En septembre 2025, Samsung a remplacé le Galaxy S24 FE par le Galaxy S25 FE. La formule reste la même. Le prix également. Certes, Samsung a actualisé la fiche technique. Mais est-ce suffisant pour rendre ce Galaxy S25 FE plus pertinent, notamment face au Galaxy S25+ dont le prix a baissé depuis sa sortie en début d’année ? Réponse dans ce test complet.

Le catalogue de Samsung est l’un des plus fournis. Chaque année, la firme coréenne déploie une quinzaine de smartphones. Pour preuve, en 2025, ce sont 16 téléphones que la firme a lancés en Europe (et quasiment le double en comptant les modèles des séries M et F, exclusifs aux marchés asiatiques). Avec un tel catalogue, Samsung a parfois quelques difficultés à démarquer certains téléphones des autres.

C’est notamment le cas des modèles FE qui sortent généralement après la rentrée scolaire. Samsung les développe en s’appuyant sur les Galaxy S lancés en début d’année calendaire, tout en faisant quelques concessions sur la fiche technique pour baisser le prix de lancement. Or, les fameux Galaxy S qui servent de modèles ont largement le temps d’être dévalués, de sorte que le montant demandé s’approche beaucoup de celui du modèle FE.

2025 ne fait pas exception à la règle. En septembre, Samsung a officialisé le Galaxy S25 FE, un smartphone basé sur le Galaxy S25+ dont le prix de vente peut monter à plus de 1000 euros et descendre sous la barre des 800 euros lors de périodes promotionnelles. Le S25 FE peut-il rivaliser avec le S25+, toujours très pertinent 6 mois plus tard ? A-t-il des arguments qui le différencient de son ainé ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test complet.

Le prix public conseillé du Galaxy S25 FE démarre à 749 euros en version 256 Go. Il s’agit du même prix de démarrage que le Galaxy S24 FE, sorti il y a un an. Il existe trois paliers de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To, ce dernier étant inédit pour un modèle de la gamme FE. Voici les prix pour chacun des trois modèles :

Galaxy S25 FE 128 Go : 749 euros

Galaxy S25 FE 256 Go : 809 euros

Galaxy S25 FE 512 Go : 929 euros

À 749 euros, le Galaxy S25 FE est un concurrent direct de certains smartphones très agressifs : Motorola Edge 70, Realme GT 7, OnePlus 13R ou Xiaomi 15T ou Poco F7 Ultra. N’oublions pas dans cette liste le Nothing Phone (3). Chez Apple, vous retrouvez l’iPhone 16e uniquement à ce prix. Et Google propose pour ce budget le Pixel 9a en version 256 Go. Naturellement, le S25+ est aussi un concurrent de ce téléphone, surtout quand ce dernier profite d’une promo.

Le Galaxy S25 FE est disponible en France depuis le 4 septembre 2025. Il se décline en quatre coloris : bleu nuit (notre version de test), bleu clair, noir et blanc. Dans la boîte, le téléphone est accompagné d’un câble USB et d’un outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM, sans oublier les instructions réglementaires.

Design et interface

Démarrons ce test avec un tour du propriétaire. L’ergonomie du Galaxy S25 FE reprend en très grande partie le design de son prédécesseur. Un design très plat sur les faces et sur les tranches. Des coins arrondis très agréables. Trois objectifs photo séparés dans le dos et positionnés verticalement sur le côté gauche. Un poinçon centré à l’avant pour le capteur selfie. Contrôle du volume et mise en marche sur une tranche. Nous sommes en terrain connu.

Cette impression de proximité se confirme avec les mesures : 0,7 mm de moins en hauteur, 0,6 mm de moins en largeur et 0,6 mm de moins en épaisseur. Il y a donc eu quelques optimisations, notamment sur les bordures autour de l’écran, puisque l’affichage est resté de même taille : 6,7 pouces au ratio 19,5/9e. Nous verrons tout au long de ce test que Samsung a aussi optimisé d’autres éléments, notamment au niveau de la batterie.

Sur la balance, le S25 FE est plus léger de 23 grammes que le S24 FE, alors que les matériaux sont identiques : Gorilla Victus+ à l’avant et à l’arrière, Aluminium Armor 2e génération sur les tranches. Le Galaxy S25+, dont la taille d’écran est également de 6,7 pouces, est encore un cran au-dessus. Il est encore plus petit et plus fin, tout en proposant le même poids. Nous verrons qu’il n’y a pas que dans le design que le S25+ conserve une avance sur le S25 FE.

Côté interface, le Galaxy S25 FE fonctionne sur Android 16 et One UI 8.0. Cette version est identique à celle que nous avons testée avec les derniers smartphones de Samsung (Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, etc.). À l’heure où nous écrivons ces lignes, notre unité de test profite du patch d’octobre 2025. Cette version de One UI présente sur son écran d’accueil trois widgets : Now Brief, Samsung Health et Météo. La barre latérale, les volets différenciés pour les réglages rapides et les notifications, ainsi que le tiroir d’application sont activés par défaut.

Comme toujours chez Samsung, l’interface est copieuse en applications installées par défaut. Celles de Samsung et celles de Google sont accompagnées d’une belle brochette d’applications tierces : Copilot, OneDrive, LinkedIn, Outlook, Facebook, Instagram, Spotify et Netflix. Bien sûr, vous pouvez toutes les supprimer pour les échanger contre celles qui vous seront vraiment utiles. Nous remarquons aussi la présence de sollicitations commerciales, notamment dans les notifications.

Côté intelligence artificielle, vous retrouvez Galaxy AI, bien évidemment. Malgré la présence d’un processeur de 2024, vous disposez ici des mêmes services que les autres Galaxy S25 : l’assistant photo, les outils créatifs, la gomme audio, la retranscription, les résumés et la traduction, Now Bar, Now Brief, etc. Gemini Live est bien sûr installé par défaut. Le système profite, comme les autres Galaxy S récents, de 7 ans de mise à jour incluant système d’exploitation et patch de sécurité. C’est un atout indéniable face à Realme, Xiaomi ou Motorola.

Écran, performances et batterie

En façade, nous retrouvons un écran qui n’a que très peu bougé par rapport à celui du Galaxy S24 FE. Outre, la taille et le ratio, la définition Full HD+ et la résolution ne bougent pas, ainsi que le taux de rafraichissement maximal à 120 Hz et la luminosité maximale en pointe locale à 1900 nits. Sans oublier la nature du verre de protection, Gorilla Victus+. Écran OLED oblige, le taux de contraste est bien sûr infini.

Le Galaxy S25 FE va cependant gagner un atout considérable : la compatibilité avec la technologie LTPO qui lui permet de faire varier automatiquement et plus finement le taux de rafraichissement de son écran. L’arrivée du LTPO rapproche donc le S25 FE du S25+. Mais ce dernier conserve quelques avantages en sa faveur : un verre plus solide, une définition plus élevée et une luminosité potentiellement plus intense.

La colorimétrie de l’écran est en revanche légèrement moins bonne par défaut. En mode naturel, le Delta E moyen passe de 1,5 à 1,9 et la température moyenne des couleurs s’écarte légèrement du blanc absolu, à 6272°. Le gamma E reste excellent à 2,2. Le blanc du mode naturel s’établit à 6374°, tandis que celui du mode vif, tirant un peu vers le bleu, atteint 6812°. Nous mesurons une luminosité manuelle maximale de 405 nits en mode naturel et 412 nits en mode vif. C’est assez peu, alors que nous avons activé l’option « luminosité supplémentaire ». Et c’est moins bon que celle du Galaxy S24 FE.

Sous le capot, nous retrouvons un Exynos, comme dans le Galaxy S24 FE, alors que le Galaxy S25 et toutes ses déclinaisons profitent d’un Snapdragon 8 Elite « For Galaxy ». Samsung a choisi ici l’Exynos 2400, que vous retrouvez aussi dans les Galaxy S24, S24+ et Z Flip7 FE. Il remplace l’Exynos 2400e. La différence entre les deux processeurs est la cadence du cœur le plus puissant. Pour le reste, aucune évolution majeure. Il est associé à 8 Go de RAM physique, Samsung ne proposant pas de RAM virtuelle.

Intégré au Galaxy S24, l’Exynos 2400 offrait en 2024 de bonnes performances. En 2025, le SoC reste très pertinent pour un usage standard. Ses scores dans les tests le positionnent face au Tensor G5 de Google, au Dimensty 8400 Max de MediaTek, voire dans certains exercices au Snapdragon 8 Gen 3. Pour des usages plus gourmands, l’Exynos 2400 fait encore l’affaire, même si vous devez faire quelques concessions sur la qualité graphique des jeux.

Côté gestion de la chaleur, le Galaxy S25 FE reprend quelques inconvénients du Galaxy S24 : le processeur chauffe vite et assez fort. Lors de nos stress tests, nous avons relevé avec notre caméra thermique une température de 50°C sur l’écran, 48°C sur la face arrière et 45°C sur la tranche. C’est la tranche juxtaposant le capteur selfie qui subit la chaleur en premier. Puis, celle-ci se diffuse sur l’ensemble du châssis. Les sécurités du SoC s’activent après 3 minutes de test : les performances baissent graduellement : la stabilité mesurée tourne autour de 60 % selon les protocoles.

Le Galaxy S25 FE hérite de la batterie lithium ion du Galaxy S25+. Sa capacité de 4900 mAh est simplement correcte, mais aurait pu être meilleure : nombreux sont les téléphones à dépasser la barre des 5000 mAh. Cela représente tout de même une augmentation de 200 mAh (moins de 5%) par rapport au Galaxy S24 FE. C’est déjà bien. Cela lui permet d’afficher une autonomie en hausse d’une petite heure par rapport à son prédécesseur, malgré l’intégration d’un écran LTPO.

En effet, selon nos mesures, le Galaxy S25 FE propose une autonomie continue de 11 heures et 45 minutes, ce que nous traduisons par une journée et demie environ. C’est légèrement mieux que le Galaxy S24 FE, mais c’est moins bon que le Galaxy S25+. En outre, par rapport aux autres concurrents, le S25 FE se situe plutôt dans la fourchette basse. Honor 400 Pro, Realme GT 7, Nothing Phone (3) et autre Poco F7 Ultra sont tous plus endurants. Les joueurs peuvent compter sur une autonomie comprise entre 3 et 6 heures, selon la qualité des graphismes.

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Dans ce domaine, le Galaxy S25 FE marque une bonne évolution vis-à-vis de son prédécesseur en reprenant les caractéristiques du Galaxy S25+. Nous retrouvons donc la charge filaire, compatible QuickCharge et PowerDelivery. La puissance maximale acceptée est de 45 watts. Et nous avons la charge sans fil, le téléphone étant compatible avec les accessoires Qi2 (même s’il n’y a pas d’aimant au dos) et acceptant une puissance de 15 watts maximum.

Avec un chargeur compatible PowerDelivery et le câble USB fourni avec le téléphone, nous l'avons rechargé entièrement en moins de 65 minutes et nous avons dépassé les 50 % en moins de 20 minutes. Ce sont des scores très honorables pour un Galaxy, même haut de gamme. Attention, ces chiffres sont obtenus avec le téléphone éteint. Notez aussi que le Galaxy S25+ est très légèrement plus rapide. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 27 %

30 mn : 72 %

45 mn : 92 %

60 mn : 99 %

Pour protéger la batterie, One UI propose plusieurs outils. Par défaut, le smartphone ne reste jamais à 100 % pendant de longue durée quand il est branché : il se décharge de 5% et revient à 100 %. Il est possible de limiter en permanence le niveau de charge entre 80 % et 95 % (avec une précision de 5 %), ainsi que d’activer la charge programmée qui s’adapte à vos habitudes. La charge rapide est activée par défaut, mais il est possible de la désactiver.

Photo, vidéo et audio

Le Galaxy S24 FE n’était déjà pas un « expert » de la photographie. Il n’était qu’une version allégée des S24 et S24+ (qui partagent, comme leurs successeurs, le même équipement). Et il en est malheureusement de même pour le Galaxy S25 FE. Ce dernier reprend presque à l’identique la configuration de son prédécesseur. Seul changement important : l’objectif du capteur selfie est plus lumineux que celui du S24 FE. C’est plutôt léger. Voici tous les détails :

Principal : capteur 50 MP mesurant 1/1,57 pouce, ouverture à f/1.8, autofocus dual pixel, stabilisation optique

: capteur 50 MP mesurant 1/1,57 pouce, ouverture à f/1.8, autofocus dual pixel, stabilisation optique Panorama : capteur 12 MP mesurant 1/3 pouce, ouverture à f/2.2, angle de vue 123°

: capteur 12 MP mesurant 1/3 pouce, ouverture à f/2.2, angle de vue 123° Téléobjectif : capteur 8 MP mesurant 1/4,4 pouce, ouverture à f/2.4, autofocus à détection de phase, stabilisation optique, zoom optique 3x

: capteur 8 MP mesurant 1/4,4 pouce, ouverture à f/2.4, autofocus à détection de phase, stabilisation optique, zoom optique 3x Selfie : capteur 12 MP mesurant 1/3,2 pouce, ouverture à f/2.2

Cet ensemble réalise généralement de bonnes photos. Notamment en journée. Quand la lumière est abondante, le capteur principal reproduit bien les couleurs et les textures. Le HDR est marqué, mais pas trop. La netteté et la précision sont au rendez-vous si le sujet est immobile. En revanche, du grain apparait sur les objets en mouvement, même quand la mise au point est bonne. Celle-ci est d’ailleurs assez rapide. La luminosité est bien gérée. Les contre-jours conservent de nombreux détails.

En soirée, le capteur principal reste correct, mais il perd en netteté. Heureusement, le mode nuit est là pour gagner en contraste et en piqué. En revanche, il rallonge beaucoup le temps de pause, provoquant régulièrement des flous. Des défauts que vous retrouvez aussi sur le zoom numérique, que ce soit en journée ou en soirée.

Comme en 2024, les capteurs secondaires ne sont pas à la hauteur. En journée, un beau soleil peut cacher quelques défauts. Mais si la lumière vient à manquer, réaliser de bons clichés devient plus difficile. Sans autofocus, le module ultra grand-angle produit des photos souvent floues si le sujet est trop près. La plage dynamique n’est pas très large. Les distorsions sont mal redressées. Et, la nuit, il est très sombre.

Le téléobjectif est correct en journée, tant que le zoom reste optique. Dès que vous montez sur le zoom numérique (qui peut aller jusqu’à 30x), la qualité se dégrade. En soirée, il n’a pas d’intérêt. Étonnamment, certaines photos en zoom 3x sont prises avec le capteur principal et d'autres avec le zoom optique. Au petit bonheur la chance…

Le mode portrait est compatible avec le capteur principal et le téléobjectif. Mais il est préférable de rester sur le capteur principal, surtout en soirée. Il n’y a pas de mode macro avec ce téléphone, puisque le module ultra grand-angle est dépourvu d’autofocus. Pour compenser, il faut utiliser soit le zoom lossless 2x du capteur principal, soit le zoom optique 3x.

En vidéo, le Galaxy S25 FE s’en sort honorablement, même si les quelques imperfections observées en photo sont de retour ici. À ces dernières s’ajoutent de très légers (et rares) reflets sur les lentilles qui provoquent des aberrations optiques. Le smartphone peut filmer jusqu’en 8K à 30 images par seconde avec son capteur principal, sans zoom possible et jusqu’en 4K à 30 images par seconde avec ses deux capteurs secondaires. Le 60 images par seconde (en 4K ou en Full HD) ne sont disponibles qu’avec le capteur principal. Et c’est tant mieux.

Finissons ce test avec l’audio. Dans ce domaine, le Galaxy S25 FE reprend la configuration stéréo asymétrique de tous les Galaxy S, avec un haut-parleur principal logé dans la tranche inférieure et un haut-parleur secondaire caché dans l’écouteur téléphonique. Avec les réglages par défaut, la scène sonore est un peu plate, mais l’équilibre de cette configuration est très correct et le volume sonore suffit pour regarder à plusieurs une vidéo YouTube. Les aigus sont très discrets, tandis que les médiums prennent toute la place. Les basses, bien cachées, sont inaudibles sous les 90 Hz. En passant au-dessus des 50 % du volume, nous notons quelques distorsions. Mais rien de bien méchant.

One UI intègre quelques outils audio intéressants. D’abord un égaliseur complet avec neuf branches de fréquence que vous pouvez changer à volonté. Et si vous êtes néophyte, vous avez des profils dont le nom est plutôt explicite. Le smartphone est compatible Bluetooth 5.4 et prend en charge de nombreux formats audio : AAC, SBC, aptX, LDAC, Samsung Seamless Codec, ainsi que le format Dolby Atmos. Ce dernier propose aussi un égaliseur, plutôt orienté sur la typologie du contenu (film, musique ou voix). Enfin, Samsung propose Adapt Sound qui adapte le profil sonore en fonction de l’âge de l’utilisateur.

Notez qu’en captation vidéo, le smartphone s’appuie uniquement sur son micro principal, pour une expérience très modeste : elle est très sensible aux bruits environnants et au vent et n’isole pas très bien la voix de l’utilisateur. Samsung propose une gomme audio dans One UI. Celle-ci corrige en partie ce défaut, mais pas entièrement.

Alors, on achète ?

Le Galaxy S25 FE n’est pas un mauvais smartphone, loin de là. Il est même recommandable pour de nombreuses raisons. Son écran, malgré une luminosité un peu faible. Son design, très classique, mais efficace. Ses performances, toujours très correctes. Ses capacités photographiques, malgré quelques petites frustrations. Cependant, cette proximité avec le Galaxy S25+, que nous avons soulevé à plusieurs reprises, n’est pas anodine. Surtout quand le S25+, sorti sept mois avant, est vendu au prix du S25 FE, à la faveur d’une opération commerciale, d’un déstockage ou d’une période promotionnelle. À choisir entre les deux, au même prix, le S25+ a largement notre préférence. En revanche, si le S25 FE tombe sous les 600 euros, ça commence à devenir une bonne affaire.