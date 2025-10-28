Un an après le Find X8 Pro, Oppo revient sur le segment haut de gamme avec un nouveau Find. Un smartphone tout aussi ambitieux, tout aussi complet et parfois très inspiré par la concurrence. L’expérience est-elle toujours premium ? Les nouveautés sont-elles cohérentes ? Réponse dans ce test complet du Find X9 Pro.

Juin 2024, Oppo officialisait son retour en France après un peu plus d’un an d’absence due à un conflit judiciaire et, surtout, une réorganisation. Si la marque s’est d’abord appuyée sur sa gamme Reno pour reconstruire son catalogue européen, l’emblématique famille Find a rapidement suivi avec le Find X8 Pro. Un smartphone qui nous a fortement impressionnés à l’occasion de son test complet.

Un an plus tard, voici donc son successeur, le Find X9 Pro, accompagné cette année d’un Find X9 « standard » un peu moins bien équipé, mais aussi un peu moins onéreux. Le Find X9 Pro reprend le positionnement de son prédécesseur, ainsi que certains choix sur les composants clé, comme le processeur. Mais il profite aussi de quelques changements ergonomiques et techniques inspirés de la concurrence. Quels sont-ils ? Améliorent-ils l’expérience ? Quel est leur impact sur le rapport qualité prix ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test complet.

Le prix public conseillé du Find X9 Pro s’élève à 1299 euros. Il n’existe qu’une seule version du smartphone. Elle est dotée de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage. Cela représente une augmentation de 100 euros par rapport au Find X8 Pro. Notez que le Find X8 Pro est accompagné d’un Find X9 dont la fiche technique ne diffère que sur quelques points : la taille de l’écran, la capacité de la batterie, le capteur principal, ainsi que le capteur et l’objectif du zoom. Et cela pour un prix plus agressif : 999 euros.

Les concurrents du Find X8 Pro sont les smartphones haut de gamme des marques concurrentes, comme l’iPhone 17 Pro Max d'Apple, mais aussi les futurs porte-étendard tels que le Magic8 Pro de Honor, le OnePlus 15 ou encore le Realme 8 Pro qui ont tous été récemment annoncés en Chine. Incluons également dans cette liste les futurs Galaxy S26 de Samsung, attendus début d’année prochaine.

Le Find X9 Pro est disponible en France à partir du 5 novembre 2025. Jusqu’à cette date et à partir d’aujourd’hui, mardi 28 octobre 2025, des précommandes sont organisées. Vous le retrouvez aussi bien sur la boutique en ligne d’Oppo que chez les grandes enseignes habituelles. Il se décline en deux coloris : blanc « soie » (la robe de notre exemplaire de test) et « charbon titane ». Une couleur qui rappelle la robe titane de l’iPhone 15 Pro Max.

Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’un câble USB-A vers USB-C, ainsi qu’un adaptateur USB-C vers USB-A pour utiliser un support de stockage externe ou recharger un autre appareil en charge inversée (en utilisant le câble cité précédemment). Une protection d’écran est installée par défaut en usine. Il n’y a plus de coque fournie avec les Find. Et encore moins de chargeur.

Design et interface

Le Find X9 Pro est assez différent de ses deux prédécesseurs. En effet, le module photo circulaire et central, qui est habituellement davantage l’apanage des Magic d’Honor, disparait. Il cède sa place à un module carré avec des coins arrondis. Nous retrouvons presque l’ergonomie des antiques Find X3 Pro et Find X5 Pro que nous avions tant appréciés. Il y a cependant une grande différence : il n’est plus question d’intégration totale du module photo, comme c’est le cas chez Motorola depuis quelques années. La protubérance est plus franche et apparente.

Un peu déporté sur la gauche, ce module est protégé par des bordures métalliques. Autre détail intéressant, la griffe d’Hasselblad, est bien visible. Contrairement au Find X9 « standard », ce logo n’est pas entouré d’un flash. Celui du Find X9 Pro flanque le module photo sur sa droite. Le dos du smartphone est en verre minéral. La finition mate et irisée ne retient pas les traces de doigt et est plutôt douce au toucher.

Sur les tranches, vous retrouvez quasiment tous les éléments techniques du Find X8 Pro, notamment le déclencheur photo façon « Camera Control » que nous avions testé en 2024. Cette année, Oppo va encore un peu plus loin en proposant « Snap Key », un ersatz du Bouton Action des iPhone. Remplaçant le commutateur du mode silencieux du Find X8 Pro, Snap Key reprend à l’identique la fonction du Bouton Action d’Apple. Trois actions sont possibles : un appui court, un double appui court ou un appui long.

Les tranches sont toujours habillées d’aluminium avec une finition polie. Cependant, les tranches ne sont plus arrondies, mais droites. Ajoutez à cela des faces rectilignes et des arêtes franches et le Find X9 Pro ressemble vraiment beaucoup à un iPhone ou à un Galaxy. En façade, l’écran est entouré de très fines bordures, pour une belle immersion dans les contenus. Le lecteur d’empreinte sous l’écran est très réactif et plutôt bien placé. Un poinçon centré est présent sous l’écouteur téléphonique.

Une fois le smartphone allumé, vous arrivez sur ColorOS, ici en version 16. Elle est basée sur Android 15 et reprend dans les grandes lignes l’expérience Android teintée d’une légère adaptation. Vous retrouvez donc deux écrans d’accueil, le tiroir d’application activé par défaut, une zone de notification séparée des réglages rapides, un volet raccourci caché sur une bordure latérale (gauche ou droite, selon votre préférence), un écran Discover et une belle brochette d’applications préinstallées.

Parmi ces dernières, nous retrouvons bien sûr, les applications de Google, les logiciels d’Oppo (Zen Space, Assistant de Jeux, Gestionnaires de Téléphone et trois boutiques différentes pour les applications, les thèmes et les produits d’Oppo), ainsi que quelques partenaires commerciaux : Facebook, Instagram, TikTok, Amazon, Temu, Autodoc, Spotify, Netflix et LinkedIn. C’est beaucoup pour un smartphone à 1300 euros.

ColorOS 16 ajoute quelques paramètres de personnalisation pour les écrans d’accueil qui concernent aussi bien les widgets que les icônes. Certains changements sont clairement inspirés d’iOS : la bibliothèque thématique d’applications, les notifications type « Dynamic Island », les fonds d’écran animé avec détourage pour intégrer l’horloge, etc. Notez la proximité de l’écran de paramétrage de Snap Key qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui du Bouton Action d’iOS.

Côté intelligence artificielle, nous notons quelques nouveautés qui viennent enrichir l’expérience : Espace Mental (Mind Space en V.O.), qui ressemble à Essential Space chez Nothing, et le rééclairage IA pour changer la luminosité de certaines photos. L’intégration avec Gemini est plus poussée encore, puisque l’IA de Google peut accéder à AI Mind pour chercher des données. Dommage, la plupart des modèles demandent une connexion Internet.

Écran, puissance et batterie

Passons aux tests techniques. En façade, le Find X9 Pro reprend quasiment à l’identique l’écran de son prédécesseur, lequel était plutôt bon. Une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces. Le ratio change très légèrement d’une génération à une autre, passant de 19,8/9e à 19,7/9e. La définition reste pratiquement la même (environ 2K), compensant simplement le très léger changement de format. Et la résolution ne bouge pas (450 pixels par pouce).

La colorimétrie de l’écran est très bonne avec le profil colorimétrique par défaut (standard). Le Delta E moyen s’établit à 2.0, avec une légère prédominance de certains bleus. L’équilibre entre les sous-pixels est presque parfait. La température moyenne s’élève à 6570°. Le gamma moyen est de 2,2 avec de légère perturbation sur les gris très clairs. La température du blanc atteint 6654°. C’est mieux qu’avec le Pixel 8 Pro. Avec les deux autres profils, « naturel » et « vif », le blanc est légèrement bleuté.

La luminosité théorique de l’écran est, selon Oppo, un peu moins élevée en pointe locale, passant de 4500 nits à 3600 nits. En réalité, un léger rééquilibrage a été effectué. La luminosité maximale en SDR reste à 800 nits (ce que nous avons constaté avec notre sonde, quel que soit le profil colorimétrique). Et la luminosité maximale en HDR passe de 1600 nits à 1800 nits. Ce réglage est bien plus logique. Côté HDR, justement, le Find X9 Pro est compatible Dolby Vision, HDR10+ et HDR Vivid.

Sous le capot, nous retrouvons un SoC MediaTek, comme en 2024. Il s’agit du très récent Dimensity 9500, en remplacement du Dimensity 9400. Oppo continue donc de faire confiance à MediaTek pour animer ces smartphones haut de gamme. Le processeur est accompagné ici de 16 Go de mémoire virtuelle (auxquels s’ajoutent 12 Go de RAM virtuelles par défaut que vous pouvez réduire ou désactiver). Pour finir sur l’aspect technique, le Find X9 Pro est compatible Wifi 7, Bluetooth 6 et USB 3.2. Comme pour le Find X8 Pro, il n’y a toujours pas la compatibilité avec les appels d’urgence, fonction réservée à une version chinoise du Find X9 Pro.

Le Dimensity 9500 offre de très belles performances. Pas toujours meilleures que celles des SoC actuellement disponibles sur le marché. Nous constatons par exemple que le Dimensity 9500 est moins performant sur les tests CPU que l’A19 Pro de l’iPhone 17 Pro Max, par exemple. Et il sera certainement surclassé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cependant, le Dimensity 9500 développe une grosse puissance, notamment sur les tests graphiques où il prend la première place devant le Snapdragon 8 Elite et l’A19 Pro. C’est d’autant plus étonnant que les tests graphiques ont longtemps été le point faible des SoC de MediaTek.

Qui dit puissance dit gestion de la chaleur. Et de la chaleur, le Find X9 Pro en produit. Nous avons mesuré une température légèrement supérieure à 50°C sur l’écran et légèrement inférieure à 50°C au dos du téléphone, à côté du module photo. Les tranches aussi sont chaudes, mais le téléphone reste utilisable. Cette chaleur a évidemment un impact sur la stabilité des performances. Le score de stabilité s’établit généralement autour des 50% sur les tests les plus exigeants.

Pour alimenter cette belle plate-forme, il faut de l’énergie. Et Oppo n’a pas lésiné dans ce domaine, puisque la marque a intégré une énorme batterie en silicium carbone de 7500 mAh. Cela représente une augmentation de 1590 mAh par rapport au Find X8 Pro. Le Find X9 Pro profite même de la plus grande batterie jamais installée dans un « Find », le modèle qui s’en rapproche le plus étant le Find X9 « standard » avec sa batterie de 7025 mAh. Voilà…

Évidemment, avec une telle capacité, l’autonomie du smartphone est vraiment excellente. Elle passe de deux jours bien tassés à trois grosses journées. Tout simplement. Le score d’autonomie PCMark nous indique que le téléphone a tenu pratiquement 27 heures en exécutant des tâches simples, comme de la bureautique, de la retouche photo, de la consultation de sites Web et de réseaux sociaux. Pour les gamers, l’autonomie est également bonne : elle est comprise entre 4 heures pour les jeux très gourmands à 8 heures pour les jeux bien optimisés.

L’inconvénient d’une telle capacité est la recharge : plus le réservoir est grand, plus il prend de temps à être plein. Oppo est connu pour proposer une charge très rapide sur ses smartphones haut de gamme. Et c’est effectivement le cas ici : le Find X9 Pro est compatible avec la charge rapide 80 watts en filaire et 50 watts sans fil. Si vous n’avez pas de chargeur SuperVOOC sous la main, le Find X9 Pro est également compatible avec les chargeurs PowerDelivery de 50 watts. Ce qui reste bien.

Avec notre chargeur SuperVOOC 120 watts, nous avons rechargé le Find X9 Pro de 0 % à 100 % en 84 minutes (en activant l’option charge rapide intelligente). Les premières minutes sont un peu lentes, le temps que le téléphone s’allume. Puis la charge rapide s’active avant de s’arrêter à 80 % (un palier atteint en moins d’une heure). La charge continue alors plus lentement jusqu’à son terme. Voici nos mesures intermédiaires :

10 min : 10 %

20 min : 26 %

30 min : 41 %

40 min : 57 %

50 min : 71 %

60 min : 86 %

70 min : 93 %

80 min : 98 %

Pour protéger la batterie, le Find X9 Pro propose plusieurs options : la charge rapide intelligente, la charge programmée dite « intelligente » et la charge limitée (personnalisable entre 80 % et 95 % avec une précision de 5%). ColorOS affiche également l’usure de la batterie.

Photo, vidéo et audio

La photo est depuis plusieurs années un axe de développement important d’Oppo. Avec Hasselblad, la marque chinoise veut prouver qu’elle est autant capable d’innover dans ce domaine que Xiaomi, Huawei, Samsung ou Apple. En 2023 et 2024, Oppo avait singé le positionnement des derniers Galaxy S Ultra de Samsung avec un module principal hyper lumineux, un ultra grand-angle qualitatif et deux téléobjectifs qui œuvrent conjointement.

Cette année, Oppo change son fusil d’épaule avec une configuration plus qualitative et surtout plus logique. Nouveau capteur principal plus grand, nouveau module téléobjectif offrant un zoom numérique plus qualitatif et nouveau module selfie enfin à la hauteur de l’ambition du téléphone. En voici tous les détails :

Principal : capteur 50 MP, ouverture à f/1.5, taille du capteur 1/1,28 pouce, taille des pixels 1,22 micron, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique

: capteur 50 MP, ouverture à f/1.5, taille du capteur 1/1,28 pouce, taille des pixels 1,22 micron, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique Panorama : capteur 50 MP, ouverture à f/2.0, taille du capteur 1/2,76 pouce, taille des pixels 0,64 micron, autofocus multidirectionnel, angle de vue 120°

: capteur 50 MP, ouverture à f/2.0, taille du capteur 1/2,76 pouce, taille des pixels 0,64 micron, autofocus multidirectionnel, angle de vue 120° Téléobjectif : capteur 200 MP, ouverture à f/2.1, taille du capteur 1/1,56 pouce, taille des pixels 0,5 micron, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique, zoom optique 3x

: capteur 200 MP, ouverture à f/2.1, taille du capteur 1/1,56 pouce, taille des pixels 0,5 micron, autofocus multidirectionnel, stabilisateur optique, zoom optique 3x Selfie : capteur 50 MP, ouverture à f/2.0, taille du capteur 1/2,76 pouce, taille des pixels 0,64 micron, autofocus à détection de phase

Quels sont les résultats offerts par cette nouvelle configuration ? Ils sont globalement très bons. En journée, les trois capteurs produisent des photos très équilibrées. L’autofocus laser et le capteur colorimétrique, hérités des précédents Find X, accélèrent considérablement les réglages automatiques (mise au point et balance des blancs), tout en garantissant des clichés naturels. Les couleurs sont globalement bonnes, voire excellentes. Le piqué est au rendez-vous et l’équilibre est bon.

Les contre-jours sont bien gérés, notamment par le capteur principal, ainsi que les sujets en mouvement. En soirée, le module principal a nullement besoin du mode nuit : il est suffisamment grand et son objectif est suffisamment lumineux pour offrir d’excellents clichés. Même si vous l’activez, vous ne verrez que très peu de différence, sauf dans des scènes très sombres.

L’une des vraies améliorations apportées par le Find X9 Pro concerne le téléobjectif : il est non seulement plus lumineux, mais le zoom numérique reste bon avec des rapports supérieurs à 10x. Le rapport 20x est bon et le rapport 30x reste correct en journée. Au-delà, le lissage, nourri à l’intelligence artificielle, devient plus grossier. Le Find X9 Pro monte jusqu’au rapport 120x, mais son intérêt est souvent très limité.

Pour réaliser des portraits, vous avez le choix d’utiliser le capteur principal et le téléobjectif. Dans les deux cas, les résultats sont bons dans de nombreuses situations. Le détourage est précis et le flou d’arrière plan est élégant. Les détails sont nombreux et les textures sont naturelles. Le nouveau capteur selfie est vraiment meilleur. En journée, il apporte plus de détail. En soirée, il offre de la lumière et du piqué.

Pour les macros, vous avez également le choix, ici entre le module ultra grand-angle ou les zooms des deux autres modules, avec des résultats en journée très convaincants. En soirée, seul le zoom lossless du capteur principal offre de bons clichés de proximité dans toutes les situations.

Enfin, en vidéo, le Find X9 Pro est très performant. La colorimétrie est naturelle, de jour ou de nuit. La luminosité est bien gérée. La netteté est au rendez-vous, même avec le zoom numérique jusque 10x en journée et en soirée (après, cela devient plus brouillon). Il peut monter en 4K à 60 images par seconde avec tous les capteurs et même à 120 images par seconde avec le capteur principal et le zoom. Et le smartphone peut filmer en Dolby Vision. Cool !

Naturellement, tout n’est pas parfait. Mais les défauts ne sont pas bloquants. D’abord, la gestion des distorsions du module panoramique pourrait être meilleure : nous voyons quelques aberrations dans les coins de certains clichés. De nuit, les deux capteurs secondaires manquent souvent de luminosité, obligeant l’utilisateur à utiliser le mode nuit (activé par défaut automatiquement), avec le risque de provoquer un flou disgracieux.

Ensuite, le téléobjectif est très sombre en soirée, limitant la pertinence du zoom numérique dont le bruit devient très présent dès le rapport 12x. Et le lissage va éliminer les détails. Enfin, le mode Hasselblad est intéressant si et seulement si vous êtes un utilisateurs avertis ou semi-professionnel. Pour les photographes amateurs, il est anecdotique.

Finissons ce test avec l’audio. Le Find X9 Pro s’appuie sur une configuration stéréo asymétrique classique. Un haut-parleur sur la tranche inférieure et un haut-parleur dans l’écouteur téléphonique. La puissance proposée par cet ensemble est très bonne : à 50 % du volume, vous entendez parfaitement tous les contenus. Et à 100 % du volume, le Find X9 Pro peut monter jusqu’à 100 décibels.

En revanche, la puissance n’est pas égale entre les deux haut-parleurs : le module principal génère plus de son que le module secondaire. Résultat : il y a un léger déséquilibre. En outre, les basses sont moins bien représentées que nous l’espérions. Elles sont inaudibles sous la barre des 50 Hz et sont globalement assez faibles. Les aigus s’en sortent bien mieux, même si les médiums sont omniprésents.

Si vous avez des écouteurs, vous pouvez profiter de quelques options audio pour améliorer l’expérience. ColorOS intègre un égaliseur avec plusieurs profils préréglés pour la musique, les films ou les jeux. Celui pour la musique est personnalisable sur 10 bandes de fréquence. Le Find X9 Pro est compatible audio spatial (avec suivi de la tête ou non). Et il gère les codecs AAC, SBC, aptX (ce qui peut paraitre étonnant) et LHDC. Dommage, le Dolby Atmos aurait parfaitement accompagné le Dolby Vision.

Alors, on achète ?

Le Find X9 Pro est un smartphone qui ne manque pas de panache. Il est élégant, même s’il ressemble davantage à un iPhone qu’à certains de ses illustres prédécesseurs. Il est puissant, ne ployant jamais face à une application gourmande. Il est endurant, avec sa batterie gargantuesque et une bonne gestion de l’énergie. Il est bon en photo, de jour comme de nuit. Et les remplacements effectués sur le zoom optique ont du sens.

La principale déception sur le Find X9 Pro concerne l’interface : il y a trop de partenaires commerciaux pour un téléphone premium et la complétude fonctionnelle tend à complexifier l’expérience et non à la simplifier. Nous regrettons aussi qu’Oppo lorgne tant du côté de Cupertino, même si tout le monde s’inspire aujourd’hui de tout le monde. Enfin, nous aurions évidemment préféré que le Find X9 Pro ne subisse pas d’augmentation tarifaire, même si elle peut en grande partie s’expliquer. Face à Motorola, Realme ou OnePlus, difficile de justifier ce positionnement.