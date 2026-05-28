Les Xiaomi Watch S5 et Smart Band 10 Pro débarquent avec 21 jours d’autonomie et une fonction santé que personne n’attendait

Xiaomi lance deux nouveaux wearables avec 21 jours d'autonomie et des capteurs santé inédits. La Watch S5 46mm monte en gamme avec un boîtier premium en acier inoxydable. La Smart Band 10 Pro embarque une surprise santé que ses concurrentes ne proposent pas encore.

Les récentes annonces autour de Wear OS 7 montraient déjà l'ampleur prise par les montres connectées dans le quotidien. Les wearables connaissent une évolution rapide depuis plusieurs années. Montres connectées et bracelets fitness ne se limitent plus au comptage de pas. Ils intègrent désormais des capteurs santé précis, avec suivi cardiaque, mesure du SpO2 et analyse du sommeil.

Xiaomi s'est imposé comme un acteur incontournable sur ce marché depuis plusieurs années. La Watch 5, lancée début 2026, montrait déjà les ambitions de la marque dans le segment premium des montres connectées. Ce 28 mai 2026, le fabricant annonce deux nouveaux wearables, la Watch S5 46mm et la Smart Band 10 Pro. Les deux appareils sont disponibles dès aujourd'hui sur les canaux officiels et chez les revendeurs agréés.

La Xiaomi Watch S5 46mm arrive avec un boîtier acier premium et 21 jours d'autonomie

La Watch S5 46mm adopte un boîtier en acier inoxydable de 46mm pour un poids de 46g. L'épaisseur est contenue à 10,99mm, bracelet non inclus. Son écran AMOLED de 1,48 pouce atteint 2 500 nits de luminosité de crête. Les bords de l'écran ont été réduits de 40% par rapport au modèle précédent. La batterie de 815 mAh garantit jusqu'à 21 jours en usage léger et 14 jours en usage standard. Le boîtier se décline avec des lunettes en acier inoxydable, en céramique ou en carbone forgé.

Voici ce que la Xiaomi Watch S5 46mm propose techniquement :

Boîtier acier inoxydable 46mm, 10,99mm d'épaisseur, 46g

Écran AMOLED 1,48 pouce, jusqu'à 2 500 nits

Batterie 815 mAh, 21 jours d'autonomie (14 jours en usage standard)

Passion Mode, suivi des gestes d'encouragement en temps réel

Capteur FC 4 LED + 4 PD, précision 98,4%

GNSS double bande, cinq systèmes satellites

À partir de 179,99€

Sur le plan santé, la Watch S5 46mm introduit le Passion Mode. Cette fonction détecte les gestes d'encouragement, comme lors d'un match sportif, et les enregistre sous forme de données mesurables. La fréquence cardiaque, les calories brûlées et le nombre de gestes sont capturés en temps réel. Le suivi du sommeil a aussi été refondu, avec des rapports hebdomadaires et mensuels incluant le suivi du HRV. Ces fonctionnalités ont été développées en partenariat avec la World Sleep Society.

La Xiaomi Smart Band 10 Pro s'associe à l'application Clue pour proposer un suivi santé féminin inédit

La Smart Band 10 Pro affiche un écran AMOLED de 1,74 pouce avec 2 000 nits de luminosité. Son profil de 9,7mm et son poids de 21,5g en font un bracelet particulièrement discret. La batterie de 350 mAh garantit jusqu'à 21 jours en usage léger ou 7 jours avec l'affichage permanent activé. Notre test de la Smart Band 10 avait déjà salué l'endurance exceptionnelle de cette gamme. La version Pro porte la précision cardiaque à 98,2% et intègre un suivi du sommeil 2.0 enrichi au HRV.

La Xiaomi Smart Band 10 Pro condense ces performances dans un bracelet de 21,5g :

Écran AMOLED 1,74 pouce, 2 000 nits, ratio écran/boîtier 77%

Profil 9,7mm, poids 21,5g

Batterie 350 mAh, 21 jours d'autonomie (7 jours avec AOD)

Précision FC 98,2%, suivi du sommeil 2.0 avec HRV

150 modes sport, mode piste et mode vélo amélioré

Résistance 5ATM, version NFC en Edition Céramique

À partir de 79,99€

La principale nouveauté de la Smart Band 10 Pro est son partenariat avec Clue. Cette application suit le cycle féminin, la fertilité et la périménopause. À l'achat, les utilisatrices obtiennent 3 mois d'essai de Clue Plus. Cette dernière gère aussi le double appairage simultané avec un iPhone et un smartphone Xiaomi. La version NFC en Edition Céramique ajoute les paiements sans contact depuis le poignet. La Watch S5 46mm démarre à 179,99€ et la Smart Band 10 Pro à 79,99€. Les deux appareils sont disponibles dès aujourd'hui.