’est toujours bon à prendre. Face aux concurrents, le Pixel 10 est plutôt bien loti, puisque l’iPhone 16 et le Galaxy S25 sont équipés de batteries de 3560 mAh et 4000 mAh, respectivement. Avec cette batterie, le Pixel 10 offre une bonne autonomie en usage standard. Selon PCMark, elle s’élève à pratiquement 20,5 heures. C’est 4 heures de plus que le Pixel 9 et le Galaxy S25. Il y a donc un vrai bond en avant cette année. Une très bonne nouvelle qui se concrétise par une autonomie de 2 jours et demi. Pour les joueurs, l'autonomie est comprise entre 5 heures et 7 heures en fonction des graphismes du jeu.

Une fois la batterie déchargée, nous passons par la case recharge. Le Pixel 10 n’offre pas plus d’options que son prédécesseur, mais les améliore. Ainsi, la charge rapide filaire passe à 30 watts au lieu de 27 watts, toujours avec la prise en charge du PowerDelivery 3. Encore faut-il avoir un chargeur PD3… Et la charge sans fil passe 15 watts au lieu de 12 watts. Le Pixel 10 est également compatible Qi2. Avec un chargeur PowerDelivery, le Pixel 10 prend une heure pour se recharger. Et sans ce chargeur, le smartphone monopolise un peu moins de 105 minutes. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 12 %

30 mn : 39 %

60 mn : 74 %

90 mn : 94 %

105 mn : 100 %

Pour soigner la batterie, le Pixel 10 propose la charge limitée 80 % et la charge programmée qui se cale sur vos habitudes. Le smartphone propose aussi le contournement de charge pour éviter les surcharges. Le Pixel 10 est aussi l’un des rares smartphones à afficher l’usure de la batterie.

Photo, vidéo et audio

Entamons la dernière partie de ce test. En photo, le Pixel 10 reprend les acquis de ses prédécesseurs, tout en rajoutant un « petit truc en plus » : un téléobjectif. En voilà une bonne idée, même si elle est clairement inspirée par Samsung et le Galaxy S25. Pour le même prix, la firme coréenne propose un téléobjectif avec son smartphone le plus léger. Il était clairement temps de corriger cela (et de créer un peu plus la différence avec l’iPhone 16). Pour cela, Google a dû faire des concessions sur l’ultra grand-angle. On ne peut pas tout avoir. Voici les principales spécifications photo du Pixel 10 :

Principal :

Panorama

Téléobjectif

Selfie

Quels sont les résultats offerts par le Pixel 10 en photo ? Ils sont généralement bons, dans la lignée du Pixel 9. Les couleurs sont bien reproduites. La mise au point est précise et l'autofocus est rapide. La luminosité est équilibrée. Les contre-jours sont bien gérés. La reconnaissance de scène est efficace, choisissant ainsi des réglages adaptés à la situation. En soirée, nous ressentons le changement de capteur. Et surtout la réduction de la taille du capteur principal entre le Pixel 9 et le Pixel 10. Les photos sont un peu plus sombre si le mode nuit automatique est désactivé. Et les temps de pause pour illuminer la scène sont plus élevés.

L’une des grandes forces du Pixel 10 est le mode portrait. Avec le zoom lossless 2x, directement accessible avec un raccourci à l’écran, les clichés sont bien détaillés et les textures sont très naturelles. Le détourage est très précis. Et le flou d’arrière-plan est très bien géré. Le portrait est l’exercice parfait pour illustrer le fonctionnement de l’appareil photo du Pixel qui s’appuie moins sur l’optique que l’algorithme. Sur des compositions plus complexes, le Pixel 10 est moins à l’aise. Attention, le capteur selfie n’est pas aussi pertinent : la colorimétrie est moins bien respectée, notamment la nuit, et la netteté est imparfaite.

Autre grande force du Pixel 10 : le mode macro. Il est pris en charge par le capteur principal et non par l’ultra grand-angle. Et il permet de créer des photos très qualitatives. Vous pouvez vous rapprocher suffisamment près pour vous concentrer sur un détail précis. Et vous pouvez même combiner le mode macro et le zoom lossless 2x. En soirée, le mode macro est tout aussi pertinent, mais il lui faut tout de même un minimum de lumière pour réduire et le temps de pause et proposer des clichés nets.

Le module ultra grand-angle est clairement moins bon que celui du Pixel 9. En journée, il continue de faire illusion, car l’afflux de lumière est suffisant à compenser la petitesse du nouveau capteur (passé de un demi pouce à un tiers de pouce) et la faiblesse de son ouverture (passé de f/1.7 à f/2.2). En revanche, la nuit, ce n’est pas le cas. Les couleurs sont plus ternes et la précision moins bonne. Le redressement des distorsions est très correct, mais peut encore être amélioré.

Le module télescopique est une bon ajout, même s’il est loin d’égaler celui du Pixel 10 Pro. Ici le capteur est tout petit et le téléobjectif est très sombre. Cela n’a aucune incidence en journée : les photos sont généralement colorées, équilibrées et détaillées. D’autant que le zoom numérique est limitée à 20x, ce qui limite considérablement le bruit. A 10x en journée, c’est même très propre. En revanche, la nuit, tous les défauts signalés précédemment comptent beaucoup. Et seul le zoom optique reste intéressant, même avec le mode nuit qui éclaircit la scène, mais réduit aussi la netteté.

En vidéo, le Pixel 10 se débrouille bien en journée, mais manque globalement de luminosité et de contraste en soirée. Un mode nuit en vidéo ne serait pas de refus. La stabilisation est bonne. Le redressement des distorsions du capteur ultra grand-angle est meilleure en vidéo qu’en photo. Le zoom optique est très bon en journée et très moyen en soirée. Le zoom numérique monte ici aussi à 20x. A ce rapport, le bruit est présent, mais moins que certains concurrents. Parmi les modes vidéo, vous retrouvez les ralentis, l’accéléré, le panoramique et un mode portrait vidéo qui fonctionne vraiment très bien… à condition qu’il y ait quand même un peu de lumière.

Côté audio, l’expérience offerte par le Pixel 10 est intéressante. Le smartphone est équipé de deux haut-parleurs pour une configuration stéréo asymétrique. Cependant, contrairement à d’autres téléphones avec le même équipement, le Pixel 10 propose un rendu très équilibré, avec des différences très subtiles entre le module principal et le module secondaire. La raison ? Le Pixel 10 opère un léger recouvrement. Ainsi, le haut-parleur de gauche renforce le haut-parleur de droite en jouant une partie de son signal. Et inversement.

A 50 %, le volume sonore est plutôt, même si nous avons croisé des smartphones offrant une puissance plus élevée. Mais c’est bien suffisant pour une petite vidéo ou un appel visio. Vous pouvez pousser le son jusqu’à 100 %. Le volume sonore reste bien audible, sans grésillement ni souffle gênant. Nous avons mesuré une puissance de 101 décibels maximum. Pour écouter de la musique, nous ne saurions trop vous conseiller de passer sur des écouteurs. Petite déception, le Pixel 10 ne propose pas nativement d’égaliseur. Vous devez donc utiliser celui des applications qui contrôlent les casques.

Le Pixel 10 est un excellent « téléphone ». Les conversations sont claires et l’interlocuteur entend bien votre voix. Enfin, le Pixel 10 est équipé d’un micro positionné dans son module photo. Cet élément permet de capturer avec plus de clarté la voix d’une personne lors d’une prise de vue vidéo. Plus loin encore, ce micro permet au Pixel 10 d’isoler la voix du sujet et d’éliminer les bruits ambiants. Et cela marche plutôt bien.

Alors, on achète ?

Comme pour les deux itérations précédentes, l’un des intérêts fondamentaux du Pixel 10 est logiciel : l’intégration de l’intelligence artificielle dans peu ou prou toutes les applications système offre une expérience très satisfaisante. Mais dès lors que ces fonctions exclusives arriveront sur d’autres téléphones, que ce soit d’autres Pixel ou des modèles de marques concurrentes (nous pensons notamment à Samsung), l’intérêt s'effrite.

Restent alors les atouts matériels. Sont-ils suffisants pour aller chercher la concurrence ? Nous avons été étonné par la bonne gestion de l'énergie du téléphone. Nous sommes ravis de retrouver un écran aussi bien calibré. Et avec son nouveau zoom optique, le Pixel 10 prétend concurrencer le Galaxy S25 (et son successeur) plus sereinement. Cependant, à 900 euros, nous n’attendons pas qu’un zoom optique imparfait. Nous attendons aussi les performances et les qualités photographiques d’un téléphone haut de gamme. Or, face à ses concurrents, le Pixel 10 ne tient pas toujours la distance.