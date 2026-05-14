Après le RedMagic 11 Pro, ZTE dévoile le RedMagic 11 Air. Doté d’une plate-forme très performante et de quasiment tous les atours attendus dans un smartphone gaming, il est proposé à un prix très agressif. Tant et si bien qu’il est l’un des meilleurs rapports puissance / prix de 2026. Mais l’expérience est-elle aussi bien qu’attendu ? Réponse dans ce test complet.

RedMagic est devenu synonyme de « rapport puissance / prix » très élevé. La marque gaming de ZTE ne cesse d’impressionner dans ce domaine : le prix de ces téléphones est maitrisé, tandis que les performances sont au rendez-vous. Si vous ajoutez à cela les atours physiques liés à la pratique vidéoludique (dissipation active, absence d’encoche, touche tactile sur les tranches), vous avez LA meilleure expérience gaming du marché. Tout simplement.

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Pour preuve, vous pouvez retrouver dans nos colonnes les tests complets de plusieurs modèles de la marque : le RedMagic 10 Air, le RedMagic 10s Pro et le RedMagic 11 Pro, notamment. Pour chacun de ces modèles, le constat est le même : si vous cherchez davantage une vraie console de jeu qu’un téléphone ou qu’un appareil photo, les RedMagic répondent à ce besoin. À un prix défiant toute concurrence. Malgré l’augmentation des coûts des composants, est-ce toujours le cas avec le RedMagic 11 Air, successeur du RedMagic 10 Air ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test complet.

Le prix public conseillé du RedMagic 11 Air démarre à 499 euros dans sa version la plus légère et passe à 599 euros dans sa déclinaison la mieux équipée. Non seulement ces montants ne montrent aucune inflation, mais la meilleure version voit même son prix baisser de 50 euros. Difficile de faire plus convaincant. Voici un rappel des deux tarifs :

12+256 Go : 499 euros

16+512 Go : 599 euros

À ce prix, le RedMagic 11 Air est simplement le smartphone le plus puissant. Il n’y a aucun équivalent parmi les modèles sortis en 2026, même le Poco F8 Pro de Xiaomi. Pour trouver un équivalent, il faut vous tourner vers les anciens flagships, dont le RedMagic 10 Pro, par exemple. En revanche, à ce prix, vous trouverez beaucoup mieux en termes de photo.

Le RedMagic 11 Air est d’ores et déjà disponible, mais uniquement en ligne. Vous le retrouvez sur le site officiel de la marque, ainsi que quelques revendeurs en ligne, dont Amazon. Il se décline en trois coloris : noir « Phantom », notre version de test, blanc « Prism » et blanc / orange « Trace ». Cette dernière n’est proposée qu’en 16+512 Go. Notre version de test est accompagnée d’un chargeur, d’un câble USB-C vers USB-C ainsi que d’une coque en plastique semi-transparente.

Design et interface

Démarrons ce test avec le design. Le RedMagic 11 Air reprend globalement l’ergonomie de son prédécesseur : un format parfaitement rectangulaire, avec des coins légèrement arrondis, deux faces très plates, ainsi que des tranches rectilignes. Des tranches où nous retrouvons les mêmes touches tactiles, ainsi que les mêmes boutons physiques. À l’arrière, les modules photo, toujours légèrement protubérants, restent séparés les uns des autres. À l’avant, l’écran est toujours rectangulaire, sans encoche, ni poinçon, ni bordure.

Il y a cependant quelques changements importants. D’abord côté design. Le verre minéral qui habille le RedMagic 11 Air est semi-transparent et laisse entrevoir l’enchevêtrement de caloducs qui servent à la dissipation de chaleur. On peut ne pas aimer, mais ça change (et nous, on adore). En revanche, c'est toujours très sensible aux traces de doigts. Toujours côté, design, ZTE a ajouté un logo RedMagic illuminé par une LED. Avant, cette LED était intégrée à un faux module photo.

Côté module photo, il y en a toujours deux : ils sont situés en haut. Ils sont maintenant accompagnés de deux faux : celui du bas, qui abrite le flash, et celui du milieu, qui est un ventilateur. Ce dernier est la grande nouveauté de la gamme Air de 2026 : la dissipation de chaleur devient active. Vous remarquerez d’ailleurs l’ouverture sur la tranche, entre une touche tactile et le contrôle du volume, pour le passage d’air. Il n’y a curieusement qu’une seule ouverture. Ce ventilateur, qui est lui aussi illuminé, est moyennement bruyant (environ 65 dB).

Sur les tranches, toujours habillées d’aluminium aéronautique, les boutons physiques pour la mise en marche et l’activation du mode gaming (toujours texturé et rouge) ne sont plus circulaires, mais allongés. Enfin, ZTE a mis à jour les matériaux des faces : du Gorilla Glass 7i à l’avant et du Gorilla Glass 5 à l’arrière. La certification IP54 contre les éclaboussures et la poussière est toujours de mise. Dernier changement : l’écran est très légèrement plus grand, ce qui a une incidence sur les dimensions et le poids du téléphone. Mais la différence est minime.

Une fois le smartphone allumé, le RedMagic 11 Air dévoile RedMagic OS 11, basé sur Android 16. Il s’agit de la même version que celle testée avec le RedMagic 11 Pro, même si le fond d’écran est différent. Nous retrouvons donc les deux écrans d’accueil, le tiroir d’application activé par défaut, le volet de notification fusionné avec celui des réglages rapides, le widget de contrôle du ventilateur, le volet latéral pour les raccourcis et un volet « discover » (mais qui n’est pas fourni par Google). Nous retrouvons aussi les traductions parfois bancales, voire absentes de certains intitulés.

Cette interface propose aussi « Game Space », l’interface dédiée au gaming qui s’active grâce au fameux bouton rouge sur la tranche. Elle permet de gérer le comportement du téléphone avec n’importe quelle application, et pas uniquement les jeux. Il suffit de l’ajouter comme s’il s’agissait d’un contenu ludique. Aussi, RedMagic OS compte aussi l’application Goper qui gère les accessoires gaming des marques Nubia et RedMagic : écouteurs, manette, ventilateur externe, chargeur. L’application gère aussi les connexions à des écrans externes.

Moins onéreux que le RedMagic 11 Pro, le RedMagic 11 Air est un peu plus fourni en partenaires commerciaux. Facebook, TikTok, Block Blast, Booking.com, WPS Office, MoboReader et Moboreels, ainsi que deux dossiers publicitaires « more apps » et « more games ». D’autres font pire que cela avec des téléphones vendus plus chers. Côté IA, RedMagic OS 11 est assez frugal : quelques outils rédactionnels, un gestionnaire d’appel téléphonique et l’accès à Gemini. Ce n’est pas pour ça qu’il faut acheter ce téléphone. Enfin, ZTE promet 2 mises à jour majeures d’Android pour le RedMagic 11 Air et 5 ans de patch de sécurité. C’est toujours très peu.

Écran, performances et batterie

Restons en façade et étudions l’écran. Comme nous l’avons indiqué, le RedMagic 11 Air ne reprend pas la dalle AMOLED de son prédécesseur. Il hérite plutôt de celle du RedMagic 11 Pro. Elle est non seulement un peu plus grande (6,85 pouces contre 6,8 pouces), mais elle est aussi dotée d’une luminosité plus élevée, d’un taux de rafraichissement maximal plus haut et d’une définition plus fine. Bref, sur le papier, tout est mieux.

Entrons dans le détail. La taille est de 6,85 pouces. Son ratio atteint 19,9/9e, contre 20/9e pour le RedMagic 10 Air. Ce léger changement n’a que peu d’incidence. La définition est légèrement plus élevée (1216 x 2688 pixels) pour une résolution qui passe de 400 à 430 pixels par pouce. Là encore, cette évolution n’influence pas l’usage.

Le taux de rafraichissement maximal passe à 144 Hz (contre 120 Hz). Contrairement à d’autres smartphones, le RedMagic 11 Air accepte d’activer ce taux dans l’interface et toutes les applications. Heureusement, le mode automatique, activé par défaut, est là pour limiter cela. En revanche, il ne s’agit toujours pas d’une dalle LTPO : le RedMagic 11 Air se contente de quelques paliers entre 60 Hz et 144 Hz. Cela aurait pourtant du sens d’apporter plus de granularité à la gestion du taux de rafraichissement pour limiter la consommation d’énergie au quotidien.

De même, côté colorimétrie, nous ne constatons pas d’amélioration sur le calibrage par défaut. Vous retrouvez quatre profils ici : coloré, normal, soft et brillant. Aucun n’est vraiment bon. Les plus respectueux de l’échantillon sRGB sont normal et brillant, avec un delta E moyen de 3,5, un gamma moyen à 2,4, avec un net décroché sur les gris clairs, et une température moyenne à 6200°, le blanc tirant un peu vers le jaune. Avec les deux autres profils, le blanc est mesuré à plus de 7000° et tire nettement vers le bleu. Vous avez dans RedMagic OS tous les outils pour recalibrer l’écran. Mais les néophytes seront certainement un peu perdus.

La luminosité de l’écran est plus forte. RedMagic annonce une valeur en pointe de 1800 nits. En mode manuel, la luminosité maximale dépasse les 600 nits quel que soit le profil colorimétrique et peut même atteindre les 650 nits. C’est 100 nits de mieux qu’avec le RedMagic 10 Air. Notez aussi la présence d’une fonction (activée par défaut) qui augmente encore la luminosité en extérieur : ce serait si bête de s’arrêter de jouer pour quelques rayons de soleil…

Sous le capot, nous retrouvons un SoC très performant : le Snapdragon 8 Elite. Il s’agit du processeur des flagships sortis entre fin 2024 et début 2025, avant qu’il soit remplacé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Animant aussi le Honor 600 Pro, récemment testé dans nos colonnes, il est presque équivalent à Snapdragon 8 Gen 5. Il est accompagné de 16 Go de mémoire vive physique et de 12 Go de RAM virtuelle activée par défaut (que l’utilisateur peut réduire ou désactiver). Tout cela est épaulé par une grande chambre vapeur, du graphite et le nouveau ventilateur interne.

Dans les benchmarks, le RedMagic 11 Air se révèle être le meilleur smartphone sous Snapdragon 8 Elite de ces 12 derniers mois. Il n’est dépassé que par le RedMagic 10s Pro, testé au printemps 2025. Et en excluant tous les modèles sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, le RedMagic 11 Air est le plus performant sur AnTuTu. Ponctuellement, sur d’autres tests, le RedMagic 11 Air est dépassé par un concurrent. Notamment sur PCMark. Cela montre que l’intégration de l’OS est peut-être moins optimale.

Une telle puissance implique évidemment un dégagement de chaleur proportionnel. Le RedMagic 11 Air en a beaucoup. Et elle est relativement bien gérée. Au quotidien, le smartphone ne dépasse que très rarement les 35°C sur la coque. C’est le cas avec un jeu très gourmand par exemple ou un émulateur qui manque encore d’optimisation. Durant les benchmarks, le RedMagic 11 Air va chauffer fort. Très fort. Nous avons relevé 62°C à la sortie de l’aération, 64°C sur l’écran et… 66°C sur la coque à l’arrière.

Cette stratégie permissive sur la température a un bon côté : les performances du RedMagic 11 Air sont très stables pour un smartphone puissant. Elles varient de 80 % à 90 % sur les tests sans affichage de l’écran. En revanche, les performances chutent drastiquement, sous la barre des 50 %, sur des tests utilisant l’écran. Dans un usage normal, le RedMagic 11 Air reste solide sur ses positions, sans chute de framerate.

Pour alimenter cette plate-forme, ZTE a choisi de renforcer la batterie du modèle Air, passant de 6000 mAh à 7000 mAh, tout simplement. Certes, cette capacité est un peu moins élevée que celle du RedMagic 11 Pro (7500 mAh), mais elle est plus généreuse que la moyenne du marché. Grâce à cette amélioration, l’autonomie monte assez logiquement, passant de 12 heures à quasiment 15 heures. Ce que nous traduisons par pratiquement deux journées.

Attention, nous avons atteint ce score en mode « équilibré » et en désactivant le ventilateur. En mode « performance » et ventilateur activé, l’autonomie chute à un peu plus de 10 heures. Soit un peu plus d’une journée seulement. Pour les gamers, l’autonomie est faible, entre 3 et 5 heures. Mais c’est inhérent au fonctionnement du téléphone qui va activer de lui-même le mode performance si vous lancez un jeu comme Genshin Impact. Vous pouvez forcer le passage au mode équilibré. Mais ce n’est pas pour cela que vous choisissez un RedMagic, n’est-ce pas ?

Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Le RedMagic 11 Air ne propose qu’une option : la charge filaire. Le smartphone accepte une puissance pouvant monter jusqu’à 80 watts dans sa version internationale et 120 watts dans sa version chinoise. Armés du chargeur et du câble USB-C fourni dans la boîte, nous avons rechargé le RedMagic 11 Air en un peu plus d’une heure, ce qui est correct. Voici nos mesures intermédiaires :

10 min : 24 %

30 min : 62 %

60 min : 98 %

Le RedMagic 11 Air propose, comme tous les smartphones récents, quelques outils pour préserver la batterie : la charge programmée, la charge limitée à 80 % et surtout le contournement de charge. Ce dernier, très complet ici, peut s’activer à la demande ou automatiquement, selon certaines conditions comme le dépassement d’un certain pourcentage de batterie.

Photos, vidéo et audio

Comme tous les autres modèles de la gamme, le RedMagic 11 Air n’est pas un photophone. Et il n’essaie même pas de le prétendre. Alors que le RedMagic 10 Air était doté de deux capteurs 50 mégapixels à l’arrière, le RedMagic 11 Air n’en conserve qu’un seul et rabote honteusement le module ultra grand-angle. Les RedMagic n’ont jamais prétendu être des photophones. Et cela n’a jamais été aussi vrai avec ce modèle. Voici les détails de la configuration :

Principal : capteur 50 MP mesurant 1/1,55 pouce, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique

: capteur 50 MP mesurant 1/1,55 pouce, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique Panorama : capteur 8 MP, objectif ouvrant à f/2.2

: capteur 8 MP, objectif ouvrant à f/2.2 Selfie : capteur 16 MP mesurant 1/2,77 pouce, objectif ouvrant à f/2.0

Cette configuration minimaliste, nous ne nous attendons pas à un miracle. Le capteur principal reste cependant bon en journée, avec une colorimétrie un peu saturée et des textures naturelles. La netteté est correcte, mais le piqué est bas et la plage dynamique moyenne, avec une perte de détails sensibles dans les ombres. Nous remarquons aussi une certaine sensibilité aux reflets. En soirée, le capteur reste correct, même s’il éclaire bien trop le ciel nocturne. Le support du mode nuit n’est pas obligatoire, mais aide à révéler les détails.

Nous retrouvons les mêmes qualités (et défauts) avec le zoom numérique, mais seulement avec la qualité lossless (2x). Si vous zoomez davantage, la qualité se dégrade rapidement. Inutile de dire que, même s’il propose le zoom 10x, son usage est totalement déconseillé.

Le capteur principal est aussi en charge des portraits, lesquels sont plutôt moyens : le détourage est perfectible et les détails des visages sont souvent perdus dans un lissage prononcé. En fonction de la luminosité, les teintes peuvent aussi être dénaturées. Avec le capteur selfie, les résultats sont légèrement meilleurs au niveau de la colorimétrie. Mais le capteur pâtit non seulement d’une baisse du piqué, mais aussi du contraste. De nuit, c’est vraiment moche. Attention, les outils d’embellissement sont activés par défaut, lissant les détails et dénaturant les textures. Que ce soit avec le capteur principal ou le capteur selfie.

Finissons ce tour de la photo avec l’ultra grand-angle. Un capteur qui est non seulement moins détaillé et moins lumineux, qui a aussi moins de piqué et de netteté (puisqu’il n’a pas d’autofocus), mais qui a en outre des difficultés à faire de bons réglages sur les ISO. Quand la lumière (naturelle ou artificielle) est bonne, il arrive parfois à faire illusion. D’autant que les distorsions sont plutôt bien gérées. Mais quand la scène est plus complexe, il s’effondre.

En vidéo, le RedMagic 11 Air est bon en journée et correct en soirée. La colorimétrie du capteur principal est bonne quand la luminosité est abondante, mais devient froide, voire terne, quand la nuit tombe. Pour l’ultra grand-angle, c’est correct en journée et vraiment pas bon la nuit. Il y a quelques soucis avec le RedMagic 11 Air en vidéo. D’abord, le stabilisateur ne fonctionne pas. En photo, oui. Mais en vidéo, non. Et c’est dommage. Ensuite, le zoom numérique est bruité, même en qualité lossless. Puis, le téléphone est extrêmement sensible au bruit du vent. Enfin, il y a quelques reflets sur les lentilles.

Enfin, parlons audio. Dans ce domaine, l’expérience offerte par le RedMagic 11 Air est classique, mais qualitative. Comme pour le RedMagic 11 Pro, ce modèle s’appuie sur une configuration stéréo asymétrique standard. Le son produit n’est pas excessivement puissant, mais il est suffisant pour une écoute confortable sans accessoire externe. Les deux haut-parleurs sont légèrement déséquilibrés, avec une différence en faveur du haut-parleur principal. La scène sonore est ample. Les basses sont audibles dès 40 Hz et les aigus montent jusqu’à 14 kHz.

Contrairement à certains concurrents, le RedMagic 11 Air ne propose pas la compatibilité Dolby. ZTE lui préfère son concurrent DTS qui offre ici des profils selon les contenus et un égaliseur complet pour les mélomanes. Attention, ce codec n’est compatible qu’avec des écouteurs et non avec les haut-parleurs natifs du téléphone. Pour connecter des écouteurs, le RedMagic 11 Air s’appuie sur le standard Bluetooth 5.4. Il est compatible avec les codecs AAC, SBC, LE Audio (AC3) et la suite Snapdragon Sound (aptX HD, aptX Lossless et aptX Adaptive).

Alors, on achète ?

Le RedMagic 11 Air est le meilleur smartphone pour tous les gamers qui n’ont pas beaucoup à mettre dans un téléphone. Certes, payer 500 euros pour un téléphone peut sembler beaucoup pour certains. Mais à ce prix, personne ne propose mieux pour jouer confortablement sur un mobile. Nous y retrouvons presque tout ce que nous avons apprécié avec le RedMagic 11 Pro. Et certains points faibles du RedMagic 10 Air ont même été corrigés.

Évidemment, ce smartphone ne convient pas à tous les profils d’utilisateurs. Si vous êtes photographe averti, inutile de vous dire que le RedMagic 11 Air va vous frustrer. Voire même vous décevoir. À ce prix, autant se tourner vers un Nothing Phone (4a) Pro ou un Realme 16 Pro+. Mais si vous cherchez un téléphone pour faire tourner vos émulateurs, vous êtes au bon endroit.