Donné pour mort en Europe, Tesla réalise un retour que personne n’attendait

Tout le monde avait enterré Tesla en Europe. Le constructeur enchaîne pourtant trois mois de hausse d'affilée. Personne ne l'avait vu venir.

Le marché européen des voitures électriques est en pleine expansion. Les ventes de modèles 100 % électriques ont progressé chaque trimestre en 2025. Leur part de marché a atteint des niveaux inédits dans l'Union européenne. Malgré cette dynamique, un acteur majeur a traversé une crise sévère. Tesla avait perdu sa couronne sur le marché électrique européen. Les ventes du constructeur s'étaient effondrées. Les controverses entourant son fondateur Elon Musk avaient pesé sur l'image de la marque.

En ce début d'année 2026, les signaux restaient au rouge pour la firme. Les ventes de Tesla avaient encore chuté en France en ce début d'année. La crise semblait loin d'être terminée pour le constructeur. Le marché européen, lui, continuait d'accélérer. Pour Tesla, les mois de janvier et février avaient encore affiché des baisses significatives. C'est dans ce contexte que les données d'avril ont surpris. Ce mois a marqué la fin de plus d'un an de déclin quasi continu en Europe.

Tesla enregistre une hausse de 67 % dans l'Union européenne pour le troisième mois d'affilée

Les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) confirment le rebond. Tesla a enregistré 10 654 immatriculations en Europe en avril, soit une hausse de 46,5 % sur un an. Dans l'Union européenne seule, la progression atteint 67 %, avec 9 169 véhicules. Le constructeur avait déjà progressé de 84 % en mars et de 12 % en février. Ce troisième mois consécutif de croissance rompt avec plus d'un an de baisses quasi ininterrompues. Les voitures électriques représentent désormais 19,7 % des immatriculations dans l'UE depuis le début de l'année. La part était de 15,3 % à la même période de 2025.

Ce rebond s'explique en partie par des facteurs extérieurs. La reprise des aides à l'achat dans plusieurs pays européens a joué un rôle. La hausse des prix du carburant a aussi orienté davantage d'automobilistes vers le tout-électrique. Le marché automobile européen a globalement progressé de 7 % en avril. Tesla a donc profité d'une conjoncture favorable. Pour consolider sa position, le constructeur travaillerait sur un modèle moins cher pour les segments d'entrée de gamme. Ce véhicule n'a pas encore été officiellement confirmé et aucun calendrier n'a été annoncé.


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