Motorola lance le Edge 70 Pro, ce smartphone premium mise sur l’équilibre

Motorola complète sa gamme Edge de 2026 avec un troisième modèle : le Edge 70 Pro. Successeur du Edge 60 Pro, ce smartphone en reprend le positionnement, tout en apportant quelques améliorations. Coincé entre le Edge 70 et le Signature, comment le Edge 70 Pro va-t-il se trouver sa place et se démarquer ? Réponse.

En 2025, la gamme Edge comptait 4 membres. Le Edge 60. Le Edge 60 Fusion. Le Edge 60 Neo et le Edge 60 Pro. Il n’y avait donc aucun successeur au Edge 50 Ultra que nous avons pourtant beaucoup apprécié. Il aura fallu attendre 2026 pour que Motorola lui offre un digne remplaçant : le Signature que nous avons testé et que nous avons bien aimé, malgré un positionnement tarifaire… confus.

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En dépouillant la gamme Edge de son modèle haut de gamme, que reste-t-il en 2026 ? Jusqu’à présent, il n’y a que deux modèles : le Edge 70, concurrent de l’iPhone Air et du Galaxy S25 Edge, et le Edge 70 Fusion, qui se décline en deux versions, dont une avec une grande batterie. Et c’est tout. Aujourd’hui, la marque américaine dévoile un troisième modèle : le Edge 70 Pro, remplaçant du Edge 60 Pro.

Le Edge 70 Pro joue la carte de la couleur et des matériaux

Le Edge 70 Pro est un smartphone résolument premium. Il reprend la version 2026 du langage design de Motorola, à savoir une coque avec des matériaux élégants et un module photo quasiment intégré au châssis, avec une protection métallique. Vous retrouvez ce même design dans le Edge 70 Fusion et le Razr Fold, par exemple. Le Edge 70 Pro se décline en quatre coloris, chacune imitant un matériau différent : bois, tissu, nacre ou soie. Quatre couleurs. Pas de noir. Sur les tranches, ce n’est pas du métal, mais du polycarbonate. Le téléphone est certifié IP68/69K et MIL-STD-810H.

Côté fiche technique, le Edge 70 Pro profite de quelques changements vis-à-vis du Edge 60 Pro. D’abord son écran est un peu plus grand et son ratio est moins allongé (19,5/9e). En outre, il n’est plus incurvé. La définition est sensiblement identique et la résolution augmente très légèrement. Le taux de rafraîchissement augmente (même si ce n’est pas très utile) et la luminosité est renforcée (5200 nits en pointe locale). Le SoC a été mis à jour pour une version actuelle. La batterie est plus généreuse et la charge est toujours aussi rapide. Côté photo, nous retrouvons un triptyque à l’arrière, toujours avec un téléobjectif. Ce dernier a été considérablement amélioré : définition, taille de capteur et longueur focale ont été revues. Voici tous les détails à connaitre :

Écran AMOLED Full HD+ 144 Hz de 6,78 pouces

Verre de protection en Gorilla Glass Victus

Processeur MediaTek Dimensity 8500 Extreme

12 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage

Batterie 6500 mAh compatible charge filaire 90 watts et sans fil 15 watts

Triple capteur photo 50+50+50 MP, avec téléobjectif 3,5x

Capteur selfie 50 MP

Android 16 et Moto UI

Système audio 2.0 compatible Dolby Atmos

Certification IP68/69K et MIL-STD-810H

C’est un smarphone qui joue donc sur l’équilibré et en partie sur la longévité. En partie seulement, puisque la politique de Motorola en termes de mise à jour est toujours limitée : 3 ans pour Android et 5 ans pour les patchs de sécurité. Le Edge 70 Pro arrive officiellement en France dès aujourd’hui. Son prix démarre à 799 euros dans sa version la plus légère. Et il monte à 999 euros dans sa version la mieux équipée. C’est un peu plus que le Edge 60 Pro (699 euros), l’inflation touchant lourdement la téléphonie mobile.