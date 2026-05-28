Explosions, gel extrême, surtensions : ce laboratoire géant teste les batteries comme jamais

Une installation de stockage sur cinq tombe en panne dans le monde. Pour en finir, un laboratoire record vient d'ouvrir ses portes en Chine. Il peut faire exploser neuf containers de batteries simultanément pour les rendre indestructibles.

Le stockage d'énergie est devenu un enjeu central de la transition énergétique mondiale. Des millions de systèmes sont déployés pour stocker l'électricité produite par les panneaux solaires et les éoliennes. La fiabilité de ces installations reste pourtant un problème majeur. Près d'une station sur cinq est sous-performante. En outre, 46,5 % des systèmes subissent des retards de connexion au réseau de plus de deux mois. La course aux batteries de nouvelle génération s'était accélérée ces derniers mois. Les avancées touchaient aussi bien la recharge ultra-rapide que les nouveaux matériaux.

Dans ce contexte, le numéro un mondial des batteries a décidé d'agir. CATL a inauguré son centre de test à Xiamen le 28 mai 2026. Baptisé ESVL, ce complexe s'étend sur 10 hectares. Son coût atteint 3 milliards de yuans, soit environ 405 millions d'euros. Le fabricant avait récemment signé un accord record pour industrialiser ses batteries sans lithium. Le géant chinois franchit une étape décisive dans la fiabilisation du stockage mondial.

Le laboratoire de CATL peut déclencher des explosions sur neuf containers de batteries simultanément

Selon CATL, l'ESVL abrite cinq laboratoires spécialisés. Le plus spectaculaire dispose d'un calorimètre de 20 mégawatts et d'une salle de 100 000 mètres cubes. Il peut y déclencher des explosions simultanées sur neuf grands containers de batteries pour tester leur résistance. Un autre reproduit des températures allant de -50 à +100 °C et simule des altitudes jusqu'à 7 200 mètres. Le complexe abrite aussi le seul équipement au monde pour tester des containers industriels en conditions réelles. L'ensemble permet une validation complète au niveau de la station.

L'ESVL est également conçu comme une infrastructure ouverte. Des organismes de certification mondiaux comme le TÜV SÜD y délivrent des agréments reconnus partout. CATL occupe une position dominante dans ce secteur. Le fabricant détient 47 % du marché mondial des batteries de traction et 30,4 % du marché du stockage d'énergie. Il se classe au premier rang mondial du stockage depuis cinq ans consécutifs. Avec ce laboratoire géant, le fabricant entend transformer la fiabilité des batteries en un standard mondial.